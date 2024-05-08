Як зробити корисний та швидкий масаж ніжок вашого немовляти

Масаж для немовляти - це надзвичайно корисна практика, вона сприяє фізичному і психологічному розвитку дитини. Крім того, домашній масаж - це приємний спосіб батькам провести час разом з їхньою малечею.

Звичайно, існує багато видів масажу, на своїй сторінці в Instagram Mommy Time запропонували розслабляючий масаж ніжок. Для його виконання не треба багато часу і ви можете робити його хоч по декілька разів на день, аби заспокоїти свою дитину. Такий масаж під силу зробити без спеціальної підготовки та кваліфікації, як мамі, так і тату.

Ми поетапно розкажемо які рухи треба робити аби вони принесли користь вашій дитині:

Розігрійте ніжку – обережно тріть ніжку від п’яточки до пальчиків; Промалюйте великим пальцем ніби цифру «7» на підошві – від мізинчика, до великого пальчика і до п’яточки; Промалюйте великим пальцем ніби цифру «8» на підошві – переконайтеся, що проходите масажними рухами кожен пальчик; Пройдіться масажними рухами вгору до пальчиків від п’яточки Ще трішки розігрійте ніжку; Повільно та обережно протягніть великим пальцем від п’яточки вгору.

Якщо ви систематично будете робити його, то одразу помітите зміни у поведінці маляти, адже він:

допоможе малюку краще заснути;

допоможе при розладах травлення;

заспокоїть дитину при метушливості;

розслабить її;

зніме гіпертонус м’язів;

заспокоїть дитину при зубному болю.

Здавалось би, як такі прості рухи можуть принести стільки користі та задоволення, але однозначно після цих маніпуляцій, вам забезпечена щира посмішка вашого немовляти. До речі, можна використовувати ваше дитяче, або масажне масло, аби рухи були легшими та повільнішими, якщо ви не користуєтесь маслом, але хочете спробувати, радимо спочатку проконсультуватись з лікарем.

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