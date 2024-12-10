Як робити корисний щоденний масаж для немовляти

Масаж для немовляти — це ніжна та заспокійлива процедура та чудовий спосіб зміцнити зв’язок між вами та вашим малюком.
Це магічний ритуал, який приносить користь не тільки фізичному здоров’ю, але й емоційному стану. На сторінці newlymomly розповіли, як лише 5 хвилин на день здатні змінити самопочуття вашого малюка та подарувати вам обом миті близькості.
Користь масажу для немовляти
Масаж — це не просто фізичний дотик. Він позитивно впливає на розвиток малюка:
- Стимулює мозок. Ніжні дотики сприяють розвитку нервової системи.
- Сприяє кращому сну. Малюки, яким регулярно роблять масаж, легше засинають і сплять довше.
- Знімає дискомфорт. Полегшення при кольках, газах або закладеності носика — одна з головних переваг масажу.
- Зміцнює зв’язок між вами. Під час процедури виробляється окситоцин — гормон любові та щастя, який дарує вам і малюкові спокій та радість.
Підготовка до масажу
- Найкраще робити масаж після купання чи перед сном, коли малюк спокійний.
- Зробіть кімнату теплою, постеліть м’який рушник або ковдру.
- Оберіть дитячу гіпоалергенну олію, яка підходить для ніжної шкіри немовлят.
Техніки масажу
Масаж грудей
Ця техніка допомагає полегшити дихання під час закладеності носика.
- Робіть легкі рухи у формі метелика: починайте від центру грудей і рухайтеся до плечей.
- Намалюйте на грудях уявне серце: починайте рухи внизу грудної клітки та ведіть вгору до плечей.
Масаж животика
Кругові рухи за годинниковою стрілкою — найкращий спосіб допомогти малюку при кольках або запорах.
- Покладіть руку на животик і ніжно рухайте нею по колу.
Ця техніка стимулює травлення та полегшує дискомфорт.
Масаж ніжок
Розвиток моторики та покращення кровообігу починається з ніжок.
- Акуратно тримайте ніжку малюка та розтирайте її від стегна до п’ятки.
- Не забувайте про кожен пальчик, ніжно масажуйте його.
Масаж ручок
Цей етап сприяє розвитку рефлексів та допомагає малюку розслабитися.
- Легкими рухами розтирайте ручку від плеча до долоні.
- Масажуйте кожен пальчик, зосереджуючи увагу на зоні долоньки.
Масаж обличчя
Ідеальний для зняття дискомфорту під час прорізування зубів або закладеності носика.
- Проведіть пальцями по лобі малюка від центру до скронь.
- Ніжно натискайте на зону навколо носика та щічки.
Масаж спини
Це справжній ритуал розслаблення.
- Покладіть малюка на животик і погладжуйте його спинку від шиї до сідниць.
- Використовуйте легкі кругові рухи для масажу плечей.
Поради:
- Якщо дитина починає вередувати, зробіть перерву. Масаж має приносити задоволення, а не дискомфорт.
- Навіть 2-3 хвилини на день можуть дати помітний результат, якщо робити це регулярно.
Щоденний масаж — це турбота, тепло і любов, які ви даруєте своєму малюкові. Він не лише допомагає зміцнити фізичне здоров’я, а й будує емоційний зв’язок, який залишиться з вами на все життя.
Зробіть масаж частиною вашого щоденного ритуалу і ви помітите, як малюк стає спокійнішим, щасливішим і здоровішим.
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