15 найкращих пряних трав: знаменитий кухар розповів, куди їх додавати і як використовувати

Які трави краще додавати до м'яса, а які до риби, чим підкреслити аромат гарячих напоїв і що додати в освіжальний коктейль — у всіх цих нюансах досить складно розібратися.

Будь-який досвідчений кухар підтвердить той факт, що свіжі трави роблять вишуканими стравами. Звісно, ​​за умови, що ви знаєте, як правильно їх використовувати.

PureWow разом із ресторатором і шеф-кухарем Джоном Фрейзером склали для вас посібник з видів трав, що найчастіше використовуються в кулінарії, з інформацією про їхній смак і про те, що з ними робити.

Що таке ніжні та тверді трави

Ніжні трави, такі як базилік, кінза, петрушка, м'ята та кріп, мають м'які, ніжні стебла та листя, тому вимагають трохи більшого догляду під час використання та зберігання. Ці трави краще використовувати в кінці приготування або використовувати свіжими, щоб додати стравам приємний вибух свіжості. Через свою тендітну природу ніжні трави не зберігаються довго і можуть коштувати дорожче.

Витривалі трави, такі як розмарин, чебрець, шавлія та орегано, мають дерев'янисті стебла та листя, які можуть витримувати жар від тривалого часу приготування. Їх зазвичай додають на початку, щоб надати стравам їхнього сильного смаку. Як випливає з назви, тверді трави витриваліші, вони зберігаються довше. Тим не менш, їх слід використовувати розсудливо, їхній сильний смак може перебити вишукані страви, якщо ви не будете обережні, і вам доведеться видаляти їхні дерев'яні стебла перед подаванням, каже Фрейзер.

Свіжі або сушені

На це запитання немає однозначної відповіді. За словами експерта, сушені трави мають власні переваги: ​​вони зберігаються довго, мають концентрований смак і завжди доступні, незалежно від сезону.

Тим не менш, шеф-кухар каже нам, що у них не такий свіжий смак, вони можуть здаватися трохи зернистими або порошкоподібними, якщо їх забагато, і їхній аромат може з часом зникнути. Тому він рекомендує використовувати на кухні як свіжі, так і сушені трави, щоб покращити вашу їжу, поєднуючи зручність із яскравими смаками.

Нижче наведено список найпопулярніших трав та рекомендації щодо їх використання на кухні.

Кінза

Кінза / Фото: Credits

Який вигляд має: На перший погляд кінза дуже схожа на петрушку. Однак у кінзи листя трохи менше, а стебла тонші і ніжніші. Якщо сумніваєтеся, понюхайте її, кінза — ніжна трава з різкішим запахом, ніж у петрушки.

Як вона смакує: Думайте про цю траву як про більш гостру версію петрушки. Її смак яскравий, свіжий та пікантний, з нотками цитрусових та легкою гостротою. Варто також відзначити, що кінза — досить суперечлива трава: деякі люди люблять її, тоді як інші описують її як неприємний мильний смак.

Як її використовувати: Якщо ви є шанувальником цього смаку, ви не знайдете недоліку в способах використання кінзи. Ця трава чудово підходить як гарнір для супів, страв з рису, салатів з пасти та багато іншого. Вона також чудово підходить для надання додаткової гостроти будь-чому, від тако до сендвічів та салатів.

Естрагон

Естрагон / Фото: Credits

Який вигляд має: Естрагон — це елегантного вигляду ніжна трава з довгим, тонким і злегка блискучим листям.

Який на смак: Солодкий та тонкий анісовий смак цієї трави можна порівняти з фенхелем. Тим не менш, у неї тонкий смак, який навряд чи переб'є страву, тому навіть тим, хто ненавидить трави, варто спробувати естрагон.

Як його використовувати: Естрагон можна використовувати для надання складності та свіжого смаку кремовим супам та соусам, а також стравам на основі майонезу, таким як курячий або картопляний салат. Естрагон можна додавати в рецепт на ранніх етапах або використовувати як гарнір із великою естетичною привабливістю — просто не готуйте його занадто довго, оскільки тривале нагрівання може зробити його гірким.

