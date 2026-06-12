10 помилок під час заряджання ґаджетів, які можуть скоротити термін їхньої служби та створити ризик займання

10 помилок під час заряджання ґаджетів / © Credits

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Сучасні ґаджети стали продовженням нашого життя. Ми працюємо, спілкуємося, навчаємося та відпочиваємо через екрани, тому питання їхньої справності виходить далеко за межі комфорту. Про це розповіло видання Martha Stewart.

Більшість проблем із заряджанням виникають не через заводський брак, а через неправильне використання. Зношені кабелі, перегрівання, дешеві зарядні пристрої чи звичка залишати телефон під ковдрою можуть не лише пошкодити акумулятор, а й створити ризик займання.

Ось що в жодному разі не треба робити під час заряджання пристроїв, щоб гарантувати вашу безпеку та належне функціонування електроніки:

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Використовувати пошкоджені зарядні кабелі. Якщо дріт потріскався, оголився чи почав перегинатися біля роз’єму, настав час його замінити. Пошкоджена ізоляція може спричинити перегрівання, коротке замикання чи навіть електричну дугу. Залишати ґаджети заряджатися на ніч. Сучасні смартфони припиняють активне заряджання після досягнення 100%, але регулярне підключення їх до мережі на всю ніч створює додаткове теплове навантаження на акумулятор, що з часом це скорочує його ресурс. Перевантажувати розетки. Коли до одного подовжувача підключені телефон, ноутбук, планшет, смартгодинник і ще кілька пристроїв, навантаження на мережу значно зростає. Перегрівання проводки залишається однією з найпоширеніших причин побутових пожеж. Використовувати подовжувачі як постійне рішення. Подовжувачі створені для тимчасового використання. Особливо небажано регулярно заряджати через них потужні пристрої, зокрема ноутбуки. Для щоденного використання краще обрати стаціонарну розетку чи якісний мережевий фільтр. Використовувати найдешевші зарядні пристрої. Неоригінальні зарядні пристрої сумнівного походження часто не мають захисту від перепадів напруги та перегріву. Як результат, акумулятор може заряджатися нестабільно, а сам пристрій — перегріватися. Ігнорувати ознаки перегрівання. Якщо телефон, зарядний блок або кабель стають неприродно гарячими, їх потрібно негайно відключити від мережі. Перегрівання може свідчити про несправність зарядного пристрою або несумісність обладнання. Заряджати ґаджети на ліжку чи дивані. Ця звичка здається невинною, але саме тканини та м’які поверхні блокують циркуляцію повітря. Через це тепло накопичується швидше, а ризик пошкодження акумулятора зростає. Ідеальна поверхня для заряджання — тверда, рівна і добре вентильована. Активно користуватися ґаджетом під час заряджання. Ігри, відеомонтаж або тривалі відеодзвінки під час заряджання змушують батарею працювати під подвійним навантаженням. Це прискорює її зношення і сприяє перегріванню. Залишати пристрої заряджатися в автомобілі чи під сонцем. У спекотний день температура всередині автомобіля може підійматися до критичних значень. Якщо додати до цього тепло, яке виділяється під час заряджання, батарея отримує серйозний стрес. Заряджати ґаджети поблизу води. Ванна кімната часто здається зручним місцем для ранкового заряджання телефона. Але вода та електрика залишаються небезпечним поєднанням. Навіть випадкові бризки можуть призвести до пошкодження пристрою чи ураження струмом.

Більшість із нас хоча б раз заряджала телефон під ковдрою, залишала його на ніч у розетці або користувалася кабелем «ще трохи, доки не куплю новий». Проте саме такі дрібниці поступово скорочують життя ґаджетів і можуть створювати ризики для дому. Гарн ж новина в тому, що безпечне заряджання не потребує додаткових зусиль. Достатньо кількох правильних звичок — і ваші пристрої прослужать значно довше.

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