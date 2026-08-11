Затримання розвитку у дитини: РАС, ЗПР чи СДУГ / © www.credits

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Розвиток кожної дитини має власний темп і порівнювати його з іншими дітьми буває не лише складно, а й не завжди корисно. Водночас є певні особливості поведінки, мовлення, рухів та соціальної взаємодії, які можуть бути сигналом, що дитині потрібна додаткова оцінка фахівця. Дитяча неврологиня Ольга Топоркова пояснила, на які сигнали варто звертати увагу батькам і чому не кожна затримка мовлення означає розлад аутистичного спектра.

Серед найчастіших питань батьків — як відрізнити розлад аутистичного спектра, затримку психічного розвитку та синдром дефіциту уваги з гіперактивністю.

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На перший погляд, деякі прояви можуть бути схожими, проте характер труднощів і те, як дитина взаємодіє зі світом та людьми, можуть суттєво відрізнятися.

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РАС

Розлад аутистичного спектра (РАС) — це стан, який впливає, зокрема, на соціальну комунікацію та поведінкові особливості.

За словами лікарки, серед проявів, які можуть привертати увагу, можна виділити складність із прийняттям змін у звичному розпорядку. Дитині може бути особливо важко, коли звичний сценарій дня раптом змінюється.

Ще одна особливість — повторювані дії. Це можуть бути одноманітні рухи руками, повторне обертання предметів, а також прагнення розкладати іграшки чи інші речі у певному порядку чи ряд.

Важливим сигналом можуть бути й особливості комунікації, наприклад, дитина може не відгукуватися на своє ім’я чи не використовувати, не розуміти звичні жести.

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Може відрізнятися й сприйняття мовлення, деякі діти схильні розуміти сказане дуже буквально, без розпізнавання переносного значення чи натяків.

Втім, один окремий прояв сам по собі не означає РАС. Оцінюють не одну поведінкову рису, а загальну картину розвитку та комунікації.

ЗПР

ЗПР — затримка психічного розвитку, у такому випадку дитина може повільніше опановувати певні мовленнєві, моторні чи пізнавальні навички.

Одним із проявів може бути затримка мовлення. Наприклад, дитина говорить мало чи її мовлення важко зрозуміти через особливості вимови.

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Також може спостерігатися повільніше формування моторних і пізнавальних навичок. Водночас дитина може компенсувати труднощі іншими способами комунікації.

Іноді така дитина здається дуже спокійною чи навіть пасивною — «тихою дитиною». Проте зовнішня стриманість не обов’язково означає відсутність інтересу до людей.

Навпаки, за описом лікарки, діти із затримкою розвитку можуть добре реагувати на контакт, хоча іноді й вибірково. Вони можуть відгукуватися на ім’я, прагнути спілкування та взаємодіяти з дорослими через власні інтереси.

Ще одна важлива відмінність — за своєчасної допомоги та відповідної корекції деякі діти можуть поступово наздоганяти однолітків у розвитку.

СДУГ

СДУГ — синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, його часто уявляють винятково як надмірну рухливість, але насправді прояви можуть бути різними. Деяким дітям складно довго залишатися на одному місці, вони постійно рухаються, встають, бігають, змінюють заняття. В інших на перший план виходить імпульсивність. Дитина може відповідати, не дочекавшись запитання до кінця, перебивати співрозмовників або насилу чекати своєї черги.

Ще одна характерна риса — труднощі з концентрацією. Дитина легко відволікається, швидко перемикається з одного заняття на інше чи може здаватися такою, що постійно «витає у хмарах».

При цьому мовлення часто залишається активним, а соціальний інтерес і прагнення до контакту з іншими людьми можуть бути добре виражені.

Чому ці стани легко переплутати

Дитячий розвиток не завжди вкладається у прості категорії, наприклад, дитина із затримкою мовлення може мало говорити, але при цьому активно прагнути взаємодії. Дитина зі СДУГ може бути дуже товариською, але їй складно слухати співрозмовника чи чекати своєї черги. А за РАС на перший план можуть виходити саме особливості соціальної комунікації, повторюваної поведінки та реакції на зміни.

Водночас у реальному житті особливості можуть поєднуватися. Тому визначати стан розвитку лише за одним пунктом зі списку, наприклад, «не відгукується на ім’я» чи «дуже активна», некоректно.

На що варто звернути увагу батькам

Найкраще спостерігати не за окремою рисою, а за загальною картиною розвитку. Чи використовує дитина мовлення для комунікації, чи прагне взаємодії, як реагує на своє ім’я, чи використовує жести, як грається та переживає зміни, чи може зосередитися на занятті відповідно до віку, як розвиваються її рухові та пізнавальні навички.

Якщо батьків щось систематично турбує, не обов’язково чекати, що «переросте». Розмова з педіатром, дитячим неврологом, психіатром або фахівцем із розвитку допоможе зрозуміти, чи є підстави для додаткового обстеження.

І головне — не ставити діагноз дитині самостійно за дописами у соцмережах або чек-листами з інтернету.

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