Яку тверду їжу можна давати немовляті: лікар поділився простим тестом

Коли немовля починає їсти тверду їжу, батьки переживають один із найстресовіших періодів у вихованні дитини. Статистика дитячої смертності від задухи справді лякає, тому варто дослухатися до порад фахівців та давати дітям лише безпечну з цього погляду їжу.

Коли ви намагаєтеся перевести дитину на тверду їжу, вас усе турбує. І це не безпідставно. Наприклад, у Британії близько 20 дітей віком до 10 років померли внаслідок задухи за останні чотири роки, більшість із них у віці від одного до чотирьох років, як правило, коли дитина починає їсти тверду їжу.

Щоб полегшити деякі побоювання з приводу їжі, фахівець із надання першої допомоги розповів The Sun, що повинні зробити всі батьки, передусім пригостити своїх дітей новою їжею.

Тест на стискання

Тест на стискання — це швидкий спосіб перевірити, чи безпечна їжа для вашого малюка, він допоможе звести до мінімуму ризик задухи.

Що робити

Затисніть їжу між вказівним та великим пальцями, щоб імітувати тиск беззубої щелепи, що її жує.

Якщо їжа легко розчавлюється, найімовірніше, її можна безпечно давати дитині.

Якщо їжу складно розчавити, вам потрібно від неї відмовитися. Таким чином ви зрозумієте, що скибочки банана, що кришаться, авокадо, яйця, сир — м'які і безпечні для беззубих немовлят.

Але коли ви спробуєте розчавити яблуко та огірок, це буде зробити важче, тому для маленької дитини така їжа буде небезпечною.

5 найнебезпечніших продуктів, які можуть спровокувати ядуху

Горіхи

Горіхи являють собою головну небезпеку ядухи, тому що дитині найважче перемолоти їх у роті.

Сосиски

Коли ви даєте дитині сосиски, ніколи не нарізайте їх на шматочки — ідеальний розмір, щоб вони застрягли під час ковтання.

Попкорн

Попкорн може застрягти у дихальних шляхах, а також викликати подразнення.

Маршмелоу

Проблема з маленькими зефірками полягає в тому, що, якщо його проковтнути цілком, він може легко застрягти в дихальних шляхах.

Великі фрукти

Як і будь-яку іншу їжу, фрукти не можна давати маленьким дітям у вигляді шматочків. Це стосується яблук, груш та динь та інших досить твердих фруктів.

Що робити, якщо дитина вдавилася їжею

Але, як би ми не намагалися убезпечити свою дитину, ми повинні розуміти, що вдавитись можна будь-якою їжею. І в цьому випадку дуже важливо діяти швидко та правильно. Кращим методом будуть п'ять ударів по спині, за якими йдуть п'ять поштовхів у груди знову і знову, поки перешкода, що заважає диханню, не буде усунена, не прибуде швидка допомога і не візьме на себе реанімацію, або поки малюк не знепритомніє і йому не буде потрібно штучне дихання. Також ви повинні заохочувати дитину продовжувати кашляти, щоб усунути закупорювання дихальних шляхів.

Ваші дії мають бути такими:

Станьте за дитиною і трохи осторонь. Підтримуйте груди однією рукою. Нахиліть дитину вперед, щоб об'єкт, що блокує її дихальні шляхи, вийшов з рота, а не опустився нижче.

Завдайте до 5 різких ударів між лопатками ребром долоні. Перевірте, чи вирішено проблему.

Якщо ні, зробіть до 5 поштовхів у живіт.

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