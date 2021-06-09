5 причин вибрати ноутбук з OLED-екраном від ASUS

Якість дисплея є однією з найважливіших характеристик ноутбука. Який дисплей найкраще відповідає сучасним вимогам?

У 2021 році технологія OLED починає активно впроваджуватися в ноутбуках. Новатором цього руху стала компанія ASUS, яка представила низку ноутбуків з OLED-дисплеями.

Провідні виробники телевізорів і смартфонів давно визначилися з тим, який дисплей найкраще відповідає сучасним вимогам. Це - технологія OLED. Вона гарантує насичене й контрастне зображення, а тому вже почала підкорювати світ ноутбуків.

5 причин вибрати ноутбук ASUS OLED вже сьогодні

Причина перша: неймовірна глибина чорного кольору

У дисплеї OLED кожен з мільйонів пікселів випромінює світло, на відміну від рідкокристалічних дисплеїв звичайних ноутбуків, які зазвичай підсвічуються 50–60 світлодіодами. Коли потрібно показати чорний колір, піксель OLED просто вимкнеться, щоб надати найтемніший чорний. Здатність дисплея відтворювати глибокі відтінки темного допоможе побачити непомітні раніше деталі в улюблених фільмах. Підтвердженням "кінематографічного" рівня дисплеїв в ноутбуках ASUS OLED є сертифікація VESA DisplayHDR True Black.

Причина друга: реалістичні кольори

Ноутбуки ASUS OLED надають надзвичайно деталізоване й реалістичне зображення з охопленням 100% колірної гами DCI-P3. Саме тому кольори виглядають на дисплеї більш насиченими й реалістичними. OLED-дисплеї ноутбуків ASUS з сертифікацією PANTONE® Validated гарантують саме це – точність відображення кожного відтінку.

Причина третя: чіткість за будь-якої яскравості

На звичайних РК-дисплеях зі зменшенням яскравості екрана різко погіршується рівень деталізації та якість відтворення кольорів. Натомість ноутбуки ASUS OLED мають високу точність відтворення кольорів за будь-якого рівня яскравості екрану.

Причина четверта: на 70% менше шкідливого синього світла

Під час роботи за екраном синя складова світла спричиняє дискомфорт і погіршує якість сну. Завдяки OLED-технології ноутбуки ASUS OLED випромінюють на 70% менше шкідливого синього світла. Це підтвердили незалежні лабораторії TÜV Rheinland і SGS. Крім того, на відміну від традиційної фільтрації синього світла, відбувається незначний зсув спектру до менш шкідливої довжини хвилі, а тому якість відтворення кольорів не погіршиться.

Причина п’ята: плавність відображення

Дисплеї OLED в ноутбуках ASUS мають найшвидший відгук серед будь-яких дисплеїв для таких пристроїв. Це забезпечує неймовірну плавність відтворення динамічних сцен, низькі затримки під час ігор і показ тонких деталей, як-от прокручування тексту без розмиття.

Ноутбуки ASUS OLED з відтворенням справжнього чорного, розкішними кольорами, низьким рівнем синього світла і плавністю відображення спричинили революцію в сприйнятті зорових образів.

Ноутбуки ASUS OLED

Асортимент ноутбуків ASUS з дисплеями OLED охоплює широкий перелік моделей: від потужних пристроїв для розробників мультимедійного контенту до ультратонких і легких моделей для мобільних людей.

Ноутбук із двома екранами — ZenBook Pro Duo 15 OLED

Ноутбук ZenBook Pro Duo 15 OLED потужний усередині й елегантний зовні, а ще й оснащений чудовим сенсорним OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 4K і підтримкою HDR-контенту. Він - сучасна мобільна платформа для продуктивної та творчої роботи.

Особливість цієї моделі - додатковий 4K екран ASUS ScreenPad Plus. В апаратну конфігурацію пристрою можуть входити новітній 8-ядерний процесор Intel Core i9 і відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуків. Саме тому ZenBook Pro Duo 15 OLED вже сьогодні пропонує випробувати переваги технологій завтрашнього дня.

Другий екран ScreenPad Plus під час відкриття кришки ноутбука підіймається і розташовується під комфортним кутомом. Цей сенсорний дисплей займає всю ширину корпусу, має високу роздільну здатність і чудову яскравість. Він добре доповнює основний OLED-дисплей ноутбука, надаючи безліч корисних функцій і нескінченні способи покращити зручність під час роботи. Обидва дисплеї підтримують активний стилус ASUS Pen з розпізнаванням 4096 рівнів тиску.

Ноутбук-планшет — ZenBook Flip 13 OLED

Ноутбук-трансформер ZenBook Flip 13 OLED – це універсальний пристрій, виконаний у неймовірно компактному корпусі за рахунок OLED-дисплея з тонкою рамкою. Завдяки спеціальному шарніру він може розкриватися на 360°, а в його витонченому корпусі товщиною всього 13,9 мм знайшлося місце повноцінному комплекту роз’ємів. В апаратну конфігурацію моделі входить процесор Intel Core, який дозволить із легкістю втілювати в життя будь-які задуми, де б ви не були.

Художники, фотографи, дизайнери та інші користувачі, які працюють із зображеннями, неодмінно оцінять найширші можливості, що надаються сенсорним OLED-дисплеєм, адже завдяки підтримці стилуса ASUS Pen він ідеально підходить для творчої роботи. ASUS Pen – це активний стилус, за допомогою якого зручно малювати, записувати нотатки або робити анотації в будь-якому сумісному додатку.

Оскільки багато людей сьогодні працюють в режимі домашнього офісу, використовуючи як засіб спілкування відеозв’язок, фахівці ASUS розробили технологію ефективного шумозаглушення на основі технологій штучного інтелекту. Вона здатна фільтрувати фонові шуми навколо вас, вирівнювати гучність окремих голосів під час конференц-дзвінків, а також усувати шуми й виділяти голос співрозмовників із вхідного аудіопотоку, щоб ви могли більш чітко їх чути.

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