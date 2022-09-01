Яку їжу давати дитині в школу

Дуже важливо, щоб дитина була сита, зосереджена і сповнена енергії до кінця шкільного дня. А для цього необхідне якісне та адекватне харчування.

Хто з батьків не прагне, аби їхня дитина була здорова, мала найкращі умови для свого розвитку? Харчування — одне з ключових елементів її здоров'я. Ми намагаємося зробити сніданки та вечері дітям повноцінними і смачними, щоб страви відповідали їхнім вподобанням. Але не можемо точно знати, що та скільки насправді вони з’їли під час обіду та перекусу в школі. Так чи інакше, діти самі це вирішують, у них має бути право вибору. Але чи завжди вони виберуть поживну і корисну їжу?

Зараз, коли в школах пропонують їжу, яку не завжди можна назвати корисною, батькам слід уважніше поставитися до питання харчування дитини. Адже від того, що вона їстиме, буде залежати робота імунної системи, органів травлення, та й здоров'я в цілому. Так, у батьків складне завдання. І дитина не може носити важкі рюкзаки, в яких лежить їжа на весь день. Але, однак, вихід шукати потрібно.

Наприклад, можна зробити бутерброд або сендвіч. Хліб потрібно взяти цільнозерновий або з висівками. Для начинки — котлету, яка була зроблена вдома з овочів і м'яса. У фарш можна додати будь-які овочі. Крім моркви й цибулі, капусту білокачанну або будь-яку іншу, перець болгарський, кабачок, зелень. Якщо експериментувати, можна підібрати такий склад, який сподобається дитині. Або зробити омлет з овочами чи овочеві млинці, сир із зеленню, бобові з овочами, паштети. Добре додати сирі овочі — листя салату, тонко нарізані огірки і моркву, наприклад.

А ще замість традиційного бутерброда з ковбасою і вершковим маслом можна взяти "зручну" їжу у вигляді лаваша c висівками, в який загорнути шматочки овочів, відварене м'ясо або рибу. У такий простий спосіб діти їстимуть овочі охочіше. Загалом, вибрати є з чого.

Головне: давати з собою в школу такий другий сніданок, щоб дитина його з'їла, а не викинула у смітник. Тому необхідно враховувати, крім принципів здорового харчування, уподобання та бажання вашого малюка.

На 2-й перекус до традиційного йогурту (важливо – натурального, без цукру) додайте декілька горіхів і сухофруктів чи свіжі фрукти. А можна зробити печиво з вівсяного борошна з сухофруктами та горіхами. Такий перекус буде повноцінним і поживним.

Крім того, якщо дитина весь день перебуває у школі, дайте у невеликий термос суп-пюре з овочів, курки та крупи. Така їжа буде теплою та не зіпсується.

Обов'язково потрібна пляшка води 0,5 літра. Основним напоєм в школі повинна бути вода. Пиття соків пригнічує апетит, забезпечує організм надлишковими калоріями і рядом штучних речовин: барвників, підсолоджувачів і консервантів. Особливо небезпечні газовані напої, які містять величезну кількість цукру.

Буде добре, якщо їжу вашої дитини (сендвічі, овочі, фрукти, салати, горішки та інше) помістити в симпатичний ланч-бокс. Важливо, щоб такі шкільні контейнери для їжі були виготовлені з 100% безпечного пластику. Пластиковий посуд повинен мати помітку BPA-free.

Також дітям, особливо зараз під час епідемії, потрібно дотримування правил безпечного та гігієнічного вживання їжі. Варто нагадувати, щоб вони завжди мили руки перед їжею, а в рюкзаку мають бути вологі антисептичні серветки. Важливо, щоб всі продукти харчування, які даємо дитині з собою, допускали зберігання в умовах кімнатної температури протягом 3-4 годин. Щоб овочі та фрукти були всі ретельно помиті й упаковані у харчову плівку чи спеціальний контейнер.

Дуже важливо, щоб дитина була сита, зосереджена і сповнена енергії до кінця шкільного дня. А для цього необхідне якісне та адекватне харчування. Як бачимо, їжа в школу — не така й проста справа.

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