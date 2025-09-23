ТСН у соціальних мережах

Закреп у малюка: чому не можна використовувати допоміжні інструменти в перші місяця життя дитини

Проблема закрепу у малюків часто стає причиною тривог для батьків.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Молоді мама чи тато, коли бачать, як дитина червоніє, підтискає ніжки, виявляє занепокоєння, одразу думають, що малюк страждає і потрібно йому допомогти. Однак педіатриня Марина Шакотько спеціально для Medical TV наголосила, що в більшості випадків це — природний процес становлення травної системи, і будь-яке втручання може завдати більше шкоди, ніж користі.

Закреп у немовляти — не завжди проблема

За словами педіатрині, в утробі матері дитина не має досвіду випорожнення. Після народження малюк лише навчається складного процесу дефекації. М’язи черевного преса, тазового дна та сфінктера мають працювати злагоджено. У перші місяці життя це часто супроводжується:

  • почервонінням обличчя;

  • напруженням животика;

  • плачем або криками;

  • спробами підтягнути ніжки.

Усе це є фізіологічною нормою, а не ознакою серйозної проблеми.

Небезпека використання «домашніх методів допомоги»

Часто батьки, керуючись любов’ю і бажанням швидко полегшити стан дитини, починають «допомагати» їй фізично. Серед найпоширеніших методів:

  • введення до прямої кишки ватних паличок, термометра чи навіть шматочка господарського мила;

  • використання газовідвідних трубок без показань;

  • механічне подразнення слизової.

Наслідки такого втручання можуть бути серйозними:

  • мікротравми слизової оболонки прямої кишки;

  • ризик інфекцій;

  • формування у дитини патологічної звички: без стимуляції вона припиняає випорожнюватися самостійно.

Безпечна допомога

Замість небезпечних методів лікарі радять звернути увагу на м’які та природні способи:

  • робити легкий масаж животика за годинниковою стрілкою;

  • викладати дитину на животик перед годуванням;

  • допомагати рухати ніжками у вигляді «велосипеда»;

  • контролювати харчування матері, якщо малюк на грудному вигодовуванні, чи підбір суміші, якщо дитина — на штучному.

У більшості випадків цих методів достатньо, щоб підтримати нормальну роботу кишківника.

Коли звернутися до лікаря

Іноді закреп може бути ознакою проблеми. Обов’язково консультуйтеся з педіатром, якщо:

  • дитина не випорожнюється понад 3–5 днів;

  • у калі з’явилися кров або слиз;

  • малюк відмовляється від їжі, втрачає вагу чи сильно плаче під час дефекації;

  • живіт дитини твердий і здутий.

Закреп у немовлят перших місяців життя у більшості випадків є нормальним етапом розвитку. Батькам важливо пам’ятати, що не варто намагатися «допомогти» дитині забороненими інструментами. Терпіння, м’які методи підтримки та консультація з лікарем — найкращий шлях для здорового формування травної системи малюка.

