7 помилок в організації кухні, яких варто уникати, щоб готувати швидко та з задоволенням

Щоб створити на власній кухні хронічний безлад, достатньо порушити хоча б одне з цих правил.

Кухня – серце оселі, тут ми варимо ранкову каву, готуємо вечерю, і вона часто слугує місцем, де збирається вся родина.

Тому варто уникати деяких поширених помилок в організації кухні та підтримувати порядок, використовуючи кілька прийомів, якими дизайнери поділилися з Woman & Home.

Недостатня кількість місць для зберігання речей на кухні дуже шкідлива для цього високофункціонального простору, адже добре продумана кухня означає, що все необхідне буде у вас напохваті під час приготування їжі, водночас доступний простір максимально використовуватиметься.

Якщо ви зможете уникнути помилок під час облаштування кухні, приготування їжі та прибирання стануть простішими й ефективнішими, незалежно від того, організуєте ви маленьку кухню чи більш простору.

Заповнення робочих поверхонь

Під час приготування їжі у нас може неймовірно швидко закінчитися місце на робочій поверхні, наприклад, для обробної дошки або виймання гарячих страв із духовки. Нестача місця – поширена помилка в дизайні кухні, яка робить процес приготування їжі (та подальшого прибирання) напруженішим.

Тому для зручнішої кухні гарною ідеєю буде прибрати все з робочих поверхонь і подивитися, що можна зберігати в іншому місці.

Занадто багато дрібної кухонної техніки займає дороге місце на робочих поверхнях наших кухонь. Також там можна знайти ножі, посуд, спеції, різні види оцту, соусів та олії.

Ножі варто покласти до ящика та використовувати лише ті, які вам потрібні. Дерев'яні блоки для ножів практично неможливо очистити, а прорізи зазвичай жирні та містять пил, тому ящик – найкращий і найбезпечніший варіант. Блоки для ножів – це одна з речей, яку треба забрати.

Олії та оцет псуються швидше, якщо їх зберігати у світлому й теплому місці, тому для того, щоб вони залишалися свіжими та смачними, тримайте їх у коморі, холодильнику чи шафі.

Як організувати кухню / Фото: Credits

Купівля контейнерів невідповідного розміру

Існують всілякі розумні вироби, які допоможуть організувати кухонні меблі, максимально ефективно використовувати простір вертикальної шафи та розмістити предмети в кухонних ящиках – за умови, що вони справді підходять вам за розмірами.

Найбільша помилка, якої припускаються люди, — купувати кошики або контейнери, не знаючи, куди вони помістяться. Занадто великі, надто високі чи надто маленькі, коли у них не поміщаються предмети – це марна трата часу та грошей. Контейнери для харчових продуктів можуть займати місце, тому замість цього шукайте горизонтальні варіанти, які акуратно поміщаються всередині шафи, якщо їх поставити один на один.

Ви можете знайти рішення, які дадуть вам трохи місця для маневру, наприклад, органайзер для ящиків зі спеціями. Бамбукові перегородки для ящиків, які також можна придбати – ще один гарний варіант організації кухонних ящиків, але перед купівлею однаково важливо виміряти їх.

Незонований простір

Нездатність створити чітко визначені зони – поширена помилка в дизайні інтер'єру, якої варто уникати, тому що створення мінізон на кухні полегшить повсякденні завдання.

Зони групують предмети залежно від їхнього призначення чи використання, тому завдання стають ефективнішими. На кухні створення зони приготування їжі полягатиме в тому, щоб олії, солі, спеції, кухонне приладдя, каструлі та сковороди розташовувалися поряд із духовкою та плитою. Це значно полегшує використання кухні.

Неправильне зберігання дрібних предметів

Ще одна помилка – зберігання дрібних предметів на глибоких полицях або ящиках, оскільки це ускладнює пошук того, що вам потрібно. Буде набагато важче знайти, що ви маєте, оскільки предмети, напевно, загубляться ззаду.

Натомість використовуйте ящик для зберігання, який відповідає глибині ваших полиць, щоб ви могли легко витягнути його і точно побачити, які інгредієнти у вас є. Це значно полегшить організацію вашої кухні, тому що не дозволить забути всіляке кухонне приладдя.

Як організувати кухню / Фото: Credits

Намагання зробити все, одразу й назавжди

Найбільша помилка в організації кухні, яку ми робимо, – це спроби зробити все за один раз і відкладення справ на потім, що йде рука в руку. Виконання всіх завдань за один раз призведе до перевантаження, а потім прокрастинації. Відтермінування ухвалення рішення щодо того, куди покласти предмети, чи занадто довге ухвалення рішення про те, що залишити, а що викинути, призводить до накопичення безладу. Спроба з'ясувати, як організувати роботу, стає набагато напруженішою, ніж повинна бути. Облаштування кухні не має бути висічене на камені, все можна змінити, якщо ви виявите, що для вас система не працює. Тому не намагайтеся одразу досягти ідеального порядку. Спробуйте, шукайте варіант, який підходить саме вам.

Надмірне ускладнення організації

Утримайтеся від копіювання естетично привабливих систем організації простору на кухні, які ми могли бачити в Інтернеті, оскільки їх важко підтримувати.

Відтворити бездоганні лінії банок для зберігання з етикетками, поворотними столиками тощо можна, але в багатьох оселях це заважатиме, а не допомагатиме. Якщо вам ніколи і ви не дуже любите наводити порядок або витрачати на це багато часу, пам'ятайте, що все це може забирати багато часу й сил.

Не захоплюйтеся складними рішеннями для зберігання речей, якщо у вас немає часу, терпіння та пильної уваги до деталей, необхідних для їх обслуговування. Натомість виберіть прості, але функціональні стелажі та органайзери для ящиків, які забезпечують легкий доступ до ваших каструль, сковорідок і посуду.

Занадто багато каструль і сковорідок

Продумані ідеї для зберігання каструль і сковорідок дуже важливі, але не менш важливо стежити за колекцією посуду. Каструлі, сковороди та кришки до них, як відомо, складно зберігати, особливо ті, які мають антипригарне покриття, через що їх важко складати одна на одну – можливо, це вагома причина вибрати найкращі індукційні сковороди та сковороди з нержавійної сталі.

Краще оптимізувати колекцію, а якщо вам не вистачає місця – перемістити ті, які ви використовуєте лише зрідка, до іншого місця, яке не просто під рукою. А найнеобхідніші каструлі та сковороди, навпаки, намагайтеся тримати поряд із плитою та в легкодоступному місці.

Як організувати кухню / Фото: Credits

Як вирішити, де і що поставити на кухні

Розташовуйте все там, де це найпрактичніше для вас і вашого способу життя.

Посуд часто найпростіше розмістити поряд із посудомийною машиною, а кухлі, чай і каву найкраще зберігати поряд із чайником. Обробні дошки й ножі тримайте поряд із робочою поверхнею, на якій вам найзручніше готувати, а каструлі з посудом – у шафі або ящику поряд із плитою.

Якщо кухня є жвавим центром, розташуйте свій найкращий блендер, який використовується для приготування корисних напоїв і смузі, якнайдалі від раковини та чайника.

Виберіть прохолодну суху шафу для консервних банок, борошна та сушених продуктів, щоб підтримувати їх у гарному стані.

Ніколи не бійтеся наводити лад у речах і предметах, якими ви просто ніколи не користуєтеся. Машинки для салату чи приготування макаронів і хлібопічки часто збирають пил та займають цінний простір у будинках. Віддайте їх для використання тим, хто справді може отримувати від них задоволення.

Форма, розмір і вага предметів також можуть впливати на те, де їх найкраще розташувати. Не варто розміщувати найважчі прилади нагорі шафи – це небезпечно. Те ж саме стосується і більших форм для сервірування або випікання – вони не завжди поміщаються там, де ви хочете, тому, можливо, вам доведеться адаптувати планування або розглянути можливість їх зберігання в іншому місці будинку.

Де мають бути чайник і тостер

Вирішуючи, де на кухні розмістити чайник і тостер, пам'ятайте, що в ідеалі вони мають бути в межах легкого доступу до приладдя для приготування хліба, чаю та кави.

З естетичної точки зору найкраще розмістити чайник і тостер у кутку робочої поверхні, поряд із розеткою, залишаючи вільну ділянку робочої поверхні для приготування їжі. Якщо у вас є місце в шафі, зберігайте тостер на підносі, щоб прибирати його після використання, оскільки це допоможе зберегти чистоту на стільницях.

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