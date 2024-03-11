3 типи декору, які вам потрібні: поради від інтерʼєр-дизайнерки

Ключ до створення гармонійного і приємного простору вдома - у правильному виборі декору. Замість занудного і беззмістовного декору, оберіть елементи, які не лише красиві, але й функціональні, ностальгічні та приносять радість.

Найбільша проблема — наповнення будинку нудним декором, який збирає бруд та пил, розповідає інтерʼєр-дизайнерка Бріеллін Тертон.

Створення затишного та приємного простору вдома - завдання, яке часто вимагає уваги до деталей. Щоб уникнути занудного декору, експертка розповіла про три типи декору, які не лише зроблять ваш дім красивішим, але й сприятимуть збереженню чистоти та позитиву.

Декор, який функціонує

Бріеллін Тертон рекомендує вибирати декоративні елементи, які виконують певну функцію. Це можуть бути красиві тарілочки для брелків, тримачі для ключів, скринька для зберігання прикрас або свічки, які не лише прикрашають простір, але й виконують корисну функцію.

Предмети ностальгії або позитивних емоцій

Додайте до вашого інтер'єру предмети, які мають особисте значення, такі як фотографії рідних або посуд, який вам подарували. Це додасть особистого шарму і зробить ваш простір більш затишним.

Декор, який приносить вам задоволення

Не бійтеся додавати до свого інтер'єру елементи, які вам подобаються і приносять радість, навіть якщо вони не мають певної корисної функції або ностальгічного значення. Головне - це те, що вони роблять ваш простір більш приємним для вас.

Вибір правильного декору може зробити ваш дім більш затишним та особливим. Використовуйте поради інтерʼєр-дизайнерки Бріеллін Тертон і ви зможете створити простір, який не тільки вражатиме зовнішнім виглядом, але й відчуватимете його по-справжньому особливим та комфортним.

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