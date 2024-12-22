8 мийних засобів, які ніколи не можна змішувати: розвінчання міфів із ТікТок

Певні хімічні засоби для чищення можуть бути дуже отруйними, особливо якщо їх змішати разом. Загалом, мийні засоби взагалі не слід змішувати через ризик утворення токсичних речовин.

Видання RealSimple розповіло про популярний, але небезпечний тренд: змішування мийних засобів. Соцмережі переповнені відео з використанням надмірної кількості засобів для чищення, які, на перший погляд, обіцяють ефективне прибирання. Однак така практика може бути небезпечною для здоров'я та навіть життя.

Таке змішування не тільки не пришвидшує прибирання, але й створює серйозну небезпеку. Тож, щоб уникнути можливих катастрофічних наслідків, ознайомтеся з найбільш небезпечними комбінаціями.

Очисник для унітазів і відбілювач

Іноді одного чищення унітаза недостатньо і виникає бажання додати відбілювач для кращого результату. Але це дуже небезпечно. Поєднання мийного засобу для унітазів і відбілювача може призвести до утворення газоподібного хлору. Вдихання цього газу може викликати кашель, подразнення горла та навіть серйозні проблеми з диханням, особливо у людей із хронічними захворюваннями легень.

Якщо ви зазнали впливу газу, негайно вийдіть на свіже повітря. У разі збереження симптомів понад 15 хвилин необхідно звернутися до лікаря.

Відбілювач і аміак

Ці два компоненти створюють небезпечний газ — хлорамін, який може бути смертельним у високих концентраціях. Аміак часто присутній у засобах для миття вікон, тому будьте обережні та перевіряйте склад продуктів.

Відбілювач і оцет

Комбінація відбілювача та оцту створює газоподібний хлор. Це може спричинити серйозні проблеми: кашель, опіки очей і дихальних шляхів. Якщо ви випадково змішали ці речовини, негайно покиньте приміщення та провітріть його.

Перекис водню та оцет

Поєднання перекису водню та оцту утворює пероцтову кислоту — надзвичайно корозійну речовину, небезпечну для шкіри, очей та дихальних шляхів.

Очищувач каналізації та відбілювач

Спроба усунути запах із труб шляхом поєднання цих засобів може призвести до утворення токсичних газів, які здатні викликати опіки дихальних шляхів та слизових оболонок.

Засоби для очищення стоків різних марок

Якщо один засіб не впорався, може виникнути спокуса додати інший. Проте різні засоби можуть мати різну хімічну основу — лужну чи кислотну. Їхнє змішування може викликати хімічну реакцію, що супроводжується виділенням токсичних газів або навіть вибухом.

Відбілювач і спирт

Ця комбінація утворює хлороформ — токсичну речовину, яка шкодить очам, шкірі, печінці та нервовій системі. Навіть популярні дезінфекційні серветки можуть містити спирт, тому слід бути уважними.

Щавлева кислота і трихлорізоціанурова кислота

Засоби на основі щавлевої кислоти не можна змішувати з продуктами, які містять трихлорізоціанурову кислоту. Це може призвести до виділення хлору, який є надзвичайно небезпечним.

Запобігання небезпеці

Завжди уважно читайте склад мийних засобів.

Ніколи не змішуйте різні засоби, навіть якщо вони призначені для схожих цілей.

Використовуйте засоби для чищення відповідно до інструкцій.

Якщо виникла підозра на хімічний вплив, негайно звертайтеся за медичною допомогою.

Дбайте про свою безпеку, адже чистота не варта ризику для здоров’я.

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