7 новорічних трендів, які йдуть від нас разом із 2025 роком / © Associated Press

Однак, перш ніж навішувати вже знайомі прикраси, варто переглянути, що справді варто залишити у святковому арсеналі, а що краще відправити у «відпустку» чи навіть комусь подарувати.

Видання Martha Stewart розповіло, що світ дизайну не стоїть на місці та назвало сім трендів, які більше не модні у 2025 році, і підказали, чим їх можна замінити, щоб ваш дім мав не просто святковий, а стильний та сучасний вигляд.

Яскраві кольорові ялинки

Неон більше не головний святковий елемент. Кольорові ялинки — рожеві, фіолетові, електрично-сині — поступово втрачають популярність. Краще повертатися до класики, зелена ялинка — це універсальна основа для будь-якого стилю. Хочете експериментувати з кольором, додайте його через декор, наприклад, металізовані китички, стрічки, вінтажні іграшки чи хендмейд прикраси.

Ялинкова зелень

Занадто мінімалістично — занадто нудно. Соснові та кедрові гілки — це красиво, але якщо на них будується весь декор, результат може мати блідий вигляд. Зелень — прекрасна база, але не вся композиція. Замість цього, міксуйте текстури, наприклад, оксамитові банти, вінтажні дзвіночки, тканинні мотиви та легкі акценти кольорів, як-от пудровий, синій чи м’який рожевий. Так інтер’єр стає глибшим і багатошаровим — саме те, що створює ефект «вишуканої природності».

Надто координований декор

Комплект із магазину — це вже не люкс. Ідея купити готовий набір прикрас одного кольору звучить зручно, але результат часто здається шаблонним. Повністю підібрані під один тон декорації мають нудний та надто «магазинний» вигляд.

Секрет сучасного декору у міксі, як от різні фактури, матеріали, відтінки, особисті дрібниці. Додайте дитячу іграшку на ялинку, поставте маленьку інсталяцію, яка нагадує про сімейну традицію, це створює тепло та щирість, яку не купити «у наборі».

Підробні подарунки під ялинкою

Декоративні коробки — минуле десятиліття. Порожні коробки з бантиками давно втратили чарівність. Гірше за небажаний подарунок може бути тільки усвідомлення, що всі вони несправжні. Краще зосередитися на реальних подарунках і зробити їх частиною святкової композиції:

обирайте красивий, якісний папір

дотримуйтесь єдиної стилістики

додавайте стрічки, бирки, гілочки

У моді — вінтажне пакування та природні матеріали.

Заміський настрій

Сільський мінімалізм відходить у минуле. Ніжні коричневі та холодні блакитні відтінки «фермерського стилю» довго були популярні, але сьогодні дизайнери шукають глибокі та благородні рішення. Цей стиль вже вичерпав себе». Його замінюють шоколадний оксамит, латунь із ефектом старовини, натуральна зелень і теплі глибокі тони. Це створює атмосферу розкішного, зібраного вручну інтер’єру.

Барвисті миготливі гірлянди

Менше хаосу — більше стилю. Веселкові вогники, які блимають кожні три секунди, вже не вписуються у сучасний стиль.

Тепле біле чи м’яке бурштинове світло має елегантніший вигляд і створює спокійний та продуманий настрій. Таке освітлення підкреслює архітектуру дому, а не перетворює його на різноколірний атракціон.

Пластикові гірлянди з червоними бантами

Глянець, який видає штучність. Пластикові гірлянди, особливо з яскравими червоними бантами, уже давно мають застарілий вигляд. Блискучий синтетичний декор більше не в тренді. Натомість оберіть натуральний кедр, свіжу сосну та стрічки у глибоких благородних тонах, наприклад, лісово-зелений, мокко та шоколад. Така гірлянда має природний, стильний та значно дорожчий вигляд.

Святковий декор 2025 — це природність, автентичність і тепло. Сучасні тенденції — про виразність через деталі, про ручну роботу, про текстури та про особистість у кожному елементі. Домівка має виглядати не як вітрина магазину, а як ваша власна історія, переплетена зі святковим настроєм.