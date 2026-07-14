8 квітів із солодким ароматом, які перетворять ваш сад на місце для релаксації

Запашний горошок / © Credits

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Вибір ароматних квітів, які підходять для вашого подвір’я, допомагає створити гостинну, розслаблюючу атмосферу та привабити бджіл, метеликів та інших корисних запилювачів. Розміщуючи рослини в захищених місцях поблизу дверей, місць для сидіння та доріжок, ви можете максимально використати їхній аромат.

The Spruce вибрали вісім квітів, які пропонують безліч ароматів протягом усього сезону.

Гарденія

Любителі насичених, солодких ароматів ванілі чи кокоса не помиляться з гарденіями. Поряд з розкішним ароматом їхніх кремово-білих квітів, блискуче листя цього ніжного вічнозеленого чагарнику забезпечує інтерес цілий рік.

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Гарденії, що цвітуть від кінця весни до літа, віддають перевагу яскравому, непрямому світлу, кислому, постійно вологому ґрунту та регулярному підживленню кислим добривом.

Майте на увазі, що ці вибагливі чагарники можуть бути не найкращим вибором для садівників-початківців. Їм потрібен захист від похолодання та регулярне пересаджування, щоб гарно рости.

Троянди

Ніщо не підходить для садів у внутрішньому дворику або котеджному стилі краще, ніж класичні троянди. Хоча не кожен сорт має сильний аромат, стародавні садові троянди випромінюють чудові аромати, починаючи від солодкого до цитрусового та пряного. Існує багато компактних сортів на вибір, які добре підходять для високих контейнерів, а їхній тривалий період цвітіння є перевагою, особливо для сортів із повторним цвітінням.

Умови, в яких найкраще почуваються ваші троянди-реліквії, залежать від обраного вами сорту, але зазвичай вони добре ростуть у зонах USDA з 5 до 10 і цінують повне сонце, добре дренований і родючий ґрунт, а також регулярне поливання.

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Лілії

Східні лілії — це ефектні, пишноквітучі багаторічні рослини, які додають вашому ландшафту висоти, яскравого кольору та п’янкого аромату. Цвітучи від середини до кінця літа, лілії добре ростуть у зонах USDA з 4 до 9 і доступні у відтінках білого, рожевого, фіолетового та червоного кольорів.

Посадіть цибулини на глибину щонайменше 15 см у високий контейнер, заповнений добре дренованим, багатим, кислим і рівномірно вологим ґрунтом, і помістіть їх на повне сонце.

Стежте за тим, де ви ставите свої горщики, оскільки їхній яскравий пилок може забруднити одяг і є дуже токсичним для котів.

Гіацинт

Можливо, ви зможете насолодитися цвітінням гіацинта лише недовго, але їхній солодкий, пряний та потужний аромат, що наповнює патіо, та барвисті квітконоси роблять їх гідним доповненням весняного саду.

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Гіацинти зазвичай цвітуть у квітні та травні в зонах USDA з 4 до 8, до того ж сині та фіолетові сорти виробляють найсильніші аромати. Ці багаторічні цибулинні рослини легко вирощувати та швидко приживаються, їм потрібне лише повне сонце або півтінь, а також багатий, добре дренований ґрунт для процвітання.

Запашний горошок

Якщо ви дозволите в’юнкому запашному горошку підніматися шпалерами навколо вашого патіо або обгородженого внутрішнього дворика, це наповнить простір яскравими кольорами та ностальгічними солодкими квітковими ароматами з ледь вловимими нотками меду та апельсинового цвіту.

Сорт Grandiflora, що належить до сімейства старовинних сортів, та сучасні сорти Grandiflora відомі своєю найароматнішою рослиною, і їх можна легко вирощувати в зонах USDA з 3 до 9 як однорічні рослини.

Забезпечте повне сонце, багато вологий ґрунт, регулярне поливання та видалення омертвілих головок, щоб стимулювати продовження цвітіння від кінця весни до літа. Якщо ви вирощуєте запашний горошок у контейнерах, виберіть досить великі горщики, щоб зберегти його велику кореневу систему та регулярно підживлювати протягом вегетаційного періоду.

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Жасмин

Тропічний та насичено солодкий аромат жасмину, який особливо помітний теплими вечорами, робить його ідеальною рослиною для зустрічі гостей, яких ви приймаєте на свіжому повітрі в літні місяці. Ніжні квіти у формі зірки та приголомшливе вічнозелене листя також роблять його візуально привабливим.

Залежно від сорту, квіти жасмину цвітуть з кінця весни до початку осені в зонах USDA з 6 до 10 і добре ростуть у контейнерах, за умови повного сонця або яскравого непрямого світла та родючого, добре дренованого ґрунту.

Морозостійкі сорти, такі як зимовий або зірчастий жасмин, ідеально підходять для вирощування на відкритому повітрі. Найкраще вони ростуть, якщо підтримувати їх рівномірно вологими протягом активного періоду росту та обрізати після цвітіння, щоб запобігти захопленню чагарниковими або в’янистими формами вашого патіо.

Лаванда

Чистий, трав’яний аромат лаванди наповнить ваш двір щоразу, коли ви торкатиметеся цієї невибагливої ​​та сприятливої ​​для запилювачів багаторічної рослини.

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Однорідна купчаста форма та фіолетові відтінки квітконосів, разом із контрастним сріблястим листям, додають привабливої ​​структури та обрамлення вздовж країв мощених доріжок. Вони також підходять як низькі, неформальні живоплоти або для додавання середземноморської естетики вашим горщикам для патіо.

Цвітіння відбувається від кінця весни до літніх місяців, а витривалі сорти, такі як англійська лаванда, добре ростуть у зонах USDA з 5 до 9. Цьому вологолюбному доповненню вашого ландшафту потрібна лише велика кількість сонця та добре дренований ґрунт, щоб гарно рости.

Жимолость

Теплий, п’янкий, квітковий аромат жимолості, який найсильніший у сутінках, миттєво впізнається, а романтично розлогі лози та трубчасті квіти роблять ці плетисті сорти класикою для котеджних садів.

Цвітіння зазвичай відбувається від кінця весни до літа. Однак не всі жимолості мають аромат, тому обирайте запашні сорти.

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Ці чагарники або ліани добре ростуть у зонах USDA з 4 до 9, віддаючи перевагу сонцю або легкій тіні, вологому, добре дренованому ґрунту та регулярному поливу під час приживлення. Ви можете підв’язувати високі, звивисті лози до шпалер та обрізати їх, щоб ці енергійні рослини залишалися охайними.

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