10 речей, які роблять кішки, щоб захистити вас і свій дім

Ви думаєте, що ваша кішка — це просто мила пухнаста тварина, що спить у вас вдома? Це не зовсім так, адже згідно з Jaw-Dropping Facts, вони ще й виконують дуже важливу роль захисників.

Патрулювання у нічний час

Кішки, які неспокійні ночами і патрулюють будинок, часто роблять це, тому що хочуть стежити за своєю територією та гарантувати, що до ваших володінь не проберуться зловмисники. Хоча може здатися, що кіт безцільно тиняється, насправді вони перевіряють кожен кут, щоб переконатися, що все гаразд. Поки ви мирно лежите у своєму ліжку, ваша оселя перебуває під наглядом вашого котячого друга. Пам'ятайте, що в дикій природі частина повсякденної діяльності котячих полягає в тому, щоб кілька разів обійти свою територію. Вони роблять це, щоб поширити свій запах та знайти можливих зловмисників.

Розпізнавання дискомфорту

Кішки можуть зрозуміти, коли їхні господарі сумують або турбуються, за допомогою слухових та візуальних спостережень. Тварини інтуїтивні і спостережливі, мають гострі почуття, і це дозволяє їм розуміти емоційні сигнали людей.

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Маркувальна поведінка

Коти мають особливий спосіб передавання повідомлень через запахи. Вони мітять свою територію, залишаючи свій запах у різних місцях. Будь то тертя голови про меблі, дряпання дерев або розбризкування сечі. Ваша кішка намагається сказати вам чи іншим тваринам: "Ця територія моя, тримайтеся подалі!"

Соціальні спостереження

Хоча багато людей думають про кішок як про одиночних тварин, у відповідних обставинах вони дуже товариські. Ваша кішка стежить не лише за своєю територією, а й за соціальною динамікою на ній. Наприклад, ваші кішки можуть бути обережними з новими знайомими і спочатку спостерігають за ними на відстані. Така поведінка дозволяє їм оцінити, чи може нова людина чи тварина становити потенційну загрозу. Щойно вони почуватимуться у безпеці, можуть перейти до встановлення тіснішого контакту. Однак доти вони залишаються таємними спостерігачами, які точно знають, що відбувається на їхній території.

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Вони сплять із вами

Ви коли-небудь замислювалися, чому ваша кішка спить поряд із вами ночами? Багато котів чудово розуміють, що вони та їхні люди вразливі під час сну. Спати поруч — один із способів залишатися в безпеці та захистити себе і вас, якщо хижак почне напад у нічний час.

Система попередження про погоду

Хочете вірте, хочете ні, але кішки можуть діяти як природна система попередження про погоду. Вони можуть дізнаватися про майбутні природні явища, такі як землетруси або урагани. Ця неймовірна здатність обумовлена гострим слухом та нюхом кішок, а також їхньою високою чутливістю до змін атмосферного тиску, що має тенденцію падати перед грозою. Якщо ваша кішка раптом стала неспокійною, голосно нявкає або намагається втекти, не завадить подивитися у вікно або прогноз погоди і за необхідності вжити запобіжних заходів.

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Іде за вами всюди

Можливо, ви помітили, що ваша кішка іде за вами по дому, особливо коли ви користуєтеся туалетом. Хоча така поведінка може бути викликана цікавістю та бажанням брати участь у повсякденному житті своєї людини, для кішок це також спосіб убезпечити свого власника та запобігти будь-якій потенційній шкоді. Ось чому вони хочуть стежити за вами, коли ви робите дії, які можуть зробити вас вразливими (наприклад, відвідування туалету чи сон). Отже, наступного разу, коли ваша кішка піде за вами, вважайте її пухнастим сторожем, який уважно стежить за вашою безпекою.

Вони захищають вашу дитину

Кішки — розумні тварини і мають дуже сильний материнський інстинкт. Відомо, що вони добрі та захищають своїх дитинчат, і багато кішок поширюють таку поведінку на маленьких дітей, яких вони вважають тендітними, наприклад, на новонароджених. Для вираження цієї захисної тенденції можна використовувати різні варіанти поведінки, наприклад, притискатися до новонародженого, спостерігати, поки дитина спить, або навіть шипіти або вдарити будь-кого, хто наближається надто близько. Відомо про багато випадків, коли кішки захищали своїх господарів від собак, інших кішок і навіть інших людей.

Вони вбивають шкідників

Ваша кішка також захищає вас, вбиваючи шкідників, що перебувають поблизу (мишей, тарганів, щурів або змій). Звичайно, це не тільки для вас, це також інстинктивна мисливська діяльність для котів. Однак, якщо у них сформувалася надійна прихильність до вас, ваша кішка зосередить свої мисливські зусилля на вашій спільній території як захисний захід.

Вони захищають вас від хвороб

Коли кішка вас облизує, це її спосіб доглядати вас, допомагаючи дотримуватися гігієни і захищаючи від хвороб. Кішки також облизують вас, щоб поділитися своїм запахом через слину. Це відзначає вас як частину їхньої родини! Таким чином, коли ви входите до будинку або до кімнати, вони відчують, що ви в безпеці і заслуговуєте на довіру, ще до того, як побачать вас. Звичайно, лизання — це ще й котячий спосіб показати прихильність та любов до вас.

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