Закреп у малюка: чому не можна використовувати допоміжні інструменти в перші місяця життя дитини

Закреп у малюка / © Credits

Реклама

Молоді мама чи тато, коли бачать, як дитина червоніє, підтискає ніжки, виявляє занепокоєння, одразу думають, що малюк страждає і потрібно йому допомогти. Однак педіатриня Марина Шакотько спеціально для Medical TV наголосила, що в більшості випадків це — природний процес становлення травної системи, і будь-яке втручання може завдати більше шкоди, ніж користі.

Закреп у немовляти — не завжди проблема

За словами педіатрині, в утробі матері дитина не має досвіду випорожнення. Після народження малюк лише навчається складного процесу дефекації. М’язи черевного преса, тазового дна та сфінктера мають працювати злагоджено. У перші місяці життя це часто супроводжується:

почервонінням обличчя;

напруженням животика;

плачем або криками;

спробами підтягнути ніжки.

Усе це є фізіологічною нормою, а не ознакою серйозної проблеми.

Реклама

Небезпека використання «домашніх методів допомоги»

Часто батьки, керуючись любов’ю і бажанням швидко полегшити стан дитини, починають «допомагати» їй фізично. Серед найпоширеніших методів:

введення до прямої кишки ватних паличок, термометра чи навіть шматочка господарського мила;

використання газовідвідних трубок без показань;

механічне подразнення слизової.

Наслідки такого втручання можуть бути серйозними:

мікротравми слизової оболонки прямої кишки;

ризик інфекцій;

формування у дитини патологічної звички: без стимуляції вона припиняає випорожнюватися самостійно.

Безпечна допомога

Замість небезпечних методів лікарі радять звернути увагу на м’які та природні способи:

робити легкий масаж животика за годинниковою стрілкою;

викладати дитину на животик перед годуванням;

допомагати рухати ніжками у вигляді «велосипеда»;

контролювати харчування матері, якщо малюк на грудному вигодовуванні, чи підбір суміші, якщо дитина — на штучному.

У більшості випадків цих методів достатньо, щоб підтримати нормальну роботу кишківника.

Реклама

Коли звернутися до лікаря

Іноді закреп може бути ознакою проблеми. Обов’язково консультуйтеся з педіатром, якщо:

дитина не випорожнюється понад 3–5 днів;

у калі з’явилися кров або слиз;

малюк відмовляється від їжі, втрачає вагу чи сильно плаче під час дефекації;

живіт дитини твердий і здутий.

Закреп у немовлят перших місяців життя у більшості випадків є нормальним етапом розвитку. Батькам важливо пам’ятати, що не варто намагатися «допомогти» дитині забороненими інструментами. Терпіння, м’які методи підтримки та консультація з лікарем — найкращий шлях для здорового формування травної системи малюка.