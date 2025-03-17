11 цікавих порад, як позбутися електростатики на одязі

Електростатичний ефект на одязі – одна з тих дрібниць, яка може зіпсувати настрій. Неприємне прилипання тканини, невидимі, але відчутні розряди, а іноді навіть несподівані конфузи – усе це наслідки статичної електрики.

Деякі тканини та погодні умови посилюють цю проблему, але є ефективні способи її уникнути. Видання Real Simple розповіло про прості та дієві способи позбутися статичної електрики на одязі як під час носіння, так і ще на етапі прання.

Причини виникнення статики на одязі

Коли тканини труться одна об одну чи об суху шкіру, вони обмінюються електронами, які призводить до утворення позитивного чи негативного заряду. Електрони притягуються між собою та спричиняють прилипання тканин. Цей ефект триває, доки заряд не буде розсіяний.

Як зменшити електростатику під час носіння одягу

Додати вологу. Якщо тканина стала надмірно електризованою, достатньо трохи зволожити її. Можна скористатися пульверизатором із водою чи провести по тканині вологою серветкою. Достатній рівень вологості у приміщенні (30–50%) також допоможе запобігти накопиченню статичної електрики.

Якщо тканина стала надмірно електризованою, достатньо трохи зволожити її. Можна скористатися пульверизатором із водою чи провести по тканині вологою серветкою. Достатній рівень вологості у приміщенні (30–50%) також допоможе запобігти накопиченню статичної електрики. Використати металеву вішалку. Пропустивши дротяну вішалку чи шматок алюмінієвої фольги між шарами одягу, можна нейтралізувати електричний заряд.

Пропустивши дротяну вішалку чи шматок алюмінієвої фольги між шарами одягу, можна нейтралізувати електричний заряд. Нанести лосьйон для рук. Суха шкіра сприяє накопиченню статичної електрики. Легка волога допоможе розрядити одяг, тому нанесення крему на руки чи ноги може розв'язати проблему. Головне – дати лосьйону повністю увібратися, щоб не залишилося плям на тканині.

Суха шкіра сприяє накопиченню статичної електрики. Легка волога допоможе розрядити одяг, тому нанесення крему на руки чи ноги може розв'язати проблему. Головне – дати лосьйону повністю увібратися, щоб не залишилося плям на тканині. Змінити взуття. Взуття на гумовій підошві сприяє накопиченню заряду, тоді як шкіряні підошви дозволяють електриці розсіюватися. Вибір на користь взуття зі шкіряною підошвою допоможе уникнути електричних розрядів.

Взуття на гумовій підошві сприяє накопиченню заряду, тоді як шкіряні підошви дозволяють електриці розсіюватися. Вибір на користь взуття зі шкіряною підошвою допоможе уникнути електричних розрядів. Скористатися лаком для волосся. Легкий шар лаку для волосся допоможе усунути електростатику, якщо розпилити його на внутрішню сторону одягу. Важливо тримати балончик на відстані, щоб уникнути появи плям.

Легкий шар лаку для волосся допоможе усунути електростатику, якщо розпилити його на внутрішню сторону одягу. Важливо тримати балончик на відстані, щоб уникнути появи плям. Застосувати спеціальні спреї. Існують комерційні засоби для зменшення статичної електрики, які можна розпилювати на одяг. Вони нейтралізують електричні заряди, збільшують здатність тканин утримувати вологу.

Як зменшити електростатику під час прання

Сушити одяг на повітрі . Автоматична сушарка посилює статичний ефект через тертя тканин. Натомість можна сушити речі на білизняній мотузці чи спеціальній решітці. Це не тільки запобігатиме накопиченню електричних зарядів, а й додаватиме вологу у повітря.

. Автоматична сушарка посилює статичний ефект через тертя тканин. Натомість можна сушити речі на білизняній мотузці чи спеціальній решітці. Це не тільки запобігатиме накопиченню електричних зарядів, а й додаватиме вологу у повітря. Сортувати одяг за типом тканини. Синтетичні матеріали (нейлон, поліестер) схильні до накопичення електричного заряду. Важливо сушити їх окремо, а також виймати з сушарки злегка вологими.

Синтетичні матеріали (нейлон, поліестер) схильні до накопичення електричного заряду. Важливо сушити їх окремо, а також виймати з сушарки злегка вологими. Додавати білий оцет під час прання . Додавання ½ склянки дистильованого білого оцту до циклу полоскання допоможе зменшити статику, розслабити волокна тканин і запобігти їхньому злипанню.

. Додавання ½ склянки дистильованого білого оцту до циклу полоскання допоможе зменшити статику, розслабити волокна тканин і запобігти їхньому злипанню. Використовувати пом’якшувачі тканини та антистатичні серветки . Пом’якшувачі містять катіонні сполуки, які допомагають зменшити електричний заряд. Антистатичні серветки також створюють захисний шар, який зменшує ефект прилипання.

. Пом’якшувачі містять катіонні сполуки, які допомагають зменшити електричний заряд. Антистатичні серветки також створюють захисний шар, який зменшує ефект прилипання. Додавати вовняні кульки для сушіння. Натуральні вовняні кульки розділяють тканини у барабані сушарки, це допомагає уникнути тертя та зменшити утворення електростатики.

Завдяки цим порадам можна легко позбутися статичної електрики на одязі, зробити його носіння комфортнішим і приємнішим.

Ми також писали про те, як вивести плями від лаку для нігтів з одягу.

Читайте також: