9 речей, які вам потрібно знати про вашу кішку

Кішки іноді можуть бути дуже вибагливими, але насправді вони просто хочуть, щоб ми дотримувалися простих правил живучи з ними, а іноді навіть дали їм спокій.

Якщо ви читаєте цю статтю, у вас чи у ваших близьких є кішка. Можливо, ці прості поради від Jaw-Dropping Facts допоможуть вам співіснувати з вашими улюбленцями в гармонії і не ображатися одне на одного.

Я не люблю, коли мене беруть на руки

Іноді вам може просто захотітися міцно обійняти і притиснутися до вихованця. Тому що вони для цього і існують, правда? Ну, не завжди! Часто ми обіймаємось і притискаємося до наших кішок тому, що хочемо, а не тому, що вони цього хочуть. Найкраще дати кішці трохи місця та дозволити їй ініціювати спілкування з вами.

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Те, що я муркочу, не означає, що я щаслива

Кішки часто муркотять, коли вони щасливі. Однак вони також можуть муркотіти, коли відчувають стрес, налякані, погано почуваються або відчувають біль. Вони використовують цю техніку самозаспокоєння, щоб забезпечити комфорт. Дослідження показали, що низька частота муркотання кішок викликає серію вібрацій усередині їхнього тіла, які можуть полегшити біль, залікувати травми та відновити сухожилля.

Кішка, яка муркоче від дискомфорту, а не від задоволення, часто демонструє негативні ознаки мови тіла, такі як притискання вух, опускання голови або ховання.

Я не показую біль

Кішки чудово вміють приховувати свій біль. У дикій природі кішка, яка відчуває біль, вважається слабкою, що робить її легкою мішенню для хижаків. Щоб вижити, кішки випрацювали глибокий природний інстинкт приховувати біль. Ваша кішка не кричатиме від болю, побоюючись, що приверне увагу хижака. Ми, люблячі власники домашніх тварин, повинні розпізнавати ледь помітні ознаки хвороби та надавати їм необхідну допомогу.

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Мені потрібно патрулювати свою територію

Якщо у вас є кішка, ви, можливо, запитуєте, чому вона хоче вийти, а через хвилину стоїть перед дверима і раптово хоче повернутися. Невже наші котячі супутники справді настільки нерішучі? Ні. Насправді така поведінка якось пов'язана з їхньою територіальною природою. Кішки люблять патрулювати свою територію і регулярно перевіряти, чи все гаразд і чи не вештаються на їхній території зловмисники.

У світі кішок просто немає дверей, які постійно перегороджують шлях та загороджують власну територію. І саме тому багато котів не люблять закриті двері. Якщо ви коли-небудь зачиняли двері за своєю кішкою, ви, мабуть, знаєте, що кішки ненавидять зачинену кімнату. Кішки вірять, що ваш будинок насправді належить їм, і збиваються з пантелику, коли частина їхньої території для них закрита.

Коли я повільно моргаю, це означає, що я тобі довіряю

Якщо ви помітили, що ваша кішка дивиться на вас і повільно заплющує і розплющує очі, вона намагається сказати, що довіряє вам і піклується про вас. Кішки демонструють таку поведінку лише у присутності людей та котів, з якими вони пов'язані. Пам'ятайте, для кішок закриття очей у присутності іншої людини – це величезний знак довіри.

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Вони можуть бути твоїми друзями, але я не хочу з ними тусуватися

Кішки не люблять незнайомців та несподіваних візитів. Їм подобається відчувати, що вони контролюють територію довкола себе. Незнайомці приносять із собою багато нових запахів та знаків, які їм ще належить вивчити. Кішки зазвичай ховаються, коли їх відвідує невідома людина чи тварина.

Мій туалетний лоток – моє особливе місце

Туалетний лоток – особливе місце для кішки. Потребує щоденного прибирання. Вам також слід намагатися замінювати підстилку та мити коробку не рідше одного разу на тиждень. Не використовуйте токсичні або ароматизовані засоби для чищення і забезпечуйте безперервність, зберігаючи туалетний лоток в одному встановленому місці. Туалетний лоток повинен розташовуватися в доступному, але відокремленому місці і бути досить великим, щоб кішка могла в ньому комфортно поміститися. У будинках з кількома кішками у вас повинен бути туалетний лоток для кожної кішки, а також ще один, щоб уникнути конкуренції та знущань.

Не карайте мене за те, чому я не можу зарадити

Іноді кішки мочаться за межами туалетного лотка, на ваш улюблений диван чи килим. Це не означає, що вони образилися на вас. Найчастіше це відбувається, коли вони страждають від проблем зі здоров'ям, таких як інфекція сечовивідних шляхів, або коли їхній туалетний лоток недостатньо чистий. Уникнення туалетного лотка також може бути пов'язане зі стресом. Стрес може виникнути через зміни у вашій родині: переїзду, народження дитини, появи ще однієї домашньої тварини або навіть криків на них чи суперечок у їхній присутності.

Мені потрібна розвага

Кішки — розумні тварини, і, як і будь-яка інша розумна тварина, їм потрібний певний рівень стимуляції, щоб почуватися щасливими та зацікавленими. Котяче дерево, котяча сідало, відкриті паперові пакети та кумедні іграшки створюють розвагу та можуть допомогти кішці, яка проводить день сама. Якщо ваш котячий друг любить їжу, то головоломки з ласощами можуть принести масу задоволення. Телебачення також може стати чудовою розвагою. Кішкам часто подобаються відеоролики, в яких показані тварини, що бігають, наприклад птиці і миші, або риби, що плавають.

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