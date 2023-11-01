3 поради, як підготувати кімнатні рослини до зимівлі та блекаутів

Сонця мало і скоро прийде зима: у зв'язку зі зміною сезонів кімнатні рослини потребують нашої уваги та турботи.
Не знаєте, як підготувати ваші рослинки до настання холодів? Садівник Василь @vmart_plants в своєму Instagram дав кілька порад, які допоможуть правильно попіклуватись .
Щоб підготувати їх до зимівлі, дотримуйтеся цих порад:
- Проведіть всі необхідні водні процедури та обробіть рослини від паразитів. Це допоможе попередити розвиток паразитарних хвороб та переохолодження рослин під час їх зволоження взимку.
- Об'єднайте рослини у великі групи. Це допоможе підвищити вологість навколо рослин та підтримувати сталу температуру.
- Перемістіть рослини у найбільш освітлені місця, оскільки фотосинтез є основним процесом забезпечення існування рослин. За відсутності достатнього освітлення Василь радить замислитися про додаткове підсвічування за допомогою фітоламп або потужних led-ламп, асортимент яких наразі величезний.
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