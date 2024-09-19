5 порад щодо догляду за томатами наприкінці сезону

До кінця сезону залишилися лічені тижні, а можливо, навіть дні. Але що робити, якщо на гілках помідорів усе ще є плоди?

Деякі плоди на томатах наприкінці сезону майже дозріли, інші ще зелені. Чи варто вам зривати все, і якщо так, то що з ними робити далі?

Якщо ви хочете отримати максимальну віддачу від своїх томатів наприкінці сезону, скористайтеся порадами GardeningKnowHow, щоб дізнатися, що робити з помідорами до перших сильних заморозків.

Коли закінчується сезон томатів

Початок сезону томатів залежить від вашого розташування. У прохолоднішому кліматі помідори не потраплять у землю до травня чи навіть червня і їх збиратимуть від середини літа до початку осені.

Помідори в більш прохолодному кліматі восени все ще можуть мати багато плодів, але заморозки, що насуваються, зупиняють їх появу та дозрівання.

Що робити з томатними рослинами наприкінці сезону

Томати – це ніжні багаторічні рослини, які ростуть на відкритому сонці за температури 21-24 °C. У міру зниження температури до осені процес дозрівання сповільнюється настільки, що незрілі плоди часто залишаються на рослині до моменту перших заморозків.

Отже, що ви можете зробити з томатними рослинами з наближенням осені, щоб зібрати якомога більше плодів? Слідкуйте за календарем і прогнозом погоди та дотримуйтеся цих п'яти порад.

Зберіть останні томати (навіть зелені)

Томати

Свіжі стиглі помідори з гілки неймовірні, але до кінця вегетаційного періоду стає цілком очевидним, що це гарне швидко закінчується. До певного моменту ви можете накривати томати на ніч, коли температура падає, але в міру похолодання вам доведеться діяти радикальніше. Помідори припиняють розвиватися, коли температура вночі опускається приблизно до 10 °C, а рослини не виживуть, якщо вона нижча ніж 2 °C.

Щоб прискорити дозрівання на відкритому повітрі, зріжте всі квіти чи дрібні плоди. Це буде сигналом для рослини спрямувати всю свою енергію на дозрівання плодів.

Коли температура падає і прогнозуються заморозки, вам треба негайно зібрати всі стиглі помідори, але не зупиняйтеся на цьому. Зберіть також усі зелені плоди. Ви можете спробувати змусити їх дозріти.

Існують сорти томатів, які краще за інші дозрівають у приміщенні, але нічого не заважає вам спробувати. Деякі садівники висмикують усі рослину з ґрунту та підвішують їх догори дриґом у темному прохолодному місці, наприклад, у підвалі чи гаражі, водночас інші знімають плоди і потім дають їм дозріти. В будь-якому разі головне – не мийте їх.

Ви можете покласти зелені помідори шаром до коробку для дозрівання. Дехто окремо загортає кожен плід, але це необов'язково. Газ етилен – це гормон дозрівання, що виділяється фруктами, і ви можете прискорити процес, використовуючи його. Просто помістіть незрілі помідори до закритого паперового пакета або контейнера і додайте до них яблуко. Уважно стежте за процесом дозрівання та забирайте з пакета плоди в міру їхнього дозрівання. Зелені помідори дозрівають приблизно через 2 тижні за температури 18-24 °C або через 3-4 тижні – за 13 °C.

Обрізання томатів

Томати

Ще один спосіб продовжити врожай томатів – це обрізання наприкінці сезону. Є кілька причин для цієї процедури. Обрізання покращує циркуляцію повітря, тим самим запобігаючи деяким хворобам. Воно може допомогти отримати більші плоди і прискорити дозрівання. Але обрізайте лише недетерміновані помідори. Обрізання детермінованих сортів зменшить урожайність.

Як згадувалося вище, видалення або обрізання дрібних квіток чи плодів слугуватиме для рослини сигналом спрямувати всю свою енергію на дозрівання плодів, що залишилися. Скоротіть поливання і відмовтеся від добрив у цей час.

Викиньте томати

Ви зрозумієте, коли ваші томати закінчать сезон. Вони припинять давати нове листя та плоди і матимуть виснажений вигляд. Ви можете висмикнути весь кущ разом з корінням або зрізати його біля основи і дати корінню розкластися. Але перш ніж ухвалити рішення, уважно перевірте рослини на наявність ознак хвороби.

Стережіться хвороб

Якщо ви помітили будь-які ознаки хвороби на томатних рослинах, можливо, не варто залишати їх розкладатися в саду. Деякі хвороби здатні перезимувати та заразити посадки наступного року.

Спори, які розповсюджують грибкові захворювання, часто залишаються, також будь-які залишки можуть бути заражені яйцями шкідників, які перезимують. Якщо ви маєте сумніви, гарною ідеєю буде видалити всю рослину, зібрати залишки та утилізувати їх.

Компостна купа – не найкраще місце для зараженого рослинного матеріалу. Найкраще спалити заражене листя, але, на жаль, це заборонено, і це не дуже гарна ідея, коли погода суха, як у багатьох регіонах останнім часом. Ще одним ефективним інструментом боротьби з поширенням хвороб є практика сівозміни.

Збережіть насіння на наступний рік

Якщо ви хочете зберегти насіння томатів, пам'ятайте, що гібриди не виростають точно такими, як батьківська рослина. Якщо у вас перехреснозапильні або реліктові сорти томатів, збереження насіння – це весела й повна несподіванок гра.

Щоб зберегти насіння, розріжте помідор і вичавіть насіння. Воно покрите захисним гелем, який необхідно видалити. Найпростіший спосіб – замочити насіння в банці або воді (1/3 насінин на 2/3 води). Перемішайте і дайте йому перебродити.

На насінні виросте пліснява. Ця цвіль зруйнує гель і звільнить насіння, яке опуститься на дно. Злийте суміш у друшляк та промийте насіння водою. Розкладіть його на паперовий рушник, щоб воно висохло протягом кількох тижнів, потім запакуйте насіння до маркованих конвертів.

Чи можна вирощувати томати взимку

Томати

Є кілька речей, які можна зробити, щоб стимулювати зростання томатів у зимові місяці. Наскільки довго ці методи допоможуть зберегти рослини живими, залежить від того, де ви живете і від погоди.

Ви можете обгорнути рослини брезентом, старими простирадлами або мішковиною, щоб вони пережили холодні ночі. Знімайте укриття вдень. Рослини помідорів також можна захистити в теплиці.

Ви також можете занести томатні рослини до приміщення для зростання. Їм знадобиться багато світла, більше, ніж може забезпечити взимку вікно з південного боку. В ідеалі зробіть необхідне додаткове освітлення у вигляді світлодіодних ламп, які мають працювати 18-20 годин на день.

Остерігайтеся шкідників, які чіпляються за рослини помідорів, що вирощувалися на вулиці, а потім були занесені до приміщення. Звісно, без комах не буде й запилення, тому якщо ваша рослина зацвіте, вам доведеться вручну запилювати квітки томатів за допомогою невеликого ніжного пензлика, рухаючись від чоловічої тичинки до жіночої приймочки.

Найкращим типом помідорів для вирощування у приміщенні є детермінантні сорти, як-от карликові або мікрокарликові.

Ви також можете зберегти томати живими у приміщенні у вигляді стеблових живців або у стані спокою з відкритою кореневою системою, зберігаючи їх у прохолодному підвалі, погребі або гаражі. Перевага спокою з відкритою кореневою системою усуває необхідність у висіванні матеріалу та призводить до більш раннього збирання врожаю.

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