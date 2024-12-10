Як робити корисний щоденний масаж для немовляти

Масаж для немовляти — це ніжна та заспокійлива процедура та чудовий спосіб зміцнити зв’язок між вами та вашим малюком.

Це магічний ритуал, який приносить користь не тільки фізичному здоров’ю, але й емоційному стану. На сторінці newlymomly розповіли, як лише 5 хвилин на день здатні змінити самопочуття вашого малюка та подарувати вам обом миті близькості.

Користь масажу для немовляти

Масаж — це не просто фізичний дотик. Він позитивно впливає на розвиток малюка:

Стимулює мозок . Ніжні дотики сприяють розвитку нервової системи.

. Ніжні дотики сприяють розвитку нервової системи. Сприяє кращому сну. Малюки, яким регулярно роблять масаж, легше засинають і сплять довше.

Малюки, яким регулярно роблять масаж, легше засинають і сплять довше. Знімає дискомфорт. Полегшення при кольках, газах або закладеності носика — одна з головних переваг масажу.

Полегшення при кольках, газах або закладеності носика — одна з головних переваг масажу. Зміцнює зв’язок між вами. Під час процедури виробляється окситоцин — гормон любові та щастя, який дарує вам і малюкові спокій та радість.

Підготовка до масажу

Найкраще робити масаж після купання чи перед сном, коли малюк спокійний.

Зробіть кімнату теплою, постеліть м’який рушник або ковдру.

Оберіть дитячу гіпоалергенну олію, яка підходить для ніжної шкіри немовлят.

Техніки масажу

Масаж грудей

Ця техніка допомагає полегшити дихання під час закладеності носика.

Робіть легкі рухи у формі метелика: починайте від центру грудей і рухайтеся до плечей.

Намалюйте на грудях уявне серце: починайте рухи внизу грудної клітки та ведіть вгору до плечей.

Масаж животика

Кругові рухи за годинниковою стрілкою — найкращий спосіб допомогти малюку при кольках або запорах.

Покладіть руку на животик і ніжно рухайте нею по колу.

Ця техніка стимулює травлення та полегшує дискомфорт.

Масаж ніжок

Розвиток моторики та покращення кровообігу починається з ніжок.

Акуратно тримайте ніжку малюка та розтирайте її від стегна до п’ятки.

Не забувайте про кожен пальчик, ніжно масажуйте його.

Масаж ручок

Цей етап сприяє розвитку рефлексів та допомагає малюку розслабитися.

Легкими рухами розтирайте ручку від плеча до долоні.

Масажуйте кожен пальчик, зосереджуючи увагу на зоні долоньки.

Масаж обличчя

Ідеальний для зняття дискомфорту під час прорізування зубів або закладеності носика.

Проведіть пальцями по лобі малюка від центру до скронь.

Ніжно натискайте на зону навколо носика та щічки.

Масаж спини

Це справжній ритуал розслаблення.

Покладіть малюка на животик і погладжуйте його спинку від шиї до сідниць.

Використовуйте легкі кругові рухи для масажу плечей.

Поради:

Якщо дитина починає вередувати, зробіть перерву. Масаж має приносити задоволення, а не дискомфорт.

Навіть 2-3 хвилини на день можуть дати помітний результат, якщо робити це регулярно.

Щоденний масаж — це турбота, тепло і любов, які ви даруєте своєму малюкові. Він не лише допомагає зміцнити фізичне здоров’я, а й будує емоційний зв’язок, який залишиться з вами на все життя.

Зробіть масаж частиною вашого щоденного ритуалу і ви помітите, як малюк стає спокійнішим, щасливішим і здоровішим.

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