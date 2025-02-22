5 цікавих способів скласти джинси та штани

У сучасному світі, де порядок і організація стають важливими аспектами нашого повсякденного життя, правильне складання одягу може суттєво полегшити життя.

Видання Martha Stewart розповіло про п'ять простих способів складання джинсів і штанів, які допоможуть зберегти їх свіжими та без помʼятостей.

Штани можуть займати багато місця у вашому комоді та шафі, але знання того, як правильно їх скласти, може заощадити простір і полегшити пошук пари, яку ви шукаєте. Крім того, якщо ви складете штани правильно, вони не мнуться, тож будуть готові до носіння незалежно від того, скільки часу вони пролежали складеними в ящику.

Як повісити джинси

Джинси зручно тримати у вертикальному положенні, тож ви можете легко бачити всі свої пари та брати те, що вам потрібно, не висмикуючи всі.

Розкладіть джинси на чистій рівній поверхні. Заправте будь-які кишені та розгладьте джинси, щоб не було нерівностей і складок. Складіть джинси навпіл по ширині, щоб здавалося, що у них лише одна калоша. Знову складіть джинси навпіл уздовж і заправте верх так, щоб утворити пряму лінію шва джинсів. Візьміть, де джинси складені навпіл, і складіть уздовж на третину. Знову складіть уздовж, опустивши пояс на попередню складку.

Як скласти джинси для шафи чи валізи

Знання того, як скласти джинси, допоможе заощадити місце. Коли ви кладете складені штани у сумку, кладіть їх по черзі, щоб товсті сторони пояса не складалися один на одного.

Розкладіть джинси на чистій рівній поверхні. Заправте будь-які кишені та розгладьте джинси, щоб не було нерівностей та складок. Складіть джинси навпіл по ширині, щоб здавалося, що у них лише одна калоша. Складіть джинси навпіл уздовж, підвівши щиколотки до пояса. Складіть джинси вздовж на третини.

Як закрутити джинси

Скручування джинсів — один із найкращих способів уберегти їх від помʼятостей. Тільки не забудьте щільно згорнути їх, щоб вони не займали занадто багато місця у вашому комоді.

Розкладіть джинси на чистій рівній поверхні. Заправте будь-які кишені та розгладьте джинси, щоб не було нерівностей і складок. Складіть джинси навпіл по ширині, щоб здавалося, що у них лише одна калоша. Почніть із підшитого краю штанів, туго закручуйте джинси до пояса.

Як скласти джинси для підвішування

Навіть у складеному вигляді джинси можуть займати багато місця у вашому комоді. Замість цього подумайте про те, щоб зберігати їх у шафі.

Розкладіть джинси на чистій рівній поверхні. Заправте кишені та розгладьте джинси, щоб не було нерівностей і складок. Складіть джинси навпіл по ширині, щоб здавалося, що у них лише одна калоша. Складіть джинси навпіл уздовж над вішалкою так, щоб підшитий кінець і пояс джинсів з’єднувалися з обох боків вішалки. Вирівняйте підшитий кінець і пояс джинсів, щоб вони були рівними. Повісьте джинси промежиною у бік задньої частини шафи.

Як скласти штани зі складками

Штани зі складками найкраще підвішувати тим же способом, яким ви вішали джинси.

Розкладіть штани на чистій рівній поверхні. Заправте кишені та розгладьте штани. Складіть штани навпіл по ширині, обов’язково вирівнявши шви та складки. Складіть штани вздовж на третину.

Завдяки цим простим і ефективним способам складання ви зможете не лише зберегти свій одяг у відмінному стані, але й створити порядок у власному гардеробі.

Ми також писали про те, як правильно підкотити джинси.

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