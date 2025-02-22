5 цікавих способів скласти джинси та штани

У сучасному світі, де порядок і організація стають важливими аспектами нашого повсякденного життя, правильне складання одягу може суттєво полегшити життя.
Видання Martha Stewart розповіло про п'ять простих способів складання джинсів і штанів, які допоможуть зберегти їх свіжими та без помʼятостей.
Штани можуть займати багато місця у вашому комоді та шафі, але знання того, як правильно їх скласти, може заощадити простір і полегшити пошук пари, яку ви шукаєте. Крім того, якщо ви складете штани правильно, вони не мнуться, тож будуть готові до носіння незалежно від того, скільки часу вони пролежали складеними в ящику.
Як повісити джинси
Джинси зручно тримати у вертикальному положенні, тож ви можете легко бачити всі свої пари та брати те, що вам потрібно, не висмикуючи всі.
- Розкладіть джинси на чистій рівній поверхні.
- Заправте будь-які кишені та розгладьте джинси, щоб не було нерівностей і складок.
- Складіть джинси навпіл по ширині, щоб здавалося, що у них лише одна калоша.
- Знову складіть джинси навпіл уздовж і заправте верх так, щоб утворити пряму лінію шва джинсів.
- Візьміть, де джинси складені навпіл, і складіть уздовж на третину.
- Знову складіть уздовж, опустивши пояс на попередню складку.
Як скласти джинси для шафи чи валізи
Знання того, як скласти джинси, допоможе заощадити місце. Коли ви кладете складені штани у сумку, кладіть їх по черзі, щоб товсті сторони пояса не складалися один на одного.
- Розкладіть джинси на чистій рівній поверхні.
- Заправте будь-які кишені та розгладьте джинси, щоб не було нерівностей та складок.
- Складіть джинси навпіл по ширині, щоб здавалося, що у них лише одна калоша.
- Складіть джинси навпіл уздовж, підвівши щиколотки до пояса.
- Складіть джинси вздовж на третини.
Як закрутити джинси
Скручування джинсів — один із найкращих способів уберегти їх від помʼятостей. Тільки не забудьте щільно згорнути їх, щоб вони не займали занадто багато місця у вашому комоді.
- Розкладіть джинси на чистій рівній поверхні.
- Заправте будь-які кишені та розгладьте джинси, щоб не було нерівностей і складок.
- Складіть джинси навпіл по ширині, щоб здавалося, що у них лише одна калоша.
- Почніть із підшитого краю штанів, туго закручуйте джинси до пояса.
Як скласти джинси для підвішування
Навіть у складеному вигляді джинси можуть займати багато місця у вашому комоді. Замість цього подумайте про те, щоб зберігати їх у шафі.
- Розкладіть джинси на чистій рівній поверхні.
- Заправте кишені та розгладьте джинси, щоб не було нерівностей і складок.
- Складіть джинси навпіл по ширині, щоб здавалося, що у них лише одна калоша.
- Складіть джинси навпіл уздовж над вішалкою так, щоб підшитий кінець і пояс джинсів з’єднувалися з обох боків вішалки.
- Вирівняйте підшитий кінець і пояс джинсів, щоб вони були рівними.
- Повісьте джинси промежиною у бік задньої частини шафи.
Як скласти штани зі складками
Штани зі складками найкраще підвішувати тим же способом, яким ви вішали джинси.
- Розкладіть штани на чистій рівній поверхні.
- Заправте кишені та розгладьте штани.
- Складіть штани навпіл по ширині, обов’язково вирівнявши шви та складки.
- Складіть штани вздовж на третину.
Завдяки цим простим і ефективним способам складання ви зможете не лише зберегти свій одяг у відмінному стані, але й створити порядок у власному гардеробі.
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