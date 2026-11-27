Вінтажні вироби з латуні / © ТСН

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Якщо у вас немає досвіду пошуку скарбів у секондгенді, варто дослухатися до порад дизайнерів інтерʼєрів, які знають, на які речі варто звернути увагу.

The Spruce попросив дизайнерів розповісти, які типові речі з секондгенду можуть мати вигляд цінних родинних реліквій. Їхні поради можуть надихнути вас під час наступного «полювання» за скарбами.

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Оригінальні витвори мистецтва

Заможні люди колекціонують оригінальні твори мистецтва ще з часів Відродження. Тож ніщо так не свідчить про наявність вільних коштів, як картини, написані олією, чи авторські ескізи.

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Саме тому дизайнери завжди звертають увагу на роботи, де помітні мазки пензля та підпис автора. Головне — обирати твори, об’єднані спільною темою або такі, що викликають у вас особистий відгук, а потім розміщувати їх відповідно до їхнього розміру.

Розміщуючи мистецькі твори, робіть це свідомо. Велику картину можна повісити окремо — по центру над диваном — або ж поставити на високу книжкову полицю. Менші роботи можна компонувати шарами, дозволяючи їм частково перекривати одна одну на консолі чи полиці.

Вироби з латуні

Подібно до того, як одяг із натуральних матеріалів — шовку, бавовни чи льону — зазвичай має дорожчий вигляд, так і предмети з масивних матеріалів, наприклад, латуні, додають інтер’єру цінності. Коли дизайнери бачать на полиці комісійного магазину латунні свічники, таці чи вази, вкриті благородною патиною, вони просто не можуть пройти повз.

Вінтажна латунь має унікальний характер: гравіювання, візерунки та сліди часу роблять її особливою. Використання вінтажних латунних виробів у вітальні може додати їй затишку — особливо завдяки їхньому відтінку, що нагадує іржаво-помаранчевий колір, який сам собою є теплим.

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Меблі з масиву дерева

Сьогодні більшість меблів масового виробництва виготовляється з МДФ або фанери. Проте навіть найякісніший шпон не врятує такі вироби від відчуття «дешевизни».

На щастя, у комісійних магазинах досі можна знайти старовинні речі, виготовлені з натуральної деревини. Дизанери діляться корисною порадою, як відрізнити справжній масив. Вони радять звертати увагу на краї. Якщо текстура дерева на торцях не збігається з основною поверхнею, найімовірніше, це шпон.

Вази та декоративні чаші

Декоративна кераміка — наприклад, велика ваза або неглибока чаша — є надзвичайно універсальним елементом декору. Такі класичні предмети миттєво надають простору вишуканості (а якщо це ще й ручна робота — взагалі чудово).

Кераміка — це позачасова класика; вона додає інтер’єру природності. Також шукайте декоративні вази та чаші з інших матеріалів: керамограніту, мармуру, дерева або навіть металу.

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Вінтажні світильники

Вінтажні світильники демонструють високу майстерність виготовлення, яку неможливо відтворити в сучасних масових виробах. Тож навіть якщо вам трапиться річ, що потребує заміни проводки, — це, ймовірно, варте зусиль, якщо ціна прийнятна.

Такі предмети надають інтер’єру особливого характеру та роблять його затишнішим. Часто вони виготовлені з кераміки або мають цікаві деталі, які додають простору глибини. До того ж додаткове освітлення ніколи не завадить.

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