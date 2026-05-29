12 невеликих дерев, які прикрасять ваш двір і тішитимуть красою та квітами
Від квітучих місцевих рослин до вічнозелених хвойних — ці невеликі дерева стануть центральним акцентом у вашому ландшафті.
Вплив дерев у ландшафті не варто недооцінювати: вони візуально гарні, забезпечують тінь, дають інтерес протягом усіх чотирьох сезонів, заповнюють порожній простір і мають безліч екологічних переваг. Але попри те, наскільки вони привабливі, дерева можуть займати багато квадратних метрів у дворі. Якщо у вас недостатньо місця для великого дерева або ви не хочете, щоб воно домінувало над іншими рослинами, оберіть натомість невеликий сорт, кажуть у Martha Stewart.
Невеликі дерева визначаються як ті, що мають висоту приблизно 9 метрів — в нашій добірці зібрані ті, які виростають 3–9 метрів.
Квітучий кизил (Flowering Dogwood)
Якщо ви віддаєте перевагу вирощуванню незвичних рослин у своєму ландшафті, квітучий кизил — чудовий варіант.
Кліматична зона: 5-8
Вимоги до догляду: сонячне місце або напівтінь; добре дренований ґрунт.
Японська зонтична сосна (Umbrella Pine)
Вічнозелені хвойні, такі як японська зонтична сосна (Sciadopitys verticillata), — позачасовий вибір для переднього двору.
Кліматична зона: 5-8
Вимоги до догляду: сонячне місце; слабокислий, добре дренований ґрунт.
Східний червоний бруньковий кущ (Eastern Redbud)
Сигнал того, що настала весна: східні червоні брунькові дерева (Cercis canadensis) цвітуть до появи листя, створюючи ефектні рожево-фіолетові квіти.
Кліматична зона: 4-8
Вимоги до догляду: сонячне місце або напівтінь; добре дренований ґрунт.
Кизил куса (Kousa Dogwood)
Ще один сорт кизилу з великим декоративним ефектом, кизил куса (Cornus kousa) забезпечує багатосезонну привабливість. Щойно посаджений кизил куса потрібно глибоко та регулярно поливати для розвитку здорової кореневої системи.
Кліматичні зони: 5-8
Вимоги до догляду: сонячне місце або напівтіні; добре дренований ґрунт.
Бахромчасте дерево (Fringe Tree)
Відоме своїми ароматними білими квітами, що з’являються наприкінці весни, бахромчасте дерево (Chionanthus virginicus) після цвітіння дає красиві синьо-фіолетові плоди.
Кліматична зона: 4–8
Вимоги до догляду: сонячне місце або напівтінь; адаптується до різних типів ґрунтів.
Декоративна яблуня (Crabapple)
Додайте яскравих барв у свій ландшафт за допомогою розлогої декоративної яблуні (Malus). Обов’язково обирайте сорт, позначений як стійкий до хвороб.
Кліматична зона: 3–8
Вимоги до догляду: сонячне місце; адаптується до різних типів ґрунтів.
Блюдцеподібна магнолія (Saucer Magnolia)
Гібрид двох інших магнолій, блюдцеподібна магнолія (Magnolia × soulangeana) стане зіркою вашого ландшафту ранньою весною.
Кліматична зона: 4-9
Вимоги до догляду: сонячне місце або напівтіні; кислий, добре дренований ґрунт.
Клен паперокорий (Paperbark Maple)
Листя клена паперокорого (Acer griseum) — не єдина його краса: дуже цінується його кора.
Кліматична зона: 4-8
Вимоги до догляду: сонячне місце або напівтінь; вологий, добре дренований ґрунт.
Глід «Winter King» (Winter King Hawthorn)
Хочете привабити запилювачів до свого двору? Глід Winter King (Crataegus viridis) зробить це.
Кліматична зона: 4-7
Вимоги до догляду: сонячне місце або напівтінь; адаптується до різних ґрунтів.
Чорна калина (Blackhaw Viburnum)
Чорна калина (Viburnum prunifolium) має унікальну форму, яка додає особливого характеру будь-якому ландшафту. Вона має кремові квіти та пухкі сині осінні плоди.
Кліматична зона: 3-9
Вимоги до догляду: сонячне місце або напівтінь; адаптується до різних типів ґрунтів.
Американський хмелеграб (American Hophornbeam)
Назва говорить сама за себе: американський хмелеграб (Ostrya virginiana) має скупчення плодів, що нагадують хміль. Він має тонко борозенчасту кору, яка додає ландшафту текстури та інтересу протягом усього року.
Кліматична зона: 3-9
Вимоги до догляду: від півтіні до повної тіні; адаптується до різних типів ґрунтів.
Бузок сітчастий (Japanese Tree Lilac)
Невелике дерево, яке додає ландшафту цікавості на початку літа: цей бузок (Syringa reticulata) має великі, ароматні суцвіття.
Кліматична зона: 3-7
Вимоги до догляду: сонячне місце або напівтінь; добре дренований ґрунт.