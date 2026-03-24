З ким насправді спілкується ваш підліток

Сьогодні штучний інтелект став частиною повсякденності. Для дорослих це зручний інструмент, наприклад, написати лист, скласти меню, знайти ідеї для відпочинку, проте для підлітків усе значно складніше та глибше, про це розповіло видання Psychology Today.

Більшість підлітків уже взаємодіють із так званими компаньйонами чатботами та роблять це не лише з цікавості. Для багатьох це простір, де можна виговоритися, отримати підтримку та відчути, що тебе «чують». І саме тут починається найцікавіше та найтривожніше.

ШІ як друг

Багато підлітків користуються чат-ботами компаньйонами і понад половина з них робить це регулярно, а майже третина вважає такі розмови задовільнішими, ніж спілкування з людьми. Особливо довіряють ШІ молодші підлітки, 13–14 років і це логічно, адже у цьому віці ще тільки формується критичне мислення.

Платформи різні, від знайомого ChatGPT до «персоналізованих» сервісів на кшталт Character.AI, Snapchat, із вбудованим My AI, чи Replika. І хоча формально існують вікові обмеження, на практиці їх легко обійти.

Уразливість підлітків

Підлітковий мозок — баланс між емоціями та самоконтролем, який ще не сформований до кінця. Емоційна система, яка відповідає за відчуття, нагороди та реакції, розвивається швидше, ніж префронтальна кора — зона, яка відповідає за логіку, самоконтроль і критичне мислення.

Тобто, підлітки гостріше реагують на підтримку та схвалення, сильніше шукають прийняття та легше «прив’язуються» до того, що дає швидку емоційну відповідь А ШІ — ідеально заточений під це. Він миттєво відповідає, не засуджує, завжди «на зв’язку» та підлаштовується під емоції користувача. Для підлітка це може мати вигляд ідеального друга.

Ілюзія близькості

Є два ключові механізми, які роблять чат-боти такими «переконливими»:

Антропоморфізм. Ми автоматично приписуємо людські якості тому, що звучить «по-людськи». Якщо відповідь тепла, емпатична та персоналізована, мозок починає сприймати її як справжню. Схильність до погодження. Чат-боти приблизно на 50% частіше погоджуються з користувачем, ніж люди. Звучить приємно, але є нюанс, якщо підліток висловлює негативні думки про себе чи світ, ШІ може їх підсилити. Без наміру, але з реальними наслідками.

Небезпека такої підтримки

У деяких випадках використання чат-ботів виходить за межі «звичайного» спілкування. Існують судові справи, у яких батьки звинувачують розробників у тому, що чат-боти не відреагували належним чином на тривожні сигнали від підлітків.

Це порушує важливе питання, чи готові такі системи до ролі «емоційного співрозмовника». ШІ часто не розпізнає серйозні психологічні проблеми, може давати некоректні чи навіть шкідливі поради та не здатен нести відповідальність, як людина чи спеціаліст.

Технології розвиваються швидше, ніж правила. Хоча вже з’являються перші закони, більшість систем досі працюють у «сірій зоні». Наразі професійні організації вже закликають впроваджувати чіткі правила, навчати дітей цифровій грамотності та посилювати захист для підлітків. Однак поки ці механізми лише формуються.

Що робити батькам

Ігнорувати ШІ — не варіант, адже він уже частина життя. Необхідно:

Говорити, а не контролювати. Запитайте чи користується дитина ШІ, для чого саме та що їй у цьому подобається. Без осуду, лише з цікавістю.

Пояснювати межі. Підліток має розуміти, що ШІ не відчуває, не думає та не «піклується», а лише імітує.

Підсилювати реальні зв’язки. Дружба, сім’я, живе спілкування — складніші, проте значно глибші.

Бути уважними. Зміни у настрої, сні, поведінці чи надмірна «закритість» — сигнал придивитися уважніше.

Штучний інтелект — потужний інструмент, він може допомагати, навчати, надихати, проте він не здатен замінити справжню людську близькість. Для підлітка, який тільки вчиться розуміти себе та світ, це особливо важливо. Тож головне правило сьогодення звучить просто та сучасно: не забороняти, а пояснювати, не боятися, а бути поруч.