12 невеликих дерев, які прикрасять ваш двір і тішитимуть красою та квітами

12 невеликих дерев, які прикрасять ваш двір

Вплив дерев у ландшафті не варто недооцінювати: вони візуально гарні, забезпечують тінь, дають інтерес протягом усіх чотирьох сезонів, заповнюють порожній простір і мають безліч екологічних переваг. Але попри те, наскільки вони привабливі, дерева можуть займати багато квадратних метрів у дворі. Якщо у вас недостатньо місця для великого дерева або ви не хочете, щоб воно домінувало над іншими рослинами, оберіть натомість невеликий сорт, кажуть у Martha Stewart.

Невеликі дерева визначаються як ті, що мають висоту приблизно 9 метрів — в нашій добірці зібрані ті, які виростають 3–9 метрів.

Квітучий кизил (Flowering Dogwood)

Якщо ви віддаєте перевагу вирощуванню незвичних рослин у своєму ландшафті, квітучий кизил — чудовий варіант.

Кліматична зона: 5-8

Вимоги до догляду: сонячне місце або напівтінь; добре дренований ґрунт.

Японська зонтична сосна (Umbrella Pine)

Вічнозелені хвойні, такі як японська зонтична сосна (Sciadopitys verticillata), — позачасовий вибір для переднього двору.

Кліматична зона: 5-8

Вимоги до догляду: сонячне місце; слабокислий, добре дренований ґрунт.

Східний червоний бруньковий кущ (Eastern Redbud)

Сигнал того, що настала весна: східні червоні брунькові дерева (Cercis canadensis) цвітуть до появи листя, створюючи ефектні рожево-фіолетові квіти.

Кліматична зона: 4-8

Вимоги до догляду: сонячне місце або напівтінь; добре дренований ґрунт.

Кизил куса (Kousa Dogwood)

Ще один сорт кизилу з великим декоративним ефектом, кизил куса (Cornus kousa) забезпечує багатосезонну привабливість. Щойно посаджений кизил куса потрібно глибоко та регулярно поливати для розвитку здорової кореневої системи.

Кліматичні зони: 5-8

Вимоги до догляду: сонячне місце або напівтіні; добре дренований ґрунт.

Бахромчасте дерево (Fringe Tree)

Відоме своїми ароматними білими квітами, що з’являються наприкінці весни, бахромчасте дерево (Chionanthus virginicus) після цвітіння дає красиві синьо-фіолетові плоди.

Кліматична зона: 4–8

Вимоги до догляду: сонячне місце або напівтінь; адаптується до різних типів ґрунтів.

Декоративна яблуня (Crabapple)

Додайте яскравих барв у свій ландшафт за допомогою розлогої декоративної яблуні (Malus). Обов’язково обирайте сорт, позначений як стійкий до хвороб.

Кліматична зона: 3–8

Вимоги до догляду: сонячне місце; адаптується до різних типів ґрунтів.

Блюдцеподібна магнолія (Saucer Magnolia)

Гібрид двох інших магнолій, блюдцеподібна магнолія (Magnolia × soulangeana) стане зіркою вашого ландшафту ранньою весною.

Кліматична зона: 4-9

Вимоги до догляду: сонячне місце або напівтіні; кислий, добре дренований ґрунт.

Клен паперокорий (Paperbark Maple)

Листя клена паперокорого (Acer griseum) — не єдина його краса: дуже цінується його кора.

Кліматична зона: 4-8

Вимоги до догляду: сонячне місце або напівтінь; вологий, добре дренований ґрунт.

Глід «Winter King» (Winter King Hawthorn)

Хочете привабити запилювачів до свого двору? Глід Winter King (Crataegus viridis) зробить це.

Кліматична зона: 4-7

Вимоги до догляду: сонячне місце або напівтінь; адаптується до різних ґрунтів.

Чорна калина (Blackhaw Viburnum)

Чорна калина (Viburnum prunifolium) має унікальну форму, яка додає особливого характеру будь-якому ландшафту. Вона має кремові квіти та пухкі сині осінні плоди.

Кліматична зона: 3-9

Вимоги до догляду: сонячне місце або напівтінь; адаптується до різних типів ґрунтів.

Американський хмелеграб (American Hophornbeam)

Назва говорить сама за себе: американський хмелеграб (Ostrya virginiana) має скупчення плодів, що нагадують хміль. Він має тонко борозенчасту кору, яка додає ландшафту текстури та інтересу протягом усього року.

Кліматична зона: 3-9

Вимоги до догляду: від півтіні до повної тіні; адаптується до різних типів ґрунтів.

Бузок сітчастий (Japanese Tree Lilac)

Невелике дерево, яке додає ландшафту цікавості на початку літа: цей бузок (Syringa reticulata) має великі, ароматні суцвіття.

Кліматична зона: 3-7

Вимоги до догляду: сонячне місце або напівтінь; добре дренований ґрунт.

