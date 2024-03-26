17 міфів про кішок, у які варто перестати вірити

Jaw-Dropping Facts відокремили факти від вигадки. Нижче ви знайдете найпоширеніші міфи, які століттями заважають жити цим милим створінням.

Кішки завжди приземляються на лапи

Кішки часто приземляються на лапи, коли падають із висоти. Це тому, що вони мають вроджену здатність, відому як "випрямляючий рефлекс", завдяки якому вони можуть повертати своє тіло в повітрі під час падіння. Хоча все це правда, річ у тому, що кішки не завжди приземляються на ноги. І цей міф викликає велике занепокоєння, оскільки багато власників кішок сприймають його буквально.

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Кішки не лагідні

Багато людей гадають, що кішки стримані і менш схильні любити своїх господарів. Але річ у тому, що коти люблять своїх господарів — просто вони висловлюють прихильність зовсім інакше, ніж собаки. У зв'язку з цим, дослідження, опубліковане в журналі Current Biology, показало, що кішки формують прихильність до своїх власників, аналогічну до тієї, яку собаки і навіть діти формують до тих, хто їх доглядає. Інші дослідження показали, що кішки бачать у своїх власниках джерело комфорту та безпеки.

Кішки можуть чудово почуватися на веганській дієті

Деякі люди, які вибрали веганську дієту, також змушують своїх котячих друзів вести пісний спосіб життя. Але кішки є облігатними хижаками і потребують м'яса для задоволення своїх харчових потреб.

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У котів дев'ять життів

Хоча це дурний міф, у цьому забобоні викликає занепокоєння те, що він має на увазі. Багато власників кішок вважають, що їх кішка не потребує особливого догляду. Але реальність така, що кішкам потрібний хороший догляд, профілактична медицина, хороша їжа, хороша гігієна та багато любові, щоб забезпечити довге та щасливе життя.

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Кішки муркотять, коли вони щасливі

Кішки часто муркотять, коли вони щасливі. Однак вони також можуть муркотіти, коли відчувають стрес, налякані, погано почуваються або відчувають біль. Вони муркочуть, щоб забезпечити собі комфорт.

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Молоко – чудова їжа для котів

Багато людей думають, що кішкам можна пити молоко, проте у більшості кішок нестепність лактози.

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Оніхектомія – не шкідливо

Видалення кігтів – зовсім непотрібна операція. Порятунок ваших меблів таким шляхом є неприйнятним. Видалення кігтів для вашої кішки болісно.

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Кішки холодні та відсторонені

Домашні кішки за своєю природою незалежніші і схильні до відокремленого способу життя. Однак це не означає, що кішки холодні чи усунені. Кішкам доводиться виживати на самоті. Це означає, що вони часто побоюються незнайомців або невідомих обставин як спосіб самозахисту.

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Котів неможливо дресирувати

Хоча кішок не так легко дресирувати, як собак, їх справді можна навчити певним командам, таким як сидіти, стояти або приходити з обіцянками ласощів.

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Кішки ведуть нічний спосіб життя

Багато людей думають, що кішки ведуть нічний спосіб життя, тому що кішка будить їх о 4-й годині ранку. Однак кішки насправді сутінкові. Це означає, що вони найбільше не сплять у сутінках і на світанку, коли є найкращі можливості для полювання. Кішки не запрограмовані спати вдень і спати всю ніч.

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Кішки — домашні тварини, які не потребують особливого догляду

Часто доводиться чути, що кішкам не потрібний такий догляд, як собакам. Кішки — незалежні та сильні тварини, але вони також можуть бути крихкими. Як і за будь-якою іншою домашньою твариною у вашому будинку, за кішками потрібно доглядати так само, як і за собаками, і нехтування будь-якими їхніми потребами може призвести до проблем зі здоров'ям.

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Чорні кішки приносять невдачу

На жаль, цей міф дуже турбує чорних кішок, оскільки статистика показує, що цих кішок найрідше беруть із притулків. Але реальність така, що колір вовни кішки не має нічого спільного з успіхом.

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Кішки не люблять собак

Хоча в кіно собак і кішок зображують ворогами, правда в тому, що більшість кішок і собак не бачать один одного прямих конкурентів і насправді можуть дуже добре ладнати.

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Кішки категорично не люблять воду

Багато кішок дійсно зачаровані водою, а деякі навіть люблять грати з нею, особливо якщо вона тече з крана. Насправді кішки зазвичай не люблять занурюватися у воду.

Кішки чудово бачать у повній темряві

Залежно від освітлення форма зіниці кішки може змінюватись від майже повністю круглої до вертикально-щілинної. Хоча кішки мають чудову здатність бачити в майже повній темряві, вони не можуть бачити в повній темряві.

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Вагітним жінкам не можна жити з кішками

Міф про те, що кішки заражають вагітних жінок токсоплазмозом, призвів до того, що господарі покинули кішок. Ця інфекція дуже рідко зустрічається у кішок, які їдять комерційно корм з магазину і які були одомашнені від народження та отримали щеплення. І якщо кішка не є переносником цього паразита, ризик передачі вагітній жінці немає. Якщо ви турбуєтеся, перевірте свою кішку на токсоплазмоз у ветеринара і як подвійний запобіжний захід не дозволяйте вагітним жінкам вичищати котячий лоток голими руками.

Усі кішки люблять котячу м'яту

Кішки люблять котячу м'яту, і більшість котячих стають гіперактивними від цієї рослини. Однак не всі кішки реагують на котячу м'яту. Дослідники виявили, що котяча м'ята не впливає на кожну третю кішку.

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