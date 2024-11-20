Ви будете здивовані: 20 неочікуваних речей, які можна мити у посудомийній машині

Посудомийна машина – справжнє диво на будь-якій кухні. Вона значно економить час, воду та зусилля, що робить її незамінною помічницею у кожному домі.

Чи знали ви, що її можливості виходять далеко за межі миття посуду та видання Martha Stewart розповіло про 20 несподіваних речей, які можна очищувати за допомогою цього чудо-пристрою.

Тримачі для зубних щіток

З часом на тримачах для зубних щіток накопичується мильна піна та залишки зубної пасти. Щоб повернути їм ідеальну чистоту, помістіть їх на верхню полицю посудомийної машини догори дриґом і запустіть звичайний цикл. Якщо вони розбираються, спершу розділіть частини для більш ретельного миття.

Губки

Губки для миття посуду чи прибирання часто стають осередком бактерій. Щоб освіжити їх, просто покладіть губки на верхню полицю посудомийної машини та мийте разом із посудом.

Вазони

Вузькі декоративні вази, які важко очистити вручну, чудово миються у посудомийній машині. Розміщуйте їх на верхній полиці. Але будьте обережні: тендітні чи антикварні вази краще мити вручну.

Скляні плафони світильників

Знімні частини світильників легко очищуються у посудомийній машині. Просто помістіть їх у машину, а після миття одягайте рукавички, щоб уникнути появи відбитків пальців.

Мильниці

Мильниці можуть швидко накопичувати бруд і біоплівку. Помістіть їх на верхню полицю посудомийної машини, щоб уникнути тривалого чищення вручну. Єдине застереження — не мийте у посудомийній машині мильниці, розписані вручну.

Насадки для пилососів

Багато насадок для пилососів, особливо пластикові, можна мити у посудомийній машині. Розміщуйте менші насадки на верхній полиці, а більші — на нижній. Перед цим перевірте інструкцію до пилососа.

Пластикові гребінці

Пластикові щітки для волосся та гребінці можна легко освіжити у посудомийній машині. Покладіть їх у кошик для столових приладів і мийте звичайним циклом. Уникайте миття дерев'яних гребінців або щіток із натуральною щетиною.

Совки для сміття та щітки

Совки й мітли для пилу можна очищати у посудомийній машині, якщо на них накопичилося багато бруду. Видаліть залишки сміття, а потім покладіть їх на верхню полицю для миття.

Решітки та регістри

Металеві або пластикові підлогові решітки потребують регулярного очищення. Покладіть їх у посудомийну машину та запустіть звичайний цикл, щоб повернути їм охайний вигляд.

Силіконові килимки для випічки

Силіконові килимки, які використовуються для випічки, часто вбирають жир і залишки їжі. Покладіть їх на верхню полицю та посудомийна машина зробить за вас усю важку роботу.

Квіткові горщики

Перед пересадкою рослин важливо очистити старі горщики, щоб уникнути поширення бактерій. Просто видаліть залишки ґрунту, а потім завантажте горщики у посудомийну машину.

Смочки та прорізувачі для зубів

Дитячі смочки, прорізувачі та інші аксесуари можна мити у закритій секції для дрібних предметів. Це полегшить їхнє очищення та заощадить ваш час.

Бейсболки

Повернути свіжість бейсболкам можна за допомогою посудомийної машини. Розмістіть кепку на верхній полиці чи в спеціальній рамці для збереження форми, а після миття дайте їй природним чином висохнути.

М'ячі для гольфу

Гольф м'ячі можна освіжити, помістивши їх у сітчастий мішок і миючи разом із посудом. Вони знову стануть чистими та блискучими.

Садові інструменти

Маленькі садові інструменти без дерев'яних ручок чудово миються у посудомийній машині. Це допоможе позбутися бруду, бактерій та залишків пестицидів.

Гумові килимки

Килимки для душу, ванни чи авто легко очистити, помістивши їх на верхню полицю. Це заощадить час і забезпечить гігієнічну чистоту.

Взуття для душу та капці

Пластикове чи гумове взуття, наприклад, капці, легко миється у посудомийній машині. Уникайте використання мийних засобів із відбілювачем, щоб не пошкодити матеріал.

Вертушки для мікрохвильовок

Скляні поворотні столи з мікрохвильовок зручно мити у посудомийній машині. Вони будуть блищати, як нові, без зайвих зусиль.

Іграшки для домашніх тварин

Гумові та пластикові іграшки для домашніх улюбленців легко очищуються у посудомийній машині. Це допоможе підтримувати гігієну та подовжить їхній термін служби.

Дитячі іграшки

Кубики, іграшковий посуд або гумові іграшки для ванни можна безпечно мити на верхній полиці. Дрібні предмети краще розміщувати у сітчастих мішках.

Посудомийна машина може стати вашим незамінним помічником не лише на кухні, але й у догляді за домом. Вона допоможе заощадити час і зусилля, забезпечуючи ідеальну чистоту вашим речам.

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