Здуття животика: як допомогти маляті та зменшити дискомфорт

Батьківство — це час радості, любові та несподіваних викликів. Одним із них є здуття животика у немовлят. Малюки часто відчувають дискомфорт через гази чи труднощі зі спорожненням кишківника.

На щастя, існують прості та ефективні способи, які допоможуть вашій дитині відчути полегшення. На сторінці Newlymomly поділилися порадою від сертифікованої фахівчині з грудного вигодовування немовлят, Dr. Kristi Hammerle, яка може стати справжнім порятунком для багатьох батьків.

Положення "на горщику навпочіпки"

Одним із найпростіших способів зменшити здуття животика є використання техніки, яку докторка називає позицією "на горщику навпочіпки". Ця методика допомагає розслабити м'язи тазового дна дитини та полегшити природний процес виведення газів і калу.

Що робити:

Розташуйте малюка спиною до ваших грудей, підтримуючи його ручки та ніжки. Обережно підніміть ніжки дитини до рівня пупка, імітуючи положення присідання. Злегка рухайтеся вниз-вверх, тримаючи дитину у такому положенні.

Ця комбінація руху та позиції сприяє природному розслабленню м'язів та активізації роботи кишківника. Відчуття підтримки та легкі підстрибування допомагають дитині швидше позбутися дискомфорту.

Чому це працює

Позиція "на горщику навпочіпки" імітує природну позу для спорожнення кишківника, коли м'язи тазового дна максимально розслаблені. Завдяки цьому:

Сила тяжіння допомагає кишківнику працювати ефективніше.

Малюк почувається розслабленішим і швидше звільняється від накопичених газів.

Поради:

Масаж животика: робіть легкі кругові рухи за годинниковою стрілкою на животику малюка. Це стимулює перистальтику кишківника.

Тепла пелюшка: покладіть теплу (але не гарячу) пелюшку на животик дитини. Тепло розслабляє м'язи та зменшує спазми.

"Велосипед": акуратно згинайте ніжки дитини до животика, імітуючи рухи їзди на велосипеді.

Перегляд раціону: якщо ви годуєте грудьми, зверніть увагу на свій раціон. Деякі продукти, як-от бобові, капуста чи газовані напої, можуть викликати здуття у дитини. Якщо ж малюк на штучному вигодовуванні, варто проконсультуватися з педіатром щодо вибору суміші.

Важливість руху та релаксації

Малюкам потрібен комфорт, особливо коли вони стикаються з дискомфортом у животику. Прості техніки, як от положення "на горщику", допомагають зняти напругу та покращити настрій вашого малюка. Не забудьте під час виконання цієї вправи ходити по кімнаті та легенько "підстрибувати" — це зробить процес ефективнішим.

Кожна дитина унікальна і що працює для одного малюка, може не підходити іншому. Якщо ваш малюк часто страждає від здуття чи має інші проблеми зі шлунково-кишковим трактом, обов'язково зверніться до педіатра. Але в більшості випадків така проста методика може стати швидким та ефективним рішенням для зменшення дискомфорту.

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