5 порад, які врятують від незапланованого візиту до ветеринара

Ветеринарка і зоопсихологиня Лілія Лободіна назвала прості дії, які стануть у пригоді всім власникам домашніх тварин.

1. Якісне харчування, яке відповідає потребам тварини, - це 80% гарантії довгого та щасливого життя улюбленця. Оберіть якісний корм або натуральний раціон, який буде не лише корисним, але і смачним для чотирилапого. Проконсультуйтеся з лікарем щодо вітамінно-мінеральних добавок.

2. Вчасно обробляйте улюбленця від паразитів, вакцинуйте. Захист від інфекційних і паразитарних хвороб дуже важливий. Якщо тварина має певну хворобу, не пропускайте приймання ліків, виконуйте рекомендації лікаря.

3. Ходіть на планові огляди. Робіть аналізи крові, УЗД черевної порожнини, ЕхоКГ серця 1-2 рази на рік, якщо тварина не має проблем зі здоров‘ям. Якщо тварина похилого віку або має хронічні хвороби, обстеження варто робити частіше.

4. Оптимальні фізичні навантаження, активні прогулянки, ігри подовжують життя і покращують настрій улюбленця. Беріть улюблені іграшки на вулицю, в подорожі. Привчайте тварину до інтелектуальних та інтерактивних іграшок.

5. Стежте за психічним здоров‘ям чотирилапого, звертайте увагу на зміну поведінки, уникайте стресу та будь-яких покарань. Створіть комфортні умови для улюбленця вдома. Будуйте довіру між вами, проводячи час разом: грайтеся, відвідуйте нові місця, подорожуйте.

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