Зелений базилік

Базилік / Фото: Credits

Який вигляд має: Зелений базилік – найпоширеніший вид – має яскраве та блискуче листя у формі сльози та зелені стебла. Листя зеленого базиліка також м'якше і ніжніше, ніж у його тайського аналога, що робить його особливо ніжною травою.

Який він на смак: Базилік — солодка та ароматна трава з перцевим смаком, що супроводжується тонкими нотками анісу та м'яти. Найімовірніше, ви вже знали це з огляду на те, що він є основною частиною італійської кухні.

Як його використовувати: Завдяки своєму м'якому смаку та м'якому листю базилік часто вживають у свіжому вигляді в салатах та сендвічах або як гарнір до супів, піци та страв з пасти. Він також є основним інгредієнтом песто — італійського соусу, який добре поєднується практично з усім.

Кучерява петрушка

Кучерява петрушка / Фото: Credits

Який вигляд має: Ось ще одна ніжна трава. Листя кучерявої петрушки яскраво-зелене і гофроване, що надає їй більш пухнастий вигляд, ніж різновиди з плоским листям.

Яка на смак: Правду кажучи, кучерява петрушка не дуже смачна. Насправді дехто може сказати, що смак цієї трави настільки м'який, що межує з прісним.

Як її використовувати: Як уже згадувалося раніше, кучерява петрушка не справляє великого враження на смакові рецептори. Таким чином, її в основному використовують як прикрасу для надання текстури та яскравого кольору готовій страві.

Звичайна петрушка

Петрушка / Фото: Credits

Який вигляд має: петрушку також називають плосколистою петрушкою — факт, який має підказати вам, як вона виглядає. Так, яскраво-зелене, зазубрене листя цього ніжного виду петрушки широке і плоске, а не закручене і пухнасте.

Яка на смак: На відміну від кучерявої петрушки, звичайна має велику кількість аромату, може похвалитися чистим, яскравим смаком та перечним присмаком, який напевно освіжить піднебіння.

Як використовувати: петрушка — це популярне доповнення до гарніру: наріжте її і посипте нею плов, страви з пасти, рагу, карі або ще щось, що може виграти від легкого, свіжого садового смаку. Ми також рекомендуємо спробувати петрушку замість базиліка для пікантнішого варіанта класичного соусу песто.

Щавель

Щавель

Який вигляд має: Щавель — багаторічна трав'яниста рослина з яскравим смарагдово-зеленим (іноді з червоними прожилками) листям, яке може бути тонким і стрілоподібним, маленьким і дзвінковим або конічним, залежно від сорту. Через листовий вид цієї ніжної трави її можна сплутати зі шпинатом, і іноді її продають разом з іншою зеленню у продуктовому магазині, а не у відділі трав.

Який він на смак: Трав'янистий, трохи в'яжучий і дуже кислий, щавель гарантовано змусить вас супитися. Насправді його яскравий, кислий смак настільки яскравий і терпкий, що він може або збалансувати, або повністю придушити страву залежно від того, як ви її використовуєте.

Як його використовувати: Щавель — це смілива і дуже кисла трава, яка за помірного використання може покращити будь-яку страву, яка виграє від вичавлювання лимона. Таким чином, він добре підходить для наваристих та кремових супів та паст, а також вишуканих, пікантних страв із яєць. Він також є зірковим інгредієнтом у соусі зі щавлю — класичному французькому соусі, який часто поєднується з лососем (також із багатьма видами риби та курки).

Орегано

Орегано / Фото: www.credits

Як виглядає: У орегано плоске, овальне листя — або пухнасте, або гладке — і він дуже схожий на свого близького родича майорана. Головна відмінність, коли справа доходить до розрізнення цих двох трав, полягає в тому, що орегано, як правило, оливково-зеленого кольору, тоді як листя майорану має трохи сірий відтінок. З усіх видів трав орегано унікальний тим, що він знаходиться на межі між ніжним і твердим, що означає, що його міцні гілки зберігають листя цілими протягом тривалого часу приготування, але саме листя дійсно досить ніжне.

