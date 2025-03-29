12 обов’язкових весняних садівничих завдань / © Associated Press

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Весна — це час оцінити збитки від зими, полагодити інструменти, висадити нові рослини та зробити все необхідне, щоб підготувати сад до пікового періоду вегетації. Що треба зробити та про що не забути, розповіло видання Martha Stewart.

Огляд кожної ділянки двору. Оцінка вашого подвір'я допоможе не пропустити важливі елементи, які потребують догляду. Огляньте дерева та кущі, звертайте увагу на гілки, які нависають над конструкціями, мертву деревину чи ознаки хвороб. Видаліть торішнє листя, згрібайте мульчу з грядок, де з’явилися паростки. Перевірте доріжки, сходи та огорожі на предмет ушкоджень після зими.

Підготуйте садові інструменти. Очистьте, заточіть та змастіть інструменти, щоб вони послугували довше. Ретельно продезінфікуйте секатори, щоб запобігти поширенню хвороб.

Заповніть порожнечі у саду. Весна — ідеальний час для висаджування багаторічників, дерев та кущів. Вибирайте рослини, які добре адаптовані до вашого клімату.

Доглядайте за газоном. Очистьте газон від зимового сміття. Перевірте газонокосарку, заточіть леза, змініть масло. Складіть графік поливу.

Обрізайте кущі. Обрізання допомагає підтримувати здоровий вигляд рослин і стимулює новий ріст. Весняно-квітучі кущі обрізайте після завершення цвітіння, а решту — наприкінці зими.

Підготуйте нові грядки. Перекопайте ґрунт, додайте компост і розпушіть землю перед садінням. Видаліть бур'яни та внесіть органічні добрива.

Висаджуйте рослини з голим корінням. Фруктові дерева, троянди та багаторічники з голим корінням краще висаджувати ранньою весною. Їхня коренева система краще розвивається у відкритому ґрунті.

Пересаджуйте контейнерні рослини . Рослини, вирощені у контейнерах, можна пересаджувати на клумби. Це ідеальний варіант для екзотичних рослин, які не витримують зиму.

Удобрюйте рослини. Навесні рослини потребують підживлення. Використовуйте збалансовані добрива для дерев, кущів і багаторічників.

Створіть компостну купу. Компостування допомагає утилізувати органічні відходи та покращує родючість ґрунту.

Гаряча купа: перемішується регулярно, компост готовий через кілька місяців. Холодна купа: додається поступово, компост дозріває повільніше.

Очистьте годівниці та ванни для птахів. Регулярне чищення запобігає поширенню інфекцій. Годівниці дезінфікуйте 10% розчином відбілювача, ретельно промийте та висушіть перед заповненням.

Додайте мульчу. Свіжий шар мульчі захистить коріння від пересихання, покращить ґрунтову структуру та запобігатиме росту бур'янів. Уникайте контакту мульчі зі стовбурами дерев.

Завдяки цим завданням ваш сад стане здоровішим, красивішим і доглянутішим, подарує вам натхнення та гармонію на весь сезон.