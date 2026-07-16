6 однорічних рослин, які варто прищипнути в липні для пишнішого та тривалішого цвітіння

Жоржина / © ТСН

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До липня багато однорічних рослин цвітуть, ростуть і роблять ваш сад саме таким, як ви сподівалися, тому ми розуміємо, що прищипування здорових стебел зараз може здатися дещо нелогічним. Але деяким довгоногим рослинам саме літнє обрізання допомагає мати найкращий вигляд.

Прищіпування зараз може допомогти вам зберегти пишнішу форму, а не задовольнятися рідкісними квітами. Real Simple запитали досвідчених садівників, які однорічні рослини найбільше отримують користь від цієї простої техніки. Ось рослини, які вони радять обрізати в липні, і як це правильно зробити.

Космеї

Космея / © ТСН

Якщо ваші космеї починають ставати високими або м’якими, липень — чудовий час для втручання. Залежно від сорту, деякі космеї можуть стати трохи незграбними влітку, і цей довший ріст можна прищипнути. Часто метою є видалення довгих стебел, які можуть падати на сусідні рослини, та покращення загального вигляду рослин.

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Особливо високі космеї можна обрізати на 15-30 см, залежно від початкової висоти рослини. Якщо ви хочете більш компактного росту, спочатку обріжте найдовші стебла. Якщо ви не зріжете все зелене листя з рослини, отримаєте другий раунд цвітіння. Занадто велика кількість космей затримає цвітіння, але ви однаково повинні отримати більше квітів до кінця вегетаційного періоду.

Петунії

Петунії / © Associated Press

Петунії слід прищипувати, якщо вони почали заростати або витончуватися, особливо якщо вони постраждали від суворої погоди або посухи. Якщо ваші петунії мають не такий добрий вигляд, як раніше, прищипніть їх приблизно на чверть-третю частину. Це стимулюватиме активацію, ріст і появу нових квітів бічних пагонів, що розташовані нижче.

Але не будьте надто агресивними. Не рекомендується обрізати понад половину або двох третин рослини за один раз. Видалення такої кількості листя може шокувати її, уповільнюючи відновлення та зробити її більш вразливою до інших стресових факторів. Через кілька тижнів ви повинні знову мати цей стійкий літній однорічник у повному цвітінні.

Вербена

Вербена / © Credits

Легке прищипування на початку липня може допомогти зберегти вербену компактною та квітучою протягом найспекотнішої частини літа. Вербену можна прищипнути в липні, оскільки це може посилити розгалуження, стимулювати появу нових квітів, очистити стебла, що відмирають, коли літо стає спекотнішим. Слід видалити лише кілька сантиметрів за краєм контейнера, а також будь-які грубі на вигляд стебла.

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Якщо ваша вербена посаджена в ґрунт, рекомендується обережно змінити її форму. Уникайте різкого обрізання, оскільки спека, що настане, може згубно вплинути на рослину, у якої залишиться мало стебел і листя. Найкраще обрізати стебла до найближчого вузла, щоб максимально використати бутони, що зав’язалися з решти зламаних стебел. Обрізання занадто близько до землі може зменшити пізнє цвітіння або навіть вбити рослину.

Цинії

Цинії / © Associated Press

До липня цинії можуть почати мати втомлений вигляд, бути витягнутими та довгоногими після тижнів енергійного росту. Швидке прищипування циній може творити дива, покращуючи форму рослини та стимулюючи нове зростання. Видалення кінчиків росту сприяє розгалуженню, що призводить до пишніших рослин з привабливою формою.

Для цих переважно прямостоячих однорічних рослин видаляйте лише верхні 2,5-5 см молодих пагонів над листовим вузлом. Використовуйте ці ж рекомендації для інших розгалужених однорічних рослин, таких як колеус, чорнобривці, однорічний флокс, левовий зів, лантана та календула.

Перш ніж почати прищипувати весь сад, переконайтеся, що ваша рослина справді є хорошим кандидатом. Уникайте прищипування одностеблових рослин (рослин, які не гілкуються), таких як наперстянка, тюльпани, однорічний мак, лілії, водоспад або нарциси. На відміну від розгалужених однорічників, ці рослини не завжди утворюють нові квітучі стебла після прищипування.

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Жоржини

Жоржина / © ТСН

Хоча жоржини не вважаються однорічними рослинами (вони є морозостійкими багаторічниками), їх часто розглядають як такі у холоднішому кліматі. А оскільки вони ростуть і цвітуть безперервно протягом усього літа, їм також корисне обрізання в середині літа. Літнє прищипування допомагає жоржинам найкраще цвісти протягом усього літа та осені. На відміну від початкового прищипування, яке виконують, коли рослини молоді, літнє зосереджене на видаленні зів’ялих квітів та укороченні довгих стебел.

Цей догляд допомагає рослині утворювати нові гілки та квіткові бруньки, а не насіння. Всередині літа жоржини можуть почати демонструвати нерівномірне розгалуження, яке має трохи неохайний вигляд. Прищипування кількох стебел може покращити їхню форму та стимулювати нове зростання. Результатом є повна рослина з міцнішими стеблами та новими бруньками, які цвістимуть до осені.

Ще один бонус: прищипування також покращує циркуляцію повітря всередині рослини, що допомагає підтримувати здоров’я листя в спекотну, вологу погоду. Видаліть до однієї третини найдовших стебел, обрізавши їх трохи вище листового вузла.

Базилік

Базилік / © ТСН

Як і декоративні однорічні рослини, про які ми говорили вище, багато однорічних та багаторічних трав також добре реагують на прищипування кінчиків. Насправді, їх потрібно прищипувати, щоб вони не цвіли. Базилік процвітає від регулярного прищипування протягом літа. Воно стимулює рослини розгалужуватися та утворювати більше листя для збирання врожаю. Можливо, що ще важливіше, це затримує цвітіння, а вважається, що трави мають більше смаку, перш ніж рослина вкладе свою енергію в цвітіння.

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У липні та протягом усього вегетаційного періоду видаляйте кінчики, що ростуть, кожні кілька тижнів, щоб стимулювати кущистий ріст та запобігти цвітінню. Вам потрібно буде постійно доглядати за базиліком, щоб він залишався придатним для використання. Інші трави, які корисно регулярно прищипувати, включають м’яту, орегано, майоран та мелісу.

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