5 найтоксичніших харчових продуктів для вашого собаки

Люблячі господарі завжди прагнуть забезпечити своїм улюбленцям найкраще. Ми купуємо їм іграшки, забезпечуємо затишок і, звичайно ж, дбаємо про їхнє харчування. Проте, не всі продукти, які безпечні для людей, є безпечними для собак.

Деякі з них можуть викликати серйозні проблеми зі здоров’ям, а в найгірших випадках навіть загрожувати життю. Ветеринар Amir Anwary, відомий своїми порадами у TikTok, розповів про п’ять поширених продуктів, які можуть бути смертельно небезпечними для собак.

Цибуля – прихована загроза для здоров’я

Цибуля, яку ми так часто використовуємо у кулінарії, містить токсичну сполуку – N-пропілдисульфід. Ця речовина пошкоджує еритроцити, а це може призвести до анемії та навіть органної недостатності. Симптоми отруєння можуть проявитися через 24 години після споживання та включати:

блювоту;

діарею;

біль у животі;

зниження апетиту;

зневоднення.

Важливо пам’ятати, що навіть невелика кількість цибулі може бути небезпечною для собаки. Вважається, що отруйною є доза, яка становить 0,5% або більше від маси тіла тварини.

Ксиліт – ворог у солодощах

Ксиліт – природний цукровий спирт, який часто міститься у фруктах та овочах. Проте найбільшу небезпеку становлять продукти, які містять ксиліт у концентрованому вигляді:

жувальна гумка без цукру;

зубна паста;

рідина для полоскання рота;

певні види арахісової пасти.

Навіть мінімальна кількість ксиліту може спричинити у собаки серйозні ускладнення, включаючи:

блювоту;

слабкість;

порушення координації;

судоми;

печінкову недостатність;

кровотечу.

Тому варто завжди уважно перевіряти склад продуктів перед тим, як давати їх своєму чотирилапому другові.

Виноград і родзинки – небезпека для нирок

Хоча для людини виноград – це корисний та смачний фрукт, для собак він є потенційно смертельним. Він може викликати:

ниркову недостатність;

сильне отруєння;

у крайніх випадках – летальний наслідок.

Особливо небезпечними є сушені версії фруктів, такі як родзинки, оскільки вони містять концентрованіші токсини.

Горіхи макадамія – загадкова токсичність

Макадамія – це горіх, який залишається загадкою для ветеринарів. Досі невідомо, яка саме речовина у ньому викликає інтоксикацію, але навіть кілька горішків можуть призвести до:

блювоти;

слабкості;

підвищеної температури;

проблем з координацією;

тремору.

Найбільший ризик виникає у маленьких та середніх за розміром собак, тому краще взагалі не залишати ці горіхи у доступному для улюбленця місці.

Шоколад – найвідоміший токсин

Шоколад містить два небезпечні для собак компоненти: теобромін і кофеїн. На відміну від людей, собаки не можуть швидко метаболізувати ці речовини, а це призводить до:

прискореного серцебиття;

блювоти;

діареї;

судом;

в крайніх випадках – смерті.

Чим темніший та гіркіший шоколад, тим більше у ньому токсичних речовин. Білий шоколад є менш небезпечним, проте його все одно не рекомендують давати собакам.

Пам’ятайте, що здоров’я вашого улюбленця залежить від вас. Якщо ви підозрюєте, що ваша собака могла з’їсти щось токсичне, негайно зверніться до ветеринара. Навіть якщо симптоми ще не проявилися, діяти потрібно якомога швидше. Завжди слідкуйте за тим, що їсть ваш улюбленець і уникайте продуктів, які можуть йому нашкодити. А найкращий спосіб висловити свою любов – це не тільки ласка та турбота, а й відповідальне ставлення до його здоров’я.

Ми також писали про те, про що думає та що відчуває собака, коли ви залишаєте його вдома на самоті.

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