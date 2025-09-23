- Дата публікації
-
- Категорія
- Діти
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 2 хв
Закреп у малюка: чому не можна використовувати допоміжні інструменти в перші місяця життя дитини
Проблема закрепу у малюків часто стає причиною тривог для батьків.
Молоді мама чи тато, коли бачать, як дитина червоніє, підтискає ніжки, виявляє занепокоєння, одразу думають, що малюк страждає і потрібно йому допомогти. Однак педіатриня Марина Шакотько спеціально для Medical TV наголосила, що в більшості випадків це — природний процес становлення травної системи, і будь-яке втручання може завдати більше шкоди, ніж користі.
Закреп у немовляти — не завжди проблема
За словами педіатрині, в утробі матері дитина не має досвіду випорожнення. Після народження малюк лише навчається складного процесу дефекації. М’язи черевного преса, тазового дна та сфінктера мають працювати злагоджено. У перші місяці життя це часто супроводжується:
почервонінням обличчя;
напруженням животика;
плачем або криками;
спробами підтягнути ніжки.
Усе це є фізіологічною нормою, а не ознакою серйозної проблеми.
Небезпека використання «домашніх методів допомоги»
Часто батьки, керуючись любов’ю і бажанням швидко полегшити стан дитини, починають «допомагати» їй фізично. Серед найпоширеніших методів:
введення до прямої кишки ватних паличок, термометра чи навіть шматочка господарського мила;
використання газовідвідних трубок без показань;
механічне подразнення слизової.
Наслідки такого втручання можуть бути серйозними:
мікротравми слизової оболонки прямої кишки;
ризик інфекцій;
формування у дитини патологічної звички: без стимуляції вона припиняає випорожнюватися самостійно.
Безпечна допомога
Замість небезпечних методів лікарі радять звернути увагу на м’які та природні способи:
робити легкий масаж животика за годинниковою стрілкою;
викладати дитину на животик перед годуванням;
допомагати рухати ніжками у вигляді «велосипеда»;
контролювати харчування матері, якщо малюк на грудному вигодовуванні, чи підбір суміші, якщо дитина — на штучному.
У більшості випадків цих методів достатньо, щоб підтримати нормальну роботу кишківника.
Коли звернутися до лікаря
Іноді закреп може бути ознакою проблеми. Обов’язково консультуйтеся з педіатром, якщо:
дитина не випорожнюється понад 3–5 днів;
у калі з’явилися кров або слиз;
малюк відмовляється від їжі, втрачає вагу чи сильно плаче під час дефекації;
живіт дитини твердий і здутий.
Закреп у немовлят перших місяців життя у більшості випадків є нормальним етапом розвитку. Батькам важливо пам’ятати, що не варто намагатися «допомогти» дитині забороненими інструментами. Терпіння, м’які методи підтримки та консультація з лікарем — найкращий шлях для здорового формування травної системи малюка.