7 трендів зовнішнього освітлення, на які не варто витрачати гроші / © Associated Press

Воно підкреслює текстури, робить простір безпечнішим, створює настрій та подовжує життя дому далеко за межі заходу сонця. Але, і це важливо, не кожен тренд із Pinterest або Instagram вартий інвестицій. Видання Martha Stewart розповіло, що деякі популярні рішення швидко втрачають актуальність, мають застарілий вигляд або ж просто псують атмосферу.

Світлові гірлянди та LED-стрічки

Вони мають чарівний вигляд на фото, але у реальному житті часто стають проблемою. Гірлянди, розвішані всюди, не дають достатнього світла, постійно падають і мають дешевий вигляд.

LED-стрічки ж часто надають простору комерційного вигляду, більше схожого на ресторан або торговий центр, ніж на затишний дім. До того ж вони швидко забруднюються, псуються від погоди та мають неохайний вигляд.

Краще рішення: багатошарове освітлення — бра, підсвітка дерев, точкові світильники, це створює глибину та дозволяє регулювати атмосферу.

Скляні підвісні світильники

Так, вони красиві, але тільки перші кілька тижнів. Скляні підвіси на вулиці майже неможливо тримати чистими через комах, павутиння та пил. Замість ефектного акценту ви отримуєте постійний догляд і роздратування.

Краще рішення: світильники з металу, кераміки чи спеціальних погодостійких матеріалів, створені саме для зовнішніх зон.

Кольорові LED-системи

Можливість змінювати кольори одним кліком здається магічною, особливо на свята. Але дуже швидко цей ефект набридає. В інші дні року такий двір має вигляд як парк розваг. Кольорове світло порушує природну гармонію саду та має штучний вигляд.

Краще рішення: тепле біле світло з димуванням — воно універсальне, затишне та позачасове.

Сонячні ліхтарі на ніжках

Здаються бюджетним і простим рішенням, але мають масу мінусів. Вони здешевлюють вигляд саду. Такі світильники часто падають від вітру, світять нерівномірно та швидко виходять з ладу.

Краще рішення: низьковольтні стаціонарні світильники — стабільні, акуратні та довговічні.

Занадто великі світильники

Масштаб має значення. Великий світильник може бути ефектним, але лише за умови правильно підібраних пропорцій. Якщо меблі та простір не відповідають розміру світла — вигляд буде дивним.

Краще рішення: співвідносити розмір світильників із площею тераси, висотою стелі та меблями.

Суцільне прожекторне освітлення

Залити двір яскравим світлом здається логічним, але це одна з найбільших помилок. Таке світло знищує тіні, глибину та саму магію ночі. До того ж воно сприяє світловому забрудненню.

Краще рішення: локальне акцентне світло — м’яке, спрямоване та стримане.

Аплайт (підсвітка знизу вгору)

На фото — драматично, у реальності — сліпить і має надто театральний вигляд. Вони змивають текстуру рослин і порушують заспокійливу атмосферу.

Краще рішення: м’яке верхнє світло, яке направляє рух і зберігає спокій простору.

Головне правило сучасного зовнішнього освітлення — стриманість і продуманість. Витрачайте кошти не на тренди, а в якісні матеріали, тепле світло, багатошаровість і баланс світла та тіні. Саме так створюється двір, у якому хочеться залишатися до пізньої ночі — без зайвого блиску, але з атмосферою.