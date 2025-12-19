Заборона телефонів у школах: що насправді кажуть психологи

Заборона телефонів у школах / © Credits

Саме так сьогодні думає більшість, майже у всіх школах країни діють заборони на телефони, але що, якщо ми боремося не з причиною, а лише з симптомом. Видання Psychology Today проаналізувало сучасні дослідження та дійшло несподіваного висновку, що наукові дані не підтверджують, що заборона смартфонів є ефективним розв’язанням проблем підлітків.

Міф про «золоту епоху дитинства»

Один із головних аргументів прихильників жорстких обмежень — ностальгія. Часто згадується умовна «золота епоха» дитинства 1970–1980-х років, а саме, ігри без нагляду дорослих, велосипеди та дворові пригоди. Але ця ідеалізована картина була доступна далеко не всім.

Ба більше, навіть повністю «вільна» гра без дорослого нагляду мала темний бік. Хлопці захоплювали спортивні майданчики, а дівчата та неатлетичні діти опинялися на узбіччі, крім того, панував булінг та соціальні ієрархії.

Телефони «вбивають» навчання

Ще один популярний аргумент — нібито падіння академічних результатів після 2012 року, яке пов’язують зі смартфонами. Але якщо заглибитися у це питання, можна побачити, що у 9-річних дітей показники з читання знизилися всього на 1 пункт за 8 років, а з математики — на 3 пункти. Для 13-річних — мінус 3 пункти з читання і 5 з математики. Це не обвал, а мінімальні коливання у межах статистичної похибки.

Міжнародні дані ще більше підривають «смартфонову теорію». Країни з високим рівнем використання телефонів, як от Сінгапур, Норвегія, Велика Британія, Ізраїль, або зберегли високі показники, або навіть покращили їх. Швеція взагалі відновила результати після 2012 року, хоча має рівень проникнення смартфонів вищий, ніж у тому ж США.

Навіть там, де телефони заборонені в класі, загальний час користування ними не зменшується, бо діти просто активніше користувалися ними поза школою.

Справжня причина: незадоволені потреби

Психологи наголошують, що діти не тікають у телефони просто так. Смартфони дають те, чого часто не дає школа:

Автономію — вибір, чим і коли займатися

Зв’язок — справжнє спілкування з однолітками

Значущість — контент, який має сенс саме для них

Агентність — відчуття контролю над власним досвідом

Натомість школа часто пропонує:

жорстко задану програму

мінімум вибору

обмежені соціальні взаємодії

матеріал, відірваний від реального життя

На превеликий жаль, більшість дітей дізнаюся більше поза школою. Те, що вони вчать самі, має для них сенс, а шкільне — просто щоб скласти іспит.

Якщо підліток «випадає» з навчання, проблема майже ніколи не в самому телефоні. Вона — у відчутті, що його не чують, перевантажують або не залучають.

Заборона смартфонів — це лікування симптомів, а не причини. Поки школи не почнуть відповідати базовим потребам дітей у підтримці, автономії, зв’язку та сенсі, підлітки шукатимуть вихід. І з телефоном, і без нього. Майбутнє освіти — не у війні з технологіями, а у створенні середовища, де дітям справді хочеться бути присутніми.