Як це на смак: Орегано — особливо гостра трава із землистим, пікантним смаковим профілем, що відрізняється тонкими нотками камфори та натяком на гіркоту.

Як його використовувати: Складний, сміливий смак орегано найкраще підходить для рецептів на основі томатів (наприклад, піца та соус для пасти). Він також чудовий у маринадах для баранини, яловичини або курки, а також може використовуватися у свіжому вигляді як приправу для ситних овочевих страв.

Розмарин

Розмарин / Фото: Credits

Як виглядає: З погляду зовнішнього вигляду розмарин не схожий на жодну іншу траву в нашому списку. Фактично, з його товстим, схожим на гілку стеблом і гострими, сріблясто-зеленими голками, можна сказати, що розмарин більше схожий на щось зрізане з ялинки, ніж на траву.

Який він на смак Ця надзвичайно ароматна трава може похвалитися хвойним ароматом, що відповідає її унікальному зовнішньому вигляду, а також сильним лимонно-хвойним смаком, деревним, перцевим і трохи в'яжучим.

Розмарин — дуже універсальна трава, яку можна використовувати для надання аромату жаркому, супам і запіканкам. Він добре поєднується з жирною рибою та птицею, зерновими та широким спектром овочів. Інакше кажучи, у вас є вибір.

Чебрець

Чебрець / Фото: www.credits

Як виглядає: Зовнішній вигляд цієї твердої трави трохи відрізняється залежно від того, англійська це, французька або німецька чебрець. І англійська, і французька чебрець мають маленькі, зелені та загострені листя, які прикріплені до червоного стебла. Німецький чебрець, з іншого боку, повністю зеленого кольору і має округле листя.

Який смак: Профіль смаку чебрецю зазвичай описується як м'ятний, землістий і лимонний — дуже схожий на розмарин, але трохи менш сильний. Тим не менш, гострий, деревний смак чебрецю досить сильний, щоб справити враження при використанні його окремо або у поєднанні з іншими травами.

Як його використовувати: Тимьян є основним інгредієнтом популярних французьких сумішей приправ, важливим компонентом у стравах Близького Сходу та популярною травою для надання смаку та глибини широкому спектру пікантних рецептів з будь-якого регіону. При приготуванні їжі з чебрецем ви можете зірвати ніжні листочки з товстого, схожого на гілочку стебла і порізати їх, або використовувати цілі гілочки — у будь-якому випадку готова страва буде наповнена фірмовим смаком трави.

Кріп

кріп / Фото: Credits

Як виглядає: Кріп — ніжна зелена трава з м'яким, перистим листям, на кінчиках яких іноді з'являються жовто-зелені квіти. Через ніжну природу свого листя кріп легко пошкоджується, і з ним слід поводитися обережно.

Як він на смак: Свіжа, ароматна трава – кріп може похвалитися трав'янистим смаком, збалансованим солодкими та тонкими нотками анісу. Багато хто порівнює смак кропу зі смаком кмину, хоча перший значно м'якший за другий.

Як його використовувати: Краще уникати приготування гарячої їжі з кропом, тому що занадто велика кількість тепла зробить цю траву несмачною. Натомість використовуйте невеликі гілочки кропу як елегантну та ароматну прикрасу готової страви або цікавого доповнення до зелених салатів. Ця трава також часто зустрічається в йогуртових соусах та холодних, але кремових гарнірах, таких як картопляний салат.

Майоран

Майоран / Фото: Credits

Як виглядає: Майоран виглядає майже так само, як його двоюрідний брат орегано, з плоским, зеленим і овальним листям і міцним стеблом, який поміщає його в категорію твердих трав. Однак не обманюйтеся схожістю зовнішнього вигляду — ці дві трави мають дуже мало спільного, коли справа стосується їхнього смаку.

Як на смак: На відміну від орегано, майоран може похвалитися ніжним, м'яким і злегка солодкуватим смаковим профілем. Майоран справді трохи пряний, але це теплий і ніжний сорт. У цій ароматній траві також присутні нотки сосни та цитрусових.

Як використовувати: Майоран можна використовувати як у свіжому, так і сухому вигляді, причому останній є найбільш сильним. Щоб зберегти тонкий смак свіжого майорану, уникайте надмірного нагрівання (тобто додайте його ближче до кінця процесу приготування). Як і орегано, майоран ідеально підходить для страв на основі томатів та є популярною приправою для м'яса.

Цибуля Шнітт

Цибуля / Фото: Credits

Як виглядає: На перший погляд, цибуля шнітт дуже схожа на свіжоскошену траву. Однак при ближчому розгляді ви помітите, що світло-зелені стебла цієї ніжної трави циліндричні та порожнисті.

Який у нього смак: Враховуючи, що цибуля-різанець є родичем цибулі та часнику, не дивно, що ця трава може похвалитися схожим смаковим профілем. Дійсно, цибуля Шнітт відома своїм м'яким цибульним смаком і часто порівнюється з цибулею-пореєм — ще одним ніжним представником сімейства.

Як його використовувати: Все стебло цієї рослини їстівне і просто чудове, якщо використовувати його як добавку до гарніру. Посипте цибулею яєчню, печену картоплю, блюдо з морепродуктів і практично будь-яку іншу пікантну страву, яку ви можете собі уявити.

Шавлія

Шавлія / Фото: Credits

Як виглядає: У цієї ніжної трави біло-зелене овальне листя, злегка пухнасте і таке м'яке.

Як це смак: У шавлії насичений, пікантний смак з відтінками евкаліпта, лимона і м'яти.

Як це використовувати: Як згадувалося раніше, шавлія має звичку давати себе знати. З цієї причини його часто додають у насичені соуси та вишукані м'ясні страви або поєднують із великою кількістю олії. Також варто зазначити, що, незважаючи на його ніжну текстуру, шавлія може витримувати тривалий час приготування, тому сміливо додавайте його на початку будь-якого рецепту, який вимагає цього.

М'ята

М'ята

Як це виглядає: М'ята — це широка категорія, яка відноситься до будь-якої з ароматичних трав, які отримують з рослини Mentha, але м'ята колосиста — це вид, який найчастіше використовується в кулінарії. У м'яти колосистої нерівне і ніжне зелене листя, яке може бути або не бути закрученим по краях, але завжди здається грубим і злегка пухнастим на дотик.

Як це на смак: М'ята — це свіжа, солодка на смак трава, яка відома своїм холодком, що поколює, який вона залишає в роті — ефект вмісту ментолу в листі.

Існує безліч способів використовувати м'яту як в солоних, так і в солодких рецептах. Вона є ключовим ароматизатором у різних десертах, від випічки до морозива. М'ята також є фаворитом у маринадах та соусах для страв з баранини, і часто з'являється у напоях, як гарячих, так і холодних.

Лавровий лист

Лавровий лист / Фото: Credits

Як це виглядає: Свіже лаврове листя зелене з глянцевим блиском зверху і більш блідою нижньою стороною, в той час як сушене лаврове листя має приглушений зелений колір і більш однорідний вигляд. Обидва типи вважаються твердими травами, які можуть витримувати тривалий час приготування.

Як це на смак: Свіже лаврове листя значно міцніше за сушене, але ця гостра і гірка трава сама по собі не особливо смачна. Однак після томлення в рідині лавровий лист набуває приємнішого аромату і тонкого м'ятного присмаку.

Як використовувати: Лавровий лист не призначений для вживання. Натомість це один із тих видів трав, які використовуються на ранніх етапах приготування, щоб додати складності та ледь помітного ментолового присмаку — як правило, у рецептах, які потребують великої кількості рідини та повільного кипіння. Таким чином, лавровий лист найчастіше використовується при приготуванні супів, каррі тощо. Просто не забудьте викинути листя перед подачею.

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