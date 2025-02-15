6 ознак того, що прийшов час змінити посудомийну машину

Кожен з нас знає, як важливо мати надійного кухонного помічника. Проте навіть найкраща посудомийна машина з часом може почати виходити з ладу.

Видання Martha Stewart наголосило, що необхідно уважно стежити за станом посудомийки: чи чистий посуд ви дістаєте, чи присутні розводи на склянках, чи не виникають проблеми із зачинянням дверей, а також розповіло про найпоширеніші ознаки, які свідчать про те, що час шукати заміну чи ремонтувати стару посудомийну машину.

Брудні тарілки

Якщо ви помічали, що після закінчення циклу миття на тарілках залишаються залишки їжі, це може свідчити про те, що посудомийна машина вже не справляється з покладеним на неї завданням. Але не поспішайте робити висновки. Якщо після роботи ви помічаєте погіршення якості миття, можливо, її фільтри потребують очищення. Їх дуже легко виймати та необхідно регулярно мити у раковині. Частота очищення залежить від інтенсивності використання та рівня забруднення.

Скляний посуд чистий, але не прозорий

Якщо ви помили склянки, але вони все одно здаються матовими та покритими тонкою плівкою, найчастішою причиною цього є високий вміст мінеральних речовин у воді чи так звана "жорстка вода", яка утворює налипання на посуді. Спробуйте перевірений засіб, замочіть склянки у білому дистильованому оцті протягом 15 хв, після чого ретельно промийте їх. Цей простий спосіб допоможе повернути вашим склянкам їхню прозорість та блиск.

Двері не зачиняються

Іноді можна зіштовхуватися з дивною ситуацією: попри всі зусилля, двері посудомийної машини не зачиняються належним чином. Проблема може бути пов’язана з засувкою, яка не утримує двері щільно закритими чи із неправильним завантаженням посуду.

Щоб усунути проблему, перевірте, чи не виступають дверні стійки, а також чи не перевищує завантаження максимальну висоту посуду. Якщо всі ці заходи не допомогли, можливо, настав час звернутися до майстра для заміни засувки, адже від цього залежить не тільки правильна робота приладу, а й безпека вашої кухні.

Посуд вологий

Ще одна незручність, з якою ви можете зіткнутися, коли посуд залишається вологим після закінчення циклу миття. Якщо ви часто бачите, що посуд не повністю висох, варто звернути увагу на спосіб його розташування. Спробуйте виймати посуд із нижньої полиці замість верхньої, оскільки вода з верхньої полиці може скупчуватися в нижній. І не забувайте регулярно перевіряти дозатор ополіскувача – завжди тримайте його заповненим.

Наприкінці циклу залишається вода

Якщо ви відкриваєте дверцята після завершення циклу миття та бачите, що всередині ще залишається вода, причина, швидше за все, криється у засміченні зливної лінії чи повітряного люзу.

Найпоширенішою причиною є саме це засмічення. Цю проблему зазвичай можна вирішити досить просто, очистивши відповідні елементи. У разі проблем із двигуном зливної помпи також існують рішення, які не потребують великих витрат. Якщо ваша машина підключена до Wi-Fi, система діагностики може надати детальнішу інформацію про несправність.

Посуд охолоджується одразу після завершення

Остання, але не менш важлива ознака – коли ви відкриваєте дверцята посудомийної машини, то помічаєте, ніби посуд тільки що охолов. Якщо під час дотику ви не відчуваєте тепла, це може свідчити про несправність обігрівача.

Це, ймовірно, свідчить про те, що він не працює належним чином. На щастя, така проблема не завжди означає дорогий ремонт, можливо, просто обігрівач від’єднано від мережі та його можна легко увімкнути знову.

Що робити, якщо ви виявили одну чи декілька з цих ознак

Перш ніж поспішати купувати нову посудомийку, уважно перевірте чи можна розв'язувати проблему за допомогою невеликих ремонтних заходів. Часто правильне очищення фільтрів, перевірка засувки чи налаштування режимів сушіння можуть повернути вашому кухонному помічнику його первісну ефективність. Проте якщо проблема набуває системного характеру, можливо, настав час для поновити техніку.

Кожна з описаних ознак може вплинути не лише на якість миття посуду, а й на загальний комфорт використання приладу. Своєчасне реагування на несправності дозволить уникнути непередбачуваних ситуацій, як-от затоплення.

Зміни у техніці неминучі, але завдяки уважному ставленню до ознак несправностей ви завжди зможете вчасно виявити проблему. Незалежно від того, чи це дрібне засмічення фільтрів або несправність обігрівача, дбайливе ставлення до посудомийки – ключ до безперебійної роботи приладу.

Ми також писали про те, як правильно завантажувати посудомийну машину.

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