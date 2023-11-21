7 речей, які ніколи не варто класти до пральної машини

Як і щодо речей, які ніколи не варто ставити до мікрохвильової печі, і інгредієнтів, які ніколи не варто виливати до кухонної раковини, існують певні заборони, коли йдеться про пральну машину. Багато хто вважає, що до машинки можна покласти все, але, на думку експертів, є певні речі, які ніколи не варто туди класти, і цей список може вас здивувати.

Пральна машина – один із найпрацелюбніших побутових приладів, але для того, щоб вона працювала належним чином, важливо уникати прання будь-яких речей, які можуть погіршити її роботу або зіпсувати: від предметів, які можуть пошкодити барабан, до предметів із волокнами, які можуть засмітити фільтр.

Експерти розповіли Woman&Home, які предмети домашнього побуту нам ніколи не варто прати в машинці.

Взуття

Хоча деяке взуття може бути міцним, його прання у пральній машині може призвести до пошкодження як взуття, так і самого приладу.

Взуття може подряпати барабан пральної машини, а саме воно може втратити свою форму або викликати дисбаланс, що потенційно може призвести до гучної вібрації під час віджиму.

Рюкзаки та сумки

Не варто класти до пральної машини рюкзаки або сумки з металевими деталями. Прання таких речей із металевими блискавками, пряжками або іншою фурнітурою може пошкодити барабан машинки, не згадуючи вже і про можливе пошкодження цілісності конструкції сумки та матеріалу.

Металеві деталі можуть подряпати внутрішню частину машинки, а вага сумки може спричинити проблеми з рівновагою під час віджиму.

Ліжко для домашнього вихованця

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Утримувати підстилку вашого вихованця в чистоті дуже важливо, і хоча пральна машина може полегшити це завдання, експерти не рекомендують використовувати її через матеріал більшості конструкцій.

Ліжко для домашніх тварин із пухким наповнювачем, наприклад, пінопластовими кульками або подрібненою піною, не варто прати в машинці, бо наповнювач може злипатися, спричиняючи дисбаланс і потенційно пошкоджуючи двигун пральної машини.

Крім того, шерсть домашніх тварин може засмітити фільтр і дренажну систему машини. Це може ускладнити чищення пральної машини, тому краще уникати цього. Натомість виберіть точкове чищення або дотримуйтеся інструкцій з догляду, наданих виробником ліжка для домашніх тварин.

Вхідні килимки

Вони створені для видалення бруду з нашого взуття, тому не дивно, що ці килимки йа доріжки в коридорі потребують чищення, але, як і в разі чищення килимів, багато моделей не підходять для пральної машини, тому їх доводиться чистити вручну. Це особливо актуально під час чищення вуличних килимків зі спеціальним покриттям.

Не варто класти дверні килимки та килимки з гумовою підкладкою до машинки, гума може в ній відшаруватися і потрапити до фільтрів приладу, що може призвести до засмічення машини та пошкодження килимка.

Подушка з піни з ефектом пам'яті

Хоча більшість стандартних подушок можна прати в машинці, подушки з піни з ефектом пам'яті – це зовсім інша історія.

Подушки з ефектом пам'яті – це одна з речей, які ніколи не варто прати у пральній машині, тому що машинний цикл зашкодить подушці, оскільки вона товста, і зруйнує наповнювач із піни.

Як і в разі з ліжечками для домашніх тварин, важке наповнення може викликати проблеми з розподілом ваги, що негативно позначиться на функціонуванні машинки.

Водонепроникні та водовідштовхувальні вироби

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Ви можете подумати, що машинка, наповнена водою, не є проблемою для речей, призначених для перебування у воді, але насправді водонепроникні речі категорично заборонені для пральних машин.

Такі предмети, як плащі, водонепроникні куртки або водостійкі вуличні аксесуари (наприклад, вуличні подушки) мають спеціальне покриття, яке може бути пошкоджене мийним засобом.

Використання пральної машини може призвести до зняття гідроізоляції, що зробить річ менш ефективною у відштовхуванні води. Найкраще дотримуватися інструкцій виробника з чищення таких виробів, в яких зазвичай ідеться про ручне прання або використання спеціальних засобів для чищення.

М'які іграшки

Будь-хто з батьків, бабуся чи дідусь знають, що м'які іграшки час від часу потребують оновлення, щоб вони залишалися гігієнічними. Хоча пральна машина здається логічним рішенням для очищення, експерти радять її не використовувати.

Багато м'яких іграшок сьогодні оснащені електронними компонентами, як-от датчиками звуку або руху, які можуть бути пошкоджені водою. Якщо вам треба почистити іграшку, безпечнішим варіантом буде очищення плям або використання вологої ганчірки.

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