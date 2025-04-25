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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Діти
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51
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2 хв

З якого віку можна робити операцію з вирівнювання перегородки носа: поради лікаря

Багато батьків стикаються з проблемою, коли дитина постійно дихає ротом, хропе уві сні, хворіє на отити чи синусити. Часто причиною цього є викривлена носова перегородка. Це досить поширена проблема, але вона викликає безліч запитань: чи потрібно оперувати, з якого віку можна, чи це не зашкодить дитині.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
З якого віку можна робити операцію з вирівнювання перегородки носа: поради лікаря

З якого віку можна робити операцію з вирівнювання перегородки носа: поради лікаря / © Credits

На ці та інші питання відповідає ЛОР-лікар Володимир Яцків, який поділився власним досвідом і порадами для батьків.

Носова перегородка — це хрящова та кісткова пластина, яка розділяє праву та ліву носові порожнини. У більшості людей вона дещо викривлена, але не завжди це викликає проблеми. Проте у деяких випадках викривлення настільки сильне, що перешкоджає нормальному носовому диханню, провокує хронічні запалення, головний біль, втому, зниження концентрації уваги у дітей та навіть зміни рис обличчя.

Чи потрібна операція

Рішення про хірургічне втручання приймається лише після огляду та консультації з лікарем. Операція називається септопластика і полягає у вирівнюванні носової перегородки, без порушення зовнішньої форми носа.

Вона не є косметичною, а функціональною — для покращення дихання та якості життя.

З якого віку можна робити септопластику

  • Офіційно рекомендований вік — від 15 до 18 років, коли завершуються активні процеси росту обличчя.

  • Але, як зазначає лікар Володимир Яцків, у разі виражених симптомів операцію можна проводити й раніше, якщо є досвідчений хірург та медичні показання.

«Ми нещодавно прооперували 11-річного хлопчика, який повністю не дихав носом. Уже через два дні після операції він сказав, що стало набагато легше дихати та його самопочуття значно покращилось, ” — поділився лікар.

Коли саме операція потрібна дитині

Основні показання до раннього оперативного втручання:

  • повна відсутність носового дихання з одного чи обох боків;

  • хронічний риніт, синусит, отит;

  • деформація носа, яка прогресує;

  • постійне дихання ротом (ризик неправильного формування щелепи та прикусу);

  • порушення сну, хропіння, апное;

  • головні болі, втома, зниження успішності в школі.

У таких випадках варто не чекати до 18 років, а звернутися до кваліфікованого ЛОРа.

Важливо: кому не варто поспішати

Є ситуації, коли операцію краще відкласти:

  • незначне викривлення без яскравих симптомів;

  • період гострого захворювання (ГРВІ, грип тощо);

  • нестабільний психоемоційний стан у дитини;

  • брак досвіду у хірурга — краще почекати, ніж ризикувати.

Септопластика — це не страшна процедура, а шлях до повноцінного дихання, здорового сну та нормального розвитку дитини. Головне — обирати фахового лікаря, не зволікати з діагностикою та не нехтувати тривожними сигналами з боку дитячого організму.

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