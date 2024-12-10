Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як робити корисний щоденний масаж для немовляти

Як робити корисний щоденний масаж для немовляти

Корисний щоденний масаж для немовляти / Фото: Credits

Масаж для немовляти — це ніжна та заспокійлива процедура та чудовий спосіб зміцнити зв’язок між вами та вашим малюком. 

Це магічний ритуал, який приносить користь не тільки фізичному здоров’ю, але й емоційному стану. На сторінці newlymomly розповіли, як лише 5 хвилин на день здатні змінити самопочуття вашого малюка та подарувати вам обом миті близькості.

Користь масажу для немовляти

Масаж — це не просто фізичний дотик. Він позитивно впливає на розвиток малюка:

  • Стимулює мозок. Ніжні дотики сприяють розвитку нервової системи.
  • Сприяє кращому сну. Малюки, яким регулярно роблять масаж, легше засинають і сплять довше.
  • Знімає дискомфорт. Полегшення при кольках, газах або закладеності носика — одна з головних переваг масажу.
  • Зміцнює зв’язок між вами. Під час процедури виробляється окситоцин — гормон любові та щастя, який дарує вам і малюкові спокій та радість.

Підготовка до масажу

  • Найкраще робити масаж після купання чи перед сном, коли малюк спокійний.
  • Зробіть кімнату теплою, постеліть м’який рушник або ковдру.
  • Оберіть дитячу гіпоалергенну олію, яка підходить для ніжної шкіри немовлят.

Техніки масажу 

Масаж грудей

Ця техніка допомагає полегшити дихання під час закладеності носика.

  • Робіть легкі рухи у формі метелика: починайте від центру грудей і рухайтеся до плечей.
  • Намалюйте на грудях уявне серце: починайте рухи внизу грудної клітки та ведіть вгору до плечей.

Масаж животика

Кругові рухи за годинниковою стрілкою — найкращий спосіб допомогти малюку при кольках або запорах.

  • Покладіть руку на животик і ніжно рухайте нею по колу.

Ця техніка стимулює травлення та полегшує дискомфорт.

Масаж ніжок

Розвиток моторики та покращення кровообігу починається з ніжок.

  • Акуратно тримайте ніжку малюка та розтирайте її від стегна до п’ятки.
  • Не забувайте про кожен пальчик, ніжно масажуйте його.

Масаж ручок

Цей етап сприяє розвитку рефлексів та допомагає малюку розслабитися.

  • Легкими рухами розтирайте ручку від плеча до долоні.
  • Масажуйте кожен пальчик, зосереджуючи увагу на зоні долоньки.

Масаж обличчя

Ідеальний для зняття дискомфорту під час прорізування зубів або закладеності носика.

  • Проведіть пальцями по лобі малюка від центру до скронь.
  • Ніжно натискайте на зону навколо носика та щічки.

Масаж спини

Це справжній ритуал розслаблення.

  • Покладіть малюка на животик і погладжуйте його спинку від шиї до сідниць.
  • Використовуйте легкі кругові рухи для масажу плечей.

Поради:

  • Якщо дитина починає вередувати, зробіть перерву. Масаж має приносити задоволення, а не дискомфорт.
  • Навіть 2-3 хвилини на день можуть дати помітний результат, якщо робити це регулярно.

Щоденний масаж — це турбота, тепло і любов, які ви даруєте своєму малюкові. Він не лише допомагає зміцнити фізичне здоров’я, а й будує емоційний зв’язок, який залишиться з вами на все життя.

Зробіть масаж частиною вашого щоденного ритуалу і ви помітите, як малюк стає спокійнішим, щасливішим і здоровішим. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація