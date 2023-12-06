5 причин, чому кішкам подобається спати на вашому ліжку

Ті, хто дозволяє своїм кішкам спати з ними, ймовтно, цікавляться, чому вони так люблять це і майже наполягають на цьому щоночі.

Отже, ось прості причини від Jaw-Dropping Facts, які пояснюють, чому ваша кішка спить на вашому ліжку.

№1. Тепло вашого тіла привабливе

Ваша кішка завжди згортатиметься калачиком у найтеплішому місці дому. Перш за все це пов'язано з тим, що середня температура тіла наших кішок становить 38-39,5, тому, коли температура навколишнього середовища нижча за цю, вони шукатимуть хороше тепле місце для підтримки своєї температури. З урахуванням вищесказаного, найпростіший спосіб зробити це – поглинати тепло тіла без особливих зусиль. Якщо у вас немає теплих підвіконь чи обігрівача, вони будуть звертатися до вас, щоб зігрітися. Саме тому коти люблять більше обійматися з вами у зимові місяці.

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№2. Ви змушуєте їх почуватися у безпеці

Кішки завжди будуть насторожі, навіть коли сплять. У них навіть є особливі "режими" сну, які дозволяють зберігати пильність, поки вони дрімають. Ви коли-небудь бачили, щоб ваша кішка спала з одним відкритим оком? Так, це вони сплять, продовжуючи стежити за хижаками чи небезпекою. Оскільки кішкам потрібно так довго спати протягом дня, вони можуть віддати перевагу притиснутися до вас, щоб знизити пильність і спокійно виспатися.

№3. Кішки надзвичайно територіальні

Хоча ви знаєте, що ваше ліжко — це ваше ліжко, ваша кішка може думати, що воно належить їй, і просто дозволяє вам спати з нею. Це може здатися трохи негативним, але це просто означає, що вони досить довіряють вам і тому дозволяють вам спати поруч з ними. Ви коли-небудь думали, чому ваша кішка притискається практично до всього в будинку? Це вони мітять свою територію, і ваше ліжко не виняток.

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№4. Комфорт понад усе

Як ви вже знаєте, всі ці ковдри, м'які простирадла та пухнасті подушки створюють надзвичайно зручне місце для лежання. Ваша кішка теж це знає та розуміє, і їй потрібен комфорт, який пропонує ваше ліжко. Кішки, як правило, сплять від тринадцяти до шістнадцяти годин на день, тому вони випробували всі найзручніші місця в будинку і погодяться з вами, що ваша спальня найзатишніша.

№5. Вони демонструють свою любов до вас

Ми часто думаємо, що наші кішки не люблять нас так сильно, як собаки, але це неправда. Хоча вони можуть бути дуже незалежними, вони сумують за вами, коли ви йдете з дому на довгий час, і захочуть обійняти вас, коли ви повернетеся. Сон з вами у вашому ліжку ночами — це один із способів, за допомогою якого кішка може спробувати показати свою прихильність. Кішка намагатиметься зігріти вас і забезпечити безпеку, а може навіть спати на вас, тикатися у вас головою та облизувати. Ви колись прокидалися з кішкою над головою на подушці? Це любов.

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Але чи варто дозволяти кішці спати з вами?

Цілком нормально дозволяти вашій кішці спати поряд з вами в ліжку ночами, за умови, що у вас немає алергії на шерсть або лупу вашої кішки, і що вона пройшла дегельмінтизацію та вакцинацію.

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