5 цікавих способів скласти футболку

Кожна жінка знає, що зберігати улюблені футболки у бездоганному стані – справжнє мистецтво. Ідеально складена футболка не тільки заощаджує місце у шафі чи валізі, а й запобігає утворенню неприємних помʼятостей.

Видання Martha Stewart пропонує кілька ефективних методів складання футболок. Спробуйте ці перевірені методи та насолоджуйтеся ідеальним порядком у своєму гардеробі.

Ідеальне складання за лічені секунди

Якщо ви хочете скласти футболку максимально акуратно, варто скористатися цим методом. Він дозволяє швидко та ефективно надати речам ідеальної форми.

Покладіть футболку горизонтально лицьовою стороною вгору, розташувавши горловину з правого боку. Обома руками затисніть тканину у двох точках: однією рукою – за плечем між рукавом і горловиною, іншою – на середині сорочки. Перехрестіть праву руку над лівою, підводячи плече до нижнього краю. Підніміть футболку так, щоб вона звисала перед вами. Розправте складку та покладіть рукав на робочу поверхню. Акуратно накрийте складену частину, завершуючи ідеальне складання.

Як скласти футболку для пакування

Якщо ви збираєтеся у подорож і прагнете заощадити місце у сумці, цей метод стане вам у пригоді. Одяг слід складати тонко та компактно, щоб уникнути зморшок і зекономити простір.

Розкладіть футболку на рівній поверхні лицьовою стороною догори. Заправте рукава назад за сорочку. Складіть футболку до третини по горизонталі. Опустіть горловину приблизно на 2,5 см вниз. Складіть футболку до третини по вертикалі.

Файловий метод

Якщо ви втомилися від хаосу у комоді, метод складання "файлом" дозволить вам зберігати футболки вертикально, а не складати одну на одну.

Покладіть футболку на рівну поверхню спиною догори. Складіть праву сторону футболки до середини. Аналогічно складіть ліву сторону. Підгорніть футболку навпіл, щоб краї зійшлися. Складіть її до третини по горизонталі.

Цей метод дозволяє зручно зберігати речі, легко знаходячи потрібну футболку, не розкидаючи весь одяг.

Як скласти футболку квадратом

На відміну від попереднього способу, цей метод дозволяє складати футболки так, щоб залишалася видимою їхня передня частина з логотипами чи малюнками.

Покладіть футболку лицьовою стороною догори. Візьміться за краї під пахвами та складіть її навпіл по горизонталі. Ще раз складіть футболку навпіл по вертикалі. Підгорніть нижній край до середини. Знову зігніть тканину, щоб утворився компактний квадрат.

Цей метод ідеальний для зберігання речей у шухлядах або на полицях.

Як закрутити футболку

Скручування – один із найефективніших способів запобігти зминанню та зберегти футболки компактними.

Покладіть футболку на рівну поверхню лицьовою стороною догори. Складіть правий та лівий боки до середини. Починаючи з горловини, акуратно закрутіть футболку вниз. Приблизно за 10 см до кінця зупиніться. Загніть нижню частину футболки навколо згортка, фіксуючи його.

Цей метод ідеально підходить для пакування у подорож, а також для зберігання у комодах.

Коли варто вішати футболки

Складати чи вішати футболки – залежить від типу тканини. Якщо футболка легко мнеться чи має жорсткий виріз, краще повісити її, щоб вона залишилася бездоганною.

Використовуючи ці прості та ефективні методи, ви зможете підтримувати порядок у гардеробі та зберігати футболки в ідеальному стані. Незалежно від того, чи складаєте ви одяг вдома, чи готуєтеся до подорожі – тепер ви знаєте, як зробити це швидко та ефективно.

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