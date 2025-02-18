7 цікавих способів використання пемзи у прибиранні вашого дому

Якщо ви шукаєте натуральні альтернативи для чищення, то пемза може стати вашим незамінним помічником.

Видання Martha Stewart розповіло про 7 дивовижних способів, як використовувати пемзу для очищення, полірування та видалення найскладніших плям у вашому домі. Цей універсальний інструмент, у різних формах – від тонкої пемзи для манікюру до більшого очисного "камінця", – здатен впоратися з плямами там, де інші засоби відмовляються допомагати.

Пемза для туалету

Використовуйте очищувальні блоки, які нагадують велику пемзу, але виготовлені з переробленого скла, подрібненого до дрібного порошку та змішаного з піноутворювачем, який не містить агресивних хімікатів. Ці блоки ефективно видаляють плями від жорсткої води, кальцієві відкладення, іржу та мінеральні відкладення на порцелянових та керамічних поверхнях – без токсичних кислот та небезпечних випарів.

Пемза для видалення жиру з решіток плити

Використовуйте пемзу для видалення жирних відкладень на решітках плити. Обов’язково тримайте пемзу вологою під час чищення та змочуйте її, щоб уникнути подряпин. Деякі люди навіть зберігають пемзу у чашці з водою, занурюють її кожні кілька хвилин для досягнення найкращих результатів.

Пемза для видалення шерсті домашніх тварин

Якщо у вас є домашні тварини, ви знаєте, як важко боротися з постійним линянням. Використовуйте пемзу для видалення шерсті з м’яких меблів і навіть з оббивки автомобіля. Короткі рухи в одному напрямку та ви легко зможете зібрати всю небажану шерсть. Не забувайте, що пемза повинна бути вологою для досягнення оптимального ефекту.

Пемза для очищення водопровідних ліній басейну

За словами експертів, пемза чудово підходить для очищення кальцієвих відкладень навколо водної лінії басейну. Обережно протріть нею із легким натиском, однак спочатку перевірте пемзу на непомітній ділянці. Якщо здається, що вона залишає подряпини, просто протріть поверхню вологою тканиною – більшість "подряпин" швидко зникне.

Пемза для видалення пригорілої їжі

Пемза може видалити багаторічну пригорілу їжу з духовок або старих решіток для барбекю. Тримайте блок для чищення вологим, а для ще кращого ефекту використовуйте розчин із двох склянок води та однієї столової ложки мийного засобу для посуду. Залиште розчин на п’ять хвилин, а потім використовуйте мочалку – комбінація пемзи, мильного розчину та тертя зніме навіть найскладніші відкладення.

Пемза для полірування порцелянової ванни

Жорсткі розводи води та накопичення мінеральних речовин на внутрішній стороні порцелянової ванни не мають шансів проти пемзи. Використовуйте пемзу лише на міцних поверхнях, таких як порцеляна та кераміка, завжди попередньо змащуючи поверхню універсальним засобом для чищення. Важливо пам’ятати, що пемза не підходить для нержавіючої сталі чи інших делікатних матеріалів – вона може залишити глибокі подряпини, які неможливо видалити.

Пемза для очищення одягу

Використовуйте пемзу для видалення прилиплої їжі чи забруднень з одягу, робіть легкі рухи в одному ж напрямку, щоб не пошкодити тканину. Завершіть процедуру за допомогою валику для ворсу, який збере залишки ворсу та поверне одягу гарний вигляд.

Пам’ятайте, що пемза – не вічний інструмент. Використовуйте її до того моменту, поки вона не стане занадто гладкою чи м’якою, а також коли її розмір стане занадто малим для зручного використання. Щоб забезпечити максимальну ефективність, рекомендується використовувати окремі камені для різних зон: один для ванної кімнати, один для кухні та один для одягу.

Пемза – це дивовижно універсальний засіб, який може стати справжнім рятівником у боротьбі з найскладнішими забрудненнями у вашому домі. Від туалету до кухні, від меблів до одягу – цей природний інструмент допоможе вам підтримувати навколишній простір чистим і блискучим.

Ми також писали про те, як прибрати тоналку з комірця вашої куртки.

Читайте також: