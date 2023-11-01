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3 поради, як підготувати кімнатні рослини до зимівлі та блекаутів

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
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3 поради, як підготувати кімнатні рослини до зимівлі та блекаутів

3 поради, як підготувати кімнатні рослини до зимівлі та блекаутів / Фото: Credits

Сонця мало і скоро прийде зима: у зв'язку зі зміною сезонів кімнатні рослини потребують нашої уваги та турботи.

Не знаєте, як підготувати ваші рослинки до настання холодів? Садівник Василь @vmart_plants в своєму Instagram дав кілька порад, які допоможуть правильно попіклуватись .

Щоб підготувати їх до зимівлі, дотримуйтеся цих порад:

  1. Проведіть всі необхідні водні процедури та обробіть рослини від паразитів. Це допоможе попередити розвиток паразитарних хвороб та переохолодження рослин під час їх зволоження взимку.
  2. Об'єднайте рослини у великі групи. Це допоможе підвищити вологість навколо рослин та підтримувати сталу температуру.
  3. Перемістіть рослини у найбільш освітлені місця, оскільки фотосинтез є основним процесом забезпечення існування рослин. За відсутності достатнього освітлення Василь радить замислитися про додаткове підсвічування за допомогою фітоламп або потужних led-ламп, асортимент яких наразі величезний.

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Дата публікації
Перегляди
333
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