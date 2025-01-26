5 способів покращити прання без використання хімічних засобів

Відмова від агресивних хімікатів — це турбота про довкілля та ваше здоров'я.

Видання RealSimple розповіло про п'ять способів зробити процес прання ефективнішим і безпечнішим для шкіри, уникаючи використання агресивних хімічних засобів. Ці прості поради допоможуть зберегти одяг свіжим, білим і м’яким, не використовуючи відбілювачі чи інші агресивні речовини.

Натуральний догляд за білизною

Середньостатистична сім’я пере близько 22,5 кг білизни на тиждень. Однак, з огляду на сучасні звички, ця цифра може бути навіть ще більшою. З огляду на значну кількість прання, варто знайти способи, які не лише збережуть одяг у чудовому стані, але й зменшать вплив на довкілля та чутливу шкіру.

Оцет як натуральний освіжувач тканини

Якщо ваш одяг набув затхлого запаху, особливо рушники чи спортивний одяг, дистильований білий оцет стане вашим найкращим помічником. Кислота, яка міститься в оцті, розчиняє залишки пральних засобів, які можуть спричиняти неприємні запахи, робити тканини жорсткими та навіть накопичувати бруд.

Просто заповніть відділення для пом’якшувача тканини до позначки та це спрацює. Оцет можна використовувати не лише замість пом’якшувача, але й замість прального засобу.

Ефірні олії для свіжості

Ефірні олії — чудовий спосіб додати природний аромат вашій білизні. Лаванда, наприклад, є природним антибактеріальним засобом, який захищає від плісняви та неприємних запахів. Ви можете додати кілька крапель олії до оцту чи прального засобу.

Для тих, кому не подобається запах лаванди, чудовою альтернативою стане масло чайного дерева, яке також має антибактеріальні властивості. Однак важливо обирати ефірні олії терапевтичного рівня, щоб уникнути подразнень.

Харчова сода для відбілювання та дезодорації

Харчова сода — універсальний продукт, який вже є на вашій кухні. Вона ефективно видаляє запахи, висвітлює плями та балансує pH білизни. Додайте 1/2 склянки харчової соди до циклу полоскання і ви побачите, як ваша білизна стає яскравішою та свіжішою.

Заміна серветок для сушіння

Такі серветки, хоча й надають білизні приємний аромат, часто залишають хімічні залишки на одязі та у самій сушильній машині. Замість них використовуйте натуральні альтернативи, такі як вовняні кульки чи тенісні м'ячі.

Ці прості засоби допоможуть розпушити одяг, покращити циркуляцію повітря в сушильній машині та пришвидшити процес сушіння. Як бонус — це економить ваш час і зменшує ризик накопичення хімікатів.

Складайте одяг, поки він ще теплий

Щоб уникнути зморшок на одязі, діставайте його із сушильної машини, поки він ще теплий та одразу складайте. Це не лише полегшує процес, але й допомагає зберегти одяг охайним без необхідності прасування.

Особливо це стосується сорочок, джинсів і постільної білизни — просто витягніть їх, розправте руками та акуратно складіть. Завдяки цьому ваш одяг залишиться свіжим, а постільна білизна матиме такий вигляд, ніби її щойно попрасували.

Ці прості та натуральні способи допоможуть вам зробити прання безпечним, економним і екологічним.

Ми також писали про 18 корисних лайфгаків для якісного прання речей.

Читайте також: