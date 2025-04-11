Здоровий сон малюка: як допомогти дитині увійти в потрібний ритм

Здоровий сон малюка: як допомогти дитині війти у потрібний ритм / © Credits

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Але ось одного дня звична картина змінюється: малюк знову часто прокидається, капризує, відмовляється дрімати вдень. І хоча це може викликати хвилювання чи навіть розпач, не варто панікувати. Швидше за все, ваша дитина проходить через нормальну і тимчасову фазу, відому як регресія сну — про це розповіло видання Kettering Health.

Що таке регресія сну

Регресія сну — це тимчасове порушення режиму сну, яке зазвичай виникає у відповідь на стрибки росту чи нові етапи розвитку дитини. Малюк починає опановувати нові навички — перевертання, повзання, сидіння — і це надмірно стимулює його нервову систему. У результаті — часті пробудження, відмова від денного сну чи зміна звичного режиму.

Найчастіше періоди регресії сну трапляються у віці:

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4 місяці — перше велике порушення сну, коли цикл сну дитини починає нагадувати дорослий.

6–7 місяців — пов’язане з опануванням нових моторних навичок.

9–10 місяців — період активного пізнання світу, формування прихильності до батьків.

12 місяців і далі — супроводжується новими емоційними станами, наприклад, страхом розлуки.

Кожна регресія може тривати від двох до шести тижнів, проте її інтенсивність та тривалість індивідуальні.

Основні ознаки регресії сну

Часті нічні пробудження.

Відмова від денного сну чи скорочення його тривалості.

Труднощі із засинанням.

Примхливість, плач, втома вдень.

Раптова зміна звичок сну без явної причини.

Що може спричинити регресію сну

Фізичний розвиток. Перевертання, підняття голови, повзання — всі ці вміння стимулюють нервову систему і можуть тимчасово порушити сон.

Скасування сповивання. Як тільки дитина починає перевертатися, сповивання стає небезпечним. Без звичного затишку засинання може стати складнішим.

Психоемоційні зміни. Відчуття тривоги, нові враження, формування прихильності до мами — усе це впливає на сон.

Захворювання чи прорізування зубів. Дискомфорт через температуру чи біль також може викликати пробудження вночі.

Як допомогти дитині повернутися до здорового сну

Дотримуйтесь стабільного режиму

Діти обожнюють передбачуваність. Ритуали перед сном — це сигнал, що час відпочивати. До вечірнього розпорядку можуть входити:

Тепла ванна

Ніжний масаж з лавандовим лосьйоном

Тиха колискова чи читання казки

Приглушене світло та спокійна атмосфера

Створіть сприятливі умови для сну

Використовуйте нічник із теплим світлом.

Звуковий пристрій (білий шум або спокійні мелодії) допомагає заглушити сторонні шуми.

Температура у кімнаті має бути комфортною — 18–21°C.

Відмовтеся від м’яких іграшок, ковдр та подушок у ліжечку — це важливо для безпеки.

Сонна, але не спляча дитина

Кладіть малюка до ліжечка, коли він сонний, але ще не спить. Це допоможе дитині навчитися засинати самостійно — без необхідності вашої постійної присутності.

Не поспішайте вночі

Якщо дитина прокинулася — зачекайте кілька хвилин. Іноді малюки здатні самостійно заспокоїтись і знову заснути. Якщо ж підходите — не вмикайте яскраве світло, не заговорюйте голосно. Все має бути тихо та спокійно.

Що ще може допомогти

Спальний мішок замість ковдри — безпечна та комфортна альтернатива.

Чіткий розподіл дня та ночі. Вдень більше світла, активностей, розмов. Увечері — тиша, спокій, приглушене світло.

Контроль стану здоров’я. Якщо дитина відчуває нездужання — нежить, температура, діарея, зменшення кількості мокрих підгузків — обов’язково зверніться до лікаря.

Підтримка

Регресія сну може бути виснажливою як для дитини, так і для батьків. Не бійтеся просити про допомогу — партнера, бабусю чи подругу. Навіть кілька годин якісного сну для мами можуть суттєво покращити самопочуття.

Пам’ятайте: це тимчасово. Сон дитини обов’язково налагодиться. І головне — ви не самі на цьому шляху. Милуйтеся кожною миттю разом, навіть якщо вона настає о третій ночі. Малюк росте і це — лише ще одна сходинка в його розвитку.