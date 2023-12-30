7 ознак, що вашій кішці нудно і як це виправити

Як і людям, їм потрібен певний рівень активності, щоб почуватися залученими, мотивованими та задоволеними. Якщо вони надто довго без цього - настане нудьга, що негативно вплине на їхній настрій.

Jaw-Dropping Facts назвали сім ознак того, що ваша кішка бореться з нудьгою. Нижче ви знайдете поради, як зробити своїх пухнастих друзів щасливими та зацікавленими в житті.

Ознаки, що кішці нудно

Руйнування будинку

Найчастіше кішки, які страждають від нудьги, виявляють це деструктивною поведінкою. Це тому, що вони хочуть створити власну версію стимуляції уваги. Вони можуть залізти на фіранки та дряпати їх, поки від них нічого не залишиться. Вони також можуть збивати речі зі столів, різати рулони туалетного паперу або переслідувати дрібних домашніх тварин, таких як канарки, морські свинки та інших невинних істот.

Знуджені кішки можуть стати серйозними порушниками спокою. Так що, якщо ваш котячий друг шукає неприємностей, це може бути тому, що йому нудно і він хоче розважитися.

Надмірний догляд та інші дії, що повторюються

Надмірний догляд за шерстю — поширена ознака нудьги у кішок, а також це може виникнути, коли вони перебувають у стані стресу чи занепокоєння. Вони лизатимуть, кусатимуть і жуватимуть шкіру, викликаючи подразнення та запалення. Подражнення, що виникає в результаті такої поведінки, може змусити їх продовжувати надмірно доглядати за собою, створюючи негативний цикл самопошкодження та самозаспокоєння. Цей стан може погіршитися у бік тривоги та депресії. Однак майте на увазі, що надмірний догляд може бути ознакою проблем зі здоров'ям, таких як шкірна алергія, паразити або блохи.

Бійки з іншими домашніми тваринами, з якими вони зазвичай ладнають

Якщо ваша кішка починає бігати за іншими кішками в будинку або намагається загнати вашого собаку в куток, це може бути ознакою того, що вона потребує уваги. Ваш котячий друг також може на вас накинутися. Така агресивна поведінка може швидко загостритися, тому її ліпше припинити в зародку.

Вимагання постійної уваги

Коли ваша кішка ходить по клавіатурі, поки ви намагаєтеся працювати, або невпинно дивиться на вас і нявкає, навіть коли вона не голодна, це ознака того, що вашій кішці нудно. Кішки, яким нудно, намагаються привернути увагу своїх господарів надмірними криками та поведінкою.

Надмірний сон

Кішки зазвичай багато сплять. Однак надмірний сон може бути ознакою того, що вона страждає від нудьги або депресії. Це може здатися невинним, але це не так. Кішкам необхідна розумова та фізична активність, щоб залишатися здоровими, щасливими та задоволеними.

Надмірне харчування

Надмірне харчування — ще одна ознака того, що вашій кішці нудно. Майте на увазі, що їжа від нудьги — це теж дуже "людська" риса. Багато людей, які страждають на тривогу і депресію, страждають від одного і того ж нав'язливого стану.

Відсутність цікавості

Кішки проводять більшу частину свого дня у сні, але вони мають час, коли вони чимось займаються і грають. Якщо ви помітили, що ваша кішка більше нічого не робить, окрім як лежить і їсть, цілком можливо, що вона нудьгує.

Боротьба з нудьгою у кішок

Якщо ви помітили якусь із цих ознак у своєї кішки, настав час створити для неї середовище, яке не дозволить їй нудьгувати. Ось 5 речей, які допоможуть їй бути щасливою.

Проводьте час із нею

Найбільший ключ до успіху — це якісне проведення часу з кішками. Найчастіше найефективніший спосіб зробити кішку щасливою просто приділяти їй увагу. Притискайтеся до них, грайте з ними та гладьте їх щодня.

Пара для кішки

Хоча є кішки, які люблять побути на самоті, більшості кішок подобається компанія один одного, особливо якщо знайомство пройшло добре. Наявність приятеля, з яким можна грати та спілкуватися, може мати велике значення для щастя домашніх кішок.

Перенесіть природу… до приміщення

Зробіть все можливе, щоб принести з собою речі, які створять враження перебування на свіжому повітрі, наприклад, дряпалку для кігтів, місця, де можна лазити, місця, де можна сховатися, або високі місця з хорошим оглядом. Переконайтеся, що є сидіння біля вікна, де ваша кішка може позасмагати і спостерігати за тим, що відбувається навколо.

Задійте мисливські інстинкти вашої кішки під час їжі

Як власники домашніх тварин, ми несемо відповідальність за те, щоб забезпечити нашим котячим друзям середовище, що максимально імітує їхнє природне середовище. Замість того, щоб щодня класти котячу їжу в одне й те саме місце, подумайте про те, щоб сховати кілька кормових гранул у різних місцях вашого будинку. Це спонукатиме вашу кішку полювати на їжу, і вона буде чимось зайнята, поки вас немає вдома. Харчові головоломки та іграшки для кішок, які можна набити ласощами, щоб кішка могла їх знайти, також є чудовими іграми, які пробуджують природну котячу поведінку і розважають вашого вихованця. Деяким кішкам подобаються іграшки-пазли, в які заховано ласощі, тому що це дозволяє їм використовувати свій мозок, зуби та ніс.

Використовуйте інтерактивні іграшки для котів

Вам також потрібні інтерактивні іграшки, які дозволять кішкам виконувати компоненти хижацької послідовності: переслідування, вистежування, ловіння і кусання.

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