Їх ви точно не вбʼєте: 5 найживучіших домашніх рослин

Насправді немає жодної безсмертної рослини — тільки штучні, але хороша новина полягає в тому, що є не дуже вибагливі зелені друзі, які не потребують великої уваги.

Видання RealSimple розповіло про найкращі кімнатні рослини, які не вимагають складного догляду та підходять навіть для тих, хто не має багато терпіння чи досвіду.

Сансев'єрія циліндрична

Сансев'єрія циліндрична / Фото: Credits

Ця сукулентна багаторічна рослина з Африки відома також як "Африканський спис". Сансев'єрія, що належить до сімейства спаржевих (Asparagaceae), популярна завдяки невибагливості у догляді. Проте сукуленти часто продають у торф'яній суміші, що не дуже підходить для їхнього зростання. Краще пересадити її у ґрунт, призначений для кактусів і сукулентів, який складається з піску, пемзи чи перліту — легкого матеріалу з вулканічного скла, що сприяє відведенню вологи. Це важливо для посухостійких рослин, що погано реагують на надмірну вологу.

Сансев’єрія потребує поливу лише раз на два тижні влітку та раз на місяць взимку. Найкраще розмістити її біля вікна, уникаючи прямого сонячного проміння.

Заміокулькас

Заміокулькас / Фото: Credits

Заміокулькас — ідеальна рослина для початківців, адже він не потребує частого поливу. Ця рослина терпить тривалий період посухи, тож влітку їй вистачить зволоження кожні два тижні, а взимку — лише раз на місяць. Щодо освітлення, рослина адаптується навіть до люмінесцентного світла, але найкраще розвивається при яскравому непрямому сонячному світлі. Удобрювати достатньо раз чи два на рік.

Пеперомія туполиста

Пеперомія туполиста / Фото: Credits

Пеперомія належить до улюблених рослин для настільного озеленення. Вона переносить слабке освітлення протягом кількох місяців і при цьому листя залишається здоровим. Проте найкраще вона почувається при яскравому непрямому освітленні. Доглядати за пеперомією легко: поливайте її рідко та уникайте перезволоження, оскільки їй підходить середній чи низький рівень вологості.

Епіпремнум золотистий

Епіпремнум / Фото: Credits

Ця рослина прекрасно росте на яскравому непрямому світлі, але здатна витримувати тривалі періоди слабкого освітлення. Поливайте її лише тоді, коли ґрунт підсохне, але для збереження рівня вологості листя можна час від часу збризкувати водою. Протирайте листя м’якою тканиною від пилу та підгодовуйте добривом раз на місяць у весняний та літній періоди.

Аглаонема

Аглаонема / Фото: Credits

Китайська вічнозелена рослина ідеальна для розсіяного сонячного світла чи непрямого освітлення. Вона добре переносить сухе повітря, хоча віддає перевагу високій вологості. Підтримуйте ґрунт у вологому стані з весни до осені. Взимку під час періоду спокою полив можна скоротити. Щоб стимулювати її зростання, обрізайте квіти та плоди.

Поради щодо догляду за домашніми рослинами

Багато сукулентів, наприклад, африканські види, у дикій природі ростуть під кущами та отримують лише розсіяне світло. Їхнє листя здатне зберігати вологу, що робить їх придатними для сухих кімнатних умов. Остерігайтеся постійного поливу чи надмірного підживлення, це не щоденні вітаміни та часто вони лише шкодять рослинам.

Яку б рослину ви не обрали, навіть найменші зусилля забезпечать вашому "зеленому другу" комфортне місце для зростання.

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