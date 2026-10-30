6 речей, які варто зробити після осіннього садіння, щоб допомогти їм перезимувати

Жінка працює в осінньому саду / © Credits

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Осінь — один із найкращих періодів для висадження зимостійких багаторічників, адже прохолодна погода дозволяє корінню зміцніти до холодів, уникаючи теплового стресу.

Як правильно доглядати за такими рослинами, як довго їх потрібно поливати восени та яку роль відіграє мульчування, розповідає Real Simple.

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Поливайте рясно

Глибоке поливання сприяє розвитку міцної кореневої системи, що готує багаторічники до зими. Під час садіння наповніть ямку водою і дайте їй увібратися. Після того, як ви розмістили рослину в ґрунті, рясно полийте її під корінь, уникаючи потрапляння води на листя. Це допоможе заповнити водою всі порожнечі в землі.

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Експерти рекомендують продовжувати глибоке поливання раз на тиждень, доки ґрунт не замерзне. Оскільки восени прохолодніше і волога випаровується повільніше, рослини легко перезволожити. Тому перевіряйте стан ґрунту: занурте палець у землю приблизно на 5 сантиметрів — поливайте лише тоді, коли відчуєте, що ґрунт сухий.

Поливайте рідше

Ще одна перевага осіннього садіння полягає в тому, що рослини не страждають від пекучої спеки. Їх можна поливати рідше, ніж ті, що були висаджені влітку.

Перш ніж братися до шланга, перевірте, чи не залишився ґрунт вологим. Торкніться землі та переконайтеся, що вона просохла, перш ніж поливати. Зволожуйте вранці, щоб протягом дня сонце встигало прогріти ділянку.

Не допускайте перезволоження ґрунту

Переконайтеся, що ґрунт має гарний дренаж, оскільки надмірна вологість може швидко занапастити рослину. Обов’язково перевірте, чи добре дренований ґрунт і чи немає в ньому застою води. Поганий дренаж або надмірне поливання можуть призвести до появи кореневої гнилі замість того, щоб сприяти формуванню міцної, добре розвиненої кореневої системи.

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Продовжуйте поливати, доки ґрунт не замерзне

Визначити, коли саме припинити поливання восени, буває непросто. Експерти радять продовжувати зволожувати рослини аж до моменту, коли замерзне ґрунт. Зі зниженням температури частоту поливання треба зменшити. Проте продовжуйте стежити за рослинами і не припиняйте поливати їх повністю, доки земля не замерзне.

Новопосаджені багаторічники продовжують нарощувати коріння, доки ґрунт не замерзне. Протягом усієї пізньої осені щотижня глибоко поливайте їх за допомогою шланга, особливо якщо стоїть суха погода. Добре зволожені рослини входять у зиму міцнішими, і ризик того, що вони пересохнуть у холодні місяці, значно менший.

Замульчуйте ґрунт після перших заморозків

Щоб захистити нові рослини від холоду, експерти радять замульчувати ґрунт після перших серйозних заморозків. Коли земля починає охолоджуватися, вкрийте ділянку навколо рослин шаром подрібненої кори або листя завтовшки 5–8 см. Це допоможе утримати вологу та захистить молоде коріння від циклів замерзання і відтавання.

Уникайте потрапляння води на листя

Під час поливання нових рослин намагайтеся не змочувати листя. Якщо воно намокає прохолодними осінніми ночами, це може призвести до появи грибкових захворювань.

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