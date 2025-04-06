12 несподіваних речей, які можна легко прати у пральній машині / © Credits

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Проте мало хто знає, що цей прилад може впоратися не лише з одягом або постільною білизною. Насправді існує безліч несподіваних речей, які також можна легко випрати у пральній машині, про це розповіло видання Martha Stewart, головне — знати правильний підхід до їхнього очищення.

Подушки

Щоб позбутися пилу, цвілі, бактерій та неприємних запахів, подушки рекомендується прати кожні 3–6 місяців. Більшість подушок із натуральних (пух, перо) та синтетичних матеріалів (поліестер, холофайбер) можна безпечно класти у пральну машину. Найкращий вибір — фронтальне завантаження, оскільки у барабанах із вертикальним завантаженням подушки можуть залишатися напівсухими. Використовуйте делікатний режим прання та невелику кількість рідкого мийного засобу.

Чохли для подушок

Якщо ваші диванні подушки мають знімні чохли, їх можна прати у машинці. Найкраще це робити на делікатному режимі з використанням холодної води. Вироби з бавовни, льону, деніму та коноплі добре переносять машинне прання. Після прання їх варто висушити природним способом, щоб уникнути деформації тканини.

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Лежанки для домашніх тварин

Ваш улюбленець заслуговує на чисте місце для сну. Лежанки знімними чохлами можна легко випрати у машині. Для цього оберіть теплу воду, м’який мийний засіб і окремий цикл прання, щоб уникнути поширення шерсті на інші речі.

Рюкзаки

Рюкзаки, особливо з тканини, з часом накопичують пил, бруд і залишки їжі. Перед пранням слід очистити кишені, видалити металеві прикраси та покласти рюкзак у спеціальний мішок для прання чи наволочку. Використовуйте холодну воду та режим делікатного прання.

Спортивне обладнання

Щитки на гомілки, налокітники, наколінники та інше спортивне спорядження з тканинною підкладкою можна безпечно прати у машині. Перед пранням варто застебнути всі липучки, щоб уникнути зачіпок. Найкраще використовувати теплу воду та помірне віджимання.

Кросівки

Щоб освіжити улюблену пару кросівок, вийміть шнурки, устілки та покладіть взуття у пральну машину разом із кількома рушниками для зменшення ударів об барабан. Виберіть холодну воду та делікатний режим. Уникайте сушіння у машинці — краще висушувати взуття природним шляхом.

Килимки

Брудні килимки біля дверей та у коридорі можна прати у пральній машині, якщо вони виготовлені з бавовни чи синтетичних матеріалів. Джутові вироби підлягають лише сухому чищенню.

Килимки для йоги

Гумові килимки для йоги легко очищаються у делікатному режимі з невеликою кількістю мийного засобу. Головне — не сушити їх під прямим сонячним промінням, оскільки це може спричинити руйнування матеріалу.

Шторки для душу

Поліестерові, нейлонові чи вінілові шторки для душу можна легко очистити у пральній машині за допомогою теплого циклу та м’якого мийного засобу. Додайте до прання трохи оцту для видалення мильних залишків.

М’які іграшки

Плюшеві ведмедики та інші м’які іграшки з часом накопичують пил та мікроби. Прати їх слід у делікатному режимі, використовуючи спеціальний мішок або наволочку, щоб уникнути деформації.

Шапки та шарфи

Як і одяг, шапки та шарфи накопичують шкірний жир і бруд, тому їх варто прати після кількох використань. Для цього оберіть делікатний режим і використовуйте мішок для прання, щоб зберегти форму.

Прихватки

Кухонні прихватки швидко забруднюються жиром і залишками їжі. Їх можна прати разом з іншими кухонними рушниками, використовуючи гарячу воду та якісний мийний засіб.

Загальні рекомендації для безпечного прання нестандартних речей

Перевіряйте етикетки — виробники часто вказують, чи можна прати річ у машинці.

Використовуйте делікатний режим — більшість предметів, які не належать до одягу, потребують дбайливого очищення.

Захищайте барабан — важкі чи тверді предмети варто прати з рушниками для пом’якшення ударів.

Не перевантажуйте машину — це може призвести до неефективного прання та пошкодження приладу.

Висушуйте природним шляхом — багато речей не рекомендується сушити у сушарці, щоб уникнути деформації та пошкодження матеріалу.

Використовуючи пральну машину правильно, ви не тільки зекономите час, а й продовжите життя багатьом побутовим речам. Отже, не бійтеся експериментувати та відкривати нові можливості для догляду за домом.