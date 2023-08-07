Серпень – прекрасний час для обрізання різних рослин у саду. Люблять його не всі рослини, але деяким воно просто життєво необхідне. Особливо це стосується п'яти видів.

Обрізання є одним з основних факторів, які сприяють підтримці здорового й гарного саду. До нього входить вибіркове видалення частин рослини: гілок, бутонів, зів'ялих квіток тощо. Деякі рослини потрібно обрізати просто зараз, щоб посилити цвітіння і покращити естетику й безпеку всього саду.

Про те, які рослини потрібно обрізати в серпні, розповідають садові експерти Еxpress.co.uk.

Герань

5 рослин, які потрібно обрізати зараз, щоб стимулювати пишне цвітіння / Фото: Credits

В разі вирощування морозостійкої герані обрізання потрібно проводити одразу після закінчення цвітіння. Обрізання рослини до рівня землі сприятиме пізньому цвітінню у другій половині літа, а також появі свіжого листя.

Але протягом усього сезону важливо видаляти зів'ялі квіти, щоб стимулювати появу нових. Згодом, лише коли відцвітуть останні кілька квітів, треба видалити стебло. Обрізання герані може допомогти стимулювати зростання більшої кількості пагонів і призвести до густішого зростання квітконосів.

Більшість довгоквітучих багаторічників, як-от герань, у серпні вже відцвітають, тому обріжте їх просто до землі і полийте, щоб стимулювати їхнє цвітіння і зробити кущ акуратнішим.

Лаванда

5 рослин, які потрібно обрізати зараз, щоб стимулювати пишне цвітіння / Фото: Credits

Витривалі рослини лаванди найкраще обрізати після того, як вони відцвітуть наприкінці серпня. Якщо лаванду не обрізати, вона може вирости "довгоногою" і демонструватиме вам свої оголені задерев'янілі стебла. Буде не дуже гарно.

Обрізання в серпні дозволяє рослині відновитися перед зимою, сприяє повнішому зростанню наступного року і перешкоджає оголенню стебел. Перш ніж розпочати процедуру, садівникам потрібно дочекатися, коли квіти лаванди стануть сірими і навколо стебел не дзижчатимуть бджоли.

Альстромерія

5 рослин, які потрібно обрізати зараз, щоб стимулювати пишне цвітіння / Фото: Credits

Альстромерії потребують невеликого обрізання, яке найкраще проводити в серпні. Якщо ви обріжете рослину після цвітіння, це сприятиме більшому її зростанню з-під землі, що дасть вам величезний другий приплив квітів уже протягом осені.

Ґліцинія

5 рослин, які потрібно обрізати зараз, щоб стимулювати пишне цвітіння / Фото: Credits

Обріжте ґліцинію після цвітіння, видаливши всі тонкі бічні пагони від основної гілки до близько п'яти листків від основного стебла. Це контролює розмір ґліцинії, запобігаючи її потраплянню до ринв і вікон, і спонукає її формувати квіткові бутони, а не зелене зростання.

Плетисті троянди

5 рослин, які потрібно обрізати зараз, щоб стимулювати пишне цвітіння

Троянди зазвичай обрізають наприкінці літа. Однак косметичне обрізання можна проводити в будь-який час. Зараз варто обрізати бутони, які вже відцвіли, і довгі гілки без бутонів, щоб поліпшити вентиляцію і не дати рослинам оголити стебла біля куща.

Читайте також: