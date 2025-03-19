10 помилок під час прибирання ванної кімнати: чого не варто робити

Прибирання ванної кімнати – це не завжди найприємніше завдання, але воно необхідне для збереження чистоти, гігієни та затишку в оселі.

Ванна кімната є одним з найзабрудненіших місць у будинку, тому важливо знати, як правильно її очищувати. Однак багато хто припускається типових помилок, які можуть не лише зменшити ефективність прибирання, а й зашкодити здоров’ю та оздобленню приміщення. Про це розповіло видання Real Simple.

Використання агресивних хімікатів

Багато людей вважають, що сильні хімічні засоби – це єдиний спосіб позбутися бруду й мікробів. Проте вони можуть спричиняти подразнення дихальних шляхів, пошкоджувати поверхні та навіть руйнувати герметики. Альтернативою можуть стати натуральні засоби: оцет, харчова сода чи спеціальні екологічні мийні засоби.

Змішування хімічних речовин

Змішування різних засобів для чищення, особливо таких, що містять відбілювач або аміак, може призвести до утворення токсичних випарів, небезпечних для здоров'я. Перед використанням засобів обов’язково варто уважно читати етикетки та дотримуватися інструкцій.

Використання паперових рушників

Паперові рушники здаються зручним варіантом, проте вони залишають волокна й розводи на дзеркалах і глянцевих поверхнях. Кращим рішенням буде використання тканин з мікрофібри або спеціальних багаторазових серветок, наприклад, ганчірок із целюлози.

Використання однієї тканини для всіх поверхонь

Одна й та сама ганчірка для всіх ділянок ванної кімнати може стати джерелом поширення бактерій. Для різних зон, особливо для унітаза, краще використовувати окремі серветки чи губки.

Використання брудної туалетної щітки

Туалетна щітка після використання залишається вологою і є розсадником бактерій. Після кожного застосування її потрібно ретельно мити та сушити, а також періодично замінювати. Одноразові щітки чи змінні насадки можуть стати гарним рішенням.

Неправильне чищення дзеркала

Щоб уникнути розводів на дзеркалах, варто очищувати їх, рухаючись зверху донизу. Таким чином рідина не потраплятиме на вже очищені ділянки.

Ігнорування стоків

Зливні отвори у ванній кімнаті часто стають осередком неприємних запахів через накопичення волосся і мильного нальоту. Регулярне очищення стоків та використання спеціальних засобів допоможуть уникнути засмічення і бактерій.

Ігнорування цвілі

Цвіль у ванній кімнаті не лише неприваблива, а й небезпечна для здоров’я. Крім регулярного чищення, важливо часто прати рушники та душові штори, а також витирати поверхні після використання душу.

Пропускання важливих ділянок

Дверні ручки, крани, вимикачі світла – ці місця часто залишаються поза увагою під час прибирання, хоча саме на них накопичується багато бактерій. Регулярна дезінфекція цих зон допоможе запобігти поширенню мікробів.

Нехтування витяжним вентилятором

Витяжний вентилятор допомагає підтримувати циркуляцію повітря у ванній кімнаті та запобігати появі плісняви. Його потрібно очищувати кожні кілька місяців, щоб уникнути накопичення пилу та забезпечити його ефективну роботу.

Прибирання ванної кімнати – це не просто питання естетики, а й здоров’я. Коли ви уникаєте поширених помилок, можна не лише зробити процес прибирання ефективнішим, а й подовжити термін служби сантехніки і покриттів. Використання правильних засобів, регулярне очищення важкодоступних місць та увага до дрібниць допоможуть підтримувати ванну кімнату в ідеальній чистоті.

Ми також писали про те, як зробити домашній засіб для прибирання пилу в оселі.

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