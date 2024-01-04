16 речей, які вам варто робити для своєї кішки частіше

Згідно з Jaw-Dropping Facts, якщо робити це зі своїм вихованцем частіше, він обов'язково подякує вам за зусилля!

Масаж замість простого погладжування

Для багатьох кішок, коли їх гладять, – це одна з найяскравіших подій дня, але спробуйте помасажувати її. Кішки також можуть бути напруженими, і їм подобається трохи більший тиск, якщо ви не перестараєтеся.

Чухання підборіддя

Кішкам подобається, коли їм чухають і гладять підборіддя. Якщо ви часто чухатимете кішці підборіддя, вона, ймовірно, буде дуже рада.

Розставляння котячих речей в оселі

Кішки вважають туалетні лотки, ліжка та кігтеточки показниками своєї території. Замість того, щоб розташовувати їх в одному кутку помешкання, розкладіть їх скрізь. Це дає вашій кішці територіальну безпеку та відчуття власності на свій життєвий простір та допоможе їй почуватися впевненіше і щасливіше у вашому домі.

Більше різноманітності в їжі

Так само, як людям може набриднути їсти одну й ту саму їжу щодня, так і вашій кішці теж може набриднути! Годуючи її різноманітною їжею, ви підвищуєте ймовірність того, що ваша кішка отримає правильні вітаміни й мінерали, необхідні їй для здорового життя. Годування ріщноманітною їжею також не дозволить їй стати вибагливою. Кішки, які їдять лише один вид їжі, з більшою ймовірністю відмовляться скуштувати інший.

Особлива їжа

Більшість кішок дуже перебірливі в їжі. Вони також можуть інстинктивно опиратися новим продуктам, оскільки вважають новий смак або текстуру їжі непривабливими. Проте є продукти, від яких більшість кішок не можуть відмовитися. Яйця та свіжа риба посідають перше місце в цьому списку. Обов'язково видаліть рибні кісточки і не додавайте сіль або приправи. Тунець винятково привабливий для кішок, але не годуйте ним їх регулярно, тому що вони можуть відмовитися від звичайного котячого корму на користь тунця.

Створення нових ігрових зон

Хоча більшості кішок не подобаються зміни в їхньому оточенні, наприклад, переставляння меблів, це не стосується створення нових ігрових майданчиків. Додайте трохи більше щастя в життя вашого кота за допомогою веселого ігрового майданчика. Немає нічого кращого, ніж спостерігати, як ваша кішка радісно стрибає вгору і вниз конструкцією для лазіння або грається зі своєю улюбленою іграшкою.

Нові іграшки

Хоча кішки мають індивідуальні уподобання щодо улюблених іграшок, більшість із них отримують задоволення від отримання будь-якої нової іграшки. Однак, як і дітям, за кілька днів їм це може набриднути.

Місце для спостережень

Кішки люблять спостерігати за світом із вікон. Все, що вам потрібно, – це підвіконня з підстилкою, де ваш вихованець зможе розслабитися. Йому сподобається нове місце біля вікна і принесе багато радості.

Можливість погратися з водою

Хоча кішки ненавидять мокнути у воді, багато хто з них любить гратися із проточною водою. Можливо, ви також бачили кішок, які плескають лапою по струменю води і радісно розливають воду в кімнаті. Якщо поставити кішці фонтанчик, він не лише спонукає її гратися, але й пити більше води.

Перегляд телевізора

Телебачення може стати чудовою розвагою. Кішкам часто подобаються відеоролики, в яких показані тварини, що рухаються, наприклад птахи й миші, або риби, що плавають. Так само багато кішок люблять спостерагіти за котячими іграми на планшетах. Це забезпечує чудову інтелектуальну стимуляцію та підтримує розумову активність вашої кішки.

Обрізання кігтів

Кігті вашої кішки виростуть довгими й гострими і можуть знову загнутися в подушечки лап, якщо за ними не доглядати належним чином. Відрослі кігті можуть чіплятися за м'які поверхні. Обов'язково додайте стрижку кігтів до розпорядку дня вашої кішки, щоб вона звикла до цієї процедури.

Розмова з ними

Кішкам подобається, коли з ними розмовляють, і наукові дослідження це підтверджують. Ваш м'який і заспокійливий голос допоможе їм розслабитися та заспокоїтися.

Теплі місця для сну

Кішки сплять 12-16 годин на день, і вони дуже люблять теплі та зручні місця для цього. Ви можете допомогти своїй кішці, подбавши про те, щоб її ліжечко було в теплому місці і щоб вона могла відпочити на сонці.

Гра з ними

Нове дослідження показало, що, незважаючи на свою репутацію незалежних, кішки надають перевагу більше гратися з людьми, ніж їсти смачні ласощі. Гра з вашим вихованцем змусить його почуватися щасливим і улюбленим. Котячі вудки або плюшеві миші – два найпопулярніші варіанти для гри.

Проведення разом більше часу

Всупереч думці багатьох, домашні кішки – не тварини-самітники. Їм потрібна компанія та увага їхніх улюблених людей. Обов'язково забезпечуйте своєму вихованцеві обійми та регулярну соціальну взаємодію.

Ветеринарний огляд

Кішки не можуть повідомити, що вони відчувають. Щорічні огляди допоможуть переконатися, що ваша кішка перебуває у чудовій формі.

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