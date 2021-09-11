Затримка мовного розвитку дитини: в чому причина і як допомогти

Доволі часто можна почути, як батьки жаліються: дитині вже скоро в школу, а вона так погано говорить... Проблема затримки мовного розвитку існує у багатьох дітей, але далеко не всі батьки намагаються виявити причину такого стану сина чи доньки в ранньому віці і чекають майже до школи, поки все само собою мине. А коли дитині вже майже 6 років, а вона говорить так, що зрозуміти не можливо, тато і мама починають шукати логопедів. Але запізно. Чим раніше звернутися до спеціаліста і почати займатися з дитиною, тим кращим буде результат.

Про те, як виявити затримку мовного розвитку у дитини і коли починати її лікувати та займатися з фахівцями розповіла Алла Шовтюк - директорка КУ "Другий інклюзивно-ресурсний центр" Житомирської міської ради, логопединя вищої категорії, методистка.

Коли показати дитину спеціалісту?

Якщо раніше в інклюзивно-ресурсні центри, які працюють у всій Україні, дітей можна було приводити не раніше 2 років, то тепер згідно зі змінами до Положення діти приймаються від народження. Тобто вже після трьох місяців батьки можуть принести дитину на консультацію, якщо вони помітили якість відхилення у розвитку. Нервова система немовляти дуже пластична і найкраще відновлюється, тому вже до року можна виявити більшість проблем, почати активно лікувати і займатися з дитиною.

Як зрозуміти, що дитина відстає у розвитку?

Якщо дитина має норму мовлення, то в 6 місяців вона промовляє звуки у відповідь на репліку дорослого. Вона тримає рот закритим, ковтає слину, сміється, верещить, ковтає, промовляє деякі звуки та звукосполучення. В рік дитина повинна промовляти чотири різних склади і мати словниковий запас із 2-3 слів, вона виражає емоції звуком, випльовує їжу кінчиком язика, п'є із чашки і ретельно облизує ложку. В півтора року вона має з запасі мінімум 4-5 слів, наслідує звуки двох тварин, пережовує тверду їжу і може показати, де в неї ручка і ніжка. В 2 роки називає два види діяльності, використовує до десятка слів і виражає словами свої бажання. В 2,5 року дитина використовує слова: "він", "вона", "воно", промовляє фразу з двох слів, називає ознаки предметів, говорить "будь ласка" і "дякую", називає себе на ім'я, використовує понад 10 слів. В 3 роки дитина розмовляє з лялькою, промовляє фразу з 3 слів, повторює фразу з 4 слів і ставить запитання. Звісно, що мовлення дітей може бути і більш розвиненим, але це той мінімум, який повинен бути у дитини в певний період її розвитку. Якщо ваша дитина явно відстає у розвитку, потрібно негайно показати її спеціалістам.

Міфи чи правда?

Чимало батьків не ведуть дитину до лікаря, знаходячи собі різні виправдовування. Так з'являються міфи...

Міф 1: всі хлопчики починають говорити дуже пізно.

Життя доводить, що більшість хлопчиків свої перші слова говорять пізніше ніж дівчата, але не набагато пізніше - лише на декілька місяців.

Міф 2: якщо дитина довго не говорить, не потрібно нічого робити, а просто зачекати, поки вона це переросте.

Батьки заспокоюють себе тим, що Ейнштейн заговорив тільки в 4 роки, а, наприклад, дід дитини взагалі почав говорити лише коли пішов до школи. Тож чого нервувати? Так, половина дітей самостійно дають з проблемою і з часом починають говорити, але друга половина не може зробити це самостійно. І ці діти, з якими ніхто не працює, з часом мають загострення своїх проблем. Поки батьки чекають, кількість проблем і ускладнень зростає, час іде, і лікування та навчання стає все складнішим.

Міф 3: дитина не говорить тому, що в сім'ї спілкуються двома мовами.

Так, сьогодні часто трапляється, що члени сім'ї використовують одночасно дві мови, наприклад, російську і українську чи англійську. Але діти, які вивчають дві мови, проходять ті ж етапи розвитку, що і діти, які вивчають лише одну мову, тому це не причина для мовного відставання.

Міф 4: старші брати та сестри гальмують розвиток мовлення молодших, бо говорять за них.

Дослідження показують, що мовлення першої і наступних дітей розвивається аналогічно. І старші діти ніяк не впливають на розвиток молодших.

Міф 5: використання соски гальмує розвиток мовлення.

Соска негативно впливає лише на розвиток артикуляційного апарату, а не на словниковий запас слів дитини. Коли дитина їсть із соски, вона не прикладає жодних зусиль, а щоб отримати молоко матері потрібні значні зусилля артикуляційного апарату. Часто у таких дітей буває сигматизм (порушення мовлення шиплячіх та свистячих звуків), але це не впливає на можливість дитини більше белькотіти чи говорити слова.

Чому виникає затримка мовного розвитку?

Причин дуже багато, тому що дуже часто така затримка сигналізує про порушення психофізичного розвитку дитини. Такі порушення супроводжуються синдромом пригніченості чи збудженості, судомним синдром та іншими. Причиною їхньої появи можуть бути захворювання матері на цукровий діабет, гіпертонію, анемію, ожиріння, алкогольна чи наркотична інтоксикація, стреси під час вагітності, пологові та інші травми, резус-конфлікти, ТОРЧ-інфекції. На це впливають генетичні, інфекційні та спадкові захворювання самої дитини та умови її виховання. Все це виявляється спеціалістами під час приймання та консультацій. Чим раніше буде виявлено причину затримки розвитку, тим більше шансів на те, що дитина вилікується чи поліпшить свій стан. Взагалі робота спеціалістів (психологів, логопедів , дефектологів) найефективніша до 6-річного віку. Тому краще звертатися в інклюзивно - ресурсні центри до трьох років, щоб до школи подолати всі проблеми.

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