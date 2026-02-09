7 помилок у плануванні кухні, через які навіть великий простір здається тісним

Кухня / © Associated Press

Якщо за відкритої духовки вам ніде стати, а барний стілець упирається в острів, проблема не в метражі. Проблема — у плануванні, про це розповіло видання Martha Stewart. Саме дрібні помилки в ергономіці найчастіше «крадуть» простір і роблять кухню візуально та фізично меншою, ніж вона є насправді.

Сучасна кухня — це не лише про красу, а й про логіку рухів, ритм щоденних дій і комфорт у деталях. Вона має працювати, навіть коли на ній готують двоє, відчиняються кілька шаф одночасно, а посудомийка щойно завершила цикл.

Недостатньо місця для відкривання дверцят

На плані все може мати ідеальний вигляд, але у реальному житті дверцята техніки та шаф живуть своїм життям. Посудомийка біля кута, духовка поруч з островом, кутові шафи, які б’ються одна об одну — усе це створює відчуття тісноти.

У чому помилка: не враховується простір у відкритому стані.

Як правильно: закладати достатній прохід для повністю відкритих дверцят і можливості стати перед технікою без акробатики.

Надто великий кухонний острів

Острів — зірка інтер’єрних соцмереж. Але у реальності він може стати головним ворогом простору. Якщо навколо нього немає достатнього простору для руху, кухня миттєво починає «тиснути».

У чому помилка: орієнтація на тренди, а не на масштаб приміщення.

Як правильно: залишати мінімум 105–120 см для комфортного пересування навколо острова.

Відсутність «повітря» між зонами

Кухня — це пазл з техніки, меблів і робочих поверхонь. Але якщо скласти його занадто щільно, простір перестає дихати.

У чому помилка: відсутність негативного простору.

Як правильно:

90–120 см для основних проходів 30–38 см «посадкової» зони біля техніки 45 см між стільницею та верхніми шафами

Ці цифри — не формальність, а база комфорту.

Неправильні виміри техніки

«Стандартний холодильник» — поняття умовне. Саме тут часто трапляються розчарування, наприклад, техніка виступає вперед, дверцята мають масивний вигляд, а кухня втрачає цілісність.

У чому помилка: припущення, що всі прилади однакові.

Як правильно: заміряти конкретну модель перед замовленням меблів і враховувати виступи дверей та петель.

Нестача робочої поверхні

Парадокс полягає у тому, що кухня може бути великою, але незручною через брак стільниці. Особливо біля плити та духовки, де гарячий посуд потребує безпечного місця.

У чому помилка: фокус на підлозі, а не на горизонталях.

Як правильно: мати щонайменше 20–23 см вільної поверхні поруч з плитою та духовкою, а краще — більше.

Центрування мийки заради симетрії

Симетрія має красивий вигляд, але не завжди працює. Особливо коли мийка розділяє острів на дві однакові, але нефункціональні частини.

У чому помилка: естетика важливіша за сценарії використання.

Як правильно: зміщувати мийку, залишати з одного боку більшу робочу поверхню.

Розміщення плити «в останню чергу»

Плита — серце кухні. Коли її «вписують» наприкінці проєкту, вона часто опиняється у кутку чи має випадковий вигляд.

У чому помилка: відсутність фокусної точки.

Як правильно: планувати плиту однією з перших — на акцентній стіні або у логічному центрі композиції.

Велика кухня — це не про квадратні метри, а про продумані відстані, ритм рухів і відчуття свободи. Саме планування вирішує, чи буде простір працювати на вас, чи проти вас. Уникаючи цих помилок, ви створюєте кухню, яка має більший вигляд, ніж є, і живе у темпі вашого життя, без тисняви, роздратування та компромісів.