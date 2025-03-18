7 застарілих звичок прання, які псують ваш одяг

Прання – справа буденна, але важлива. Здавалося б, це проста рутина, якій нас навчили ще змалку. Однак багато звичок, які здавалися правильними десятиліття тому, сьогодні можуть не тільки шкодити одягу, а й зменшувати ефективність самої пральної машини.

Видання Real Simple назвало сім застарілих звичок прання, яких варто позбутися, щоб зберегти улюблений одяг у найкращому стані.

Присвячувати пранню цілий день

Колись існувало традиційне розподілення домашніх справ: прання у понеділок, прасування у вівторок, а прибирання в п’ятницю. Але сьогодні такий підхід уже не є оптимальним. Накопичення великої кількості білизни для одного дня створює зайві клопоти та забирає час.

Краще розподілити прання на кілька днів. Використання кількох кошиків для сортування за кольором і типом тканини значно спрощує процес. Наприклад, можна запустити одну партію зранку перед роботою, а ввечері перекласти її у сушарку. Друга партія – перед сном, а зранку вже буде готова до складання.

Використання гарячої води для кращого очищення

Колись кип’ятіння білизни у великій каструлі було звичайною практикою. Але сучасні тканини не витримують настільки високих температур. Синтетичні матеріали, шовк або тонка бавовна можуть псуватися, втрачати форму та тьмяніти.

Сучасні мийні засоби ефективно справляються навіть із застарілими плямами у теплій чи холодній воді. А використання холодної води додатково допомагає зберегти колір темних і яскравих речей.

Чим більше мийного засобу – тим чистіша білизна

Здається логічним, що більше засобу означає краще прання. Насправді ж, надмірна кількість мийного засобу залишає на волокнах осад, який накопичує бруд і неприємні запахи. Окрім цього, залишки засобу можуть зробити тканини жорсткими.

Сучасні високоефективні пральні машини потребують мінімальної кількості мийного засобу: однієї капсули чи двох чайних ложок рідкого засобу цілком достатньо для повного завантаження.

Вважати, що аромат означає чистоту

Приємний запах мийного засобу ще не є гарантією справжньої чистоти. Деякі сильно ароматизовані засоби можуть лише маскувати запахи, але не видаляти їх повністю. Це особливо помітно, коли після носіння речі знову починають неприємно пахнути.

Спробуйте прати речі без ароматизованих засобів – це покаже, наскільки добре вони очищуються. Також іноді можна використовувати оцет або харчову соду, щоб нейтралізувати запахи природним шляхом.

Використання постійних налаштувань пральної та сушильної машин

Налаштування, які підходять для однієї партії білизни, можуть бути шкідливими для іншої. Важливо кожного разу враховувати розмір завантаження, тип тканини та рівень забруднення.

Регулювання циклу прання, температури води та параметрів сушіння не лише зекономить електроенергію, а й збереже якість одягу.

Ігнорування етикеток на одязі

Багато хто нехтує підказками на етикетках, а потім дивується, чому улюблений светр сів або джинси полиняли. Насправді інформація на етикетках має важливе значення. Вона містить інструкції щодо правильного прання, сушіння та прасування.

Варто перевіряти етикетки перед пранням і обирати найпідхожіший спосіб догляду за речами. Деякі тканини можна прати лише вручну, а інші взагалі варто віддавати в хімчистку.

Переконаність, що пральна машина сама очищується

Навіть за частого використання води пральна машина накопичує залишки мийних засобів, ворс, бруд і навіть плісняву. Якщо не проводити регулярне очищення, це може позначитися на якості прання.

Щоб уникнути неприємних запахів та засмічень, рекомендується раз на місяць очищувати пральну машину. Для цього достатньо запустити порожній цикл з гарячою водою та оцтом або спеціальними засобами для очищення техніки.

Позбувшись застарілих звичок прання, можна значно подовжити термін служби улюбленого одягу та забезпечити ефективну роботу пральної машини. Використання сучасних методів догляду за речами не тільки заощаджує час, а й дозволяє підтримувати гарний вигляд текстилю без зайвих зусиль.

Ми також писали про те, як обрати найкращу температуру прання для вашого одягу.